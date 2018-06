Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce276dae-1be3-4388-9cfd-92939a6b15e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költözés folyamatosan csúszott, most megvan a céldátum.","shortLead":"A költözés folyamatosan csúszott, most megvan a céldátum.","id":"20180621_Ev_elejen_koltozik_a_Varba_Orban_Viktor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce276dae-1be3-4388-9cfd-92939a6b15e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e2c6c5-77e5-4f48-967d-27fef885ea7c","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Ev_elejen_koltozik_a_Varba_Orban_Viktor","timestamp":"2018. június. 21. 12:02","title":"Év elején költözik a Várba Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5da68a3-d852-49cf-aadb-cb327e040cdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi hívta a mentősöket éjszaka mozdulatlanul fekvő barátnőjéhez. A lány azonban felébresztése után ordítozni kezdett, szidalmazta, majd megpofozta a segítségül kiérkező mentősnőt.","shortLead":"Egy férfi hívta a mentősöket éjszaka mozdulatlanul fekvő barátnőjéhez. A lány azonban felébresztése után ordítozni...","id":"20180622_Megpofozta_a_mentost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5da68a3-d852-49cf-aadb-cb327e040cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca6c683-cef7-4236-aa80-07dd7de2a804","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Megpofozta_a_mentost","timestamp":"2018. június. 22. 16:59","title":"Szidalmazta, majd megpofozta a kiérkező mentősnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba37dc84-7961-4537-95a5-cb632e64ae28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Liszt Ferenc-díjas táncos, koreográfus, érdemes művész, Lőcsei Jenő maga is egy bányatelepről került a balettintézetbe, majd számos opera színpadára, ahogy a Billy Elliot főhőse. Az Operaház társulati tagja az elmaradó előadásokról írta meg markáns véleményét.\r

\r

","shortLead":"A Liszt Ferenc-díjas táncos, koreográfus, érdemes művész, Lőcsei Jenő maga is egy bányatelepről került...","id":"20180622_Locsei_Jeno_Ha_egy_ocska_cikk_miatt_vettek_le_a_Billy_Elliotot_az_mar_talan_a_tragedia_eloszele","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba37dc84-7961-4537-95a5-cb632e64ae28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff36d30-984f-4299-ac1b-755dad90ae2b","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Locsei_Jeno_Ha_egy_ocska_cikk_miatt_vettek_le_a_Billy_Elliotot_az_mar_talan_a_tragedia_eloszele","timestamp":"2018. június. 22. 12:20","title":"Ha egy ócska cikk miatt vették le a Billy Elliotot, az már talán a tragédia előszele – kiakadt az Operaház művésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b4e7fe-1558-47a6-a2b1-0f5d3c900c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kísérlet is zajlott már annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen az űrben keringő szemétmennyiséget. Most az oroszok is bekapcsolódnak, és nem akármivel: jókora teleszkópból kilőtt lézernyalábokkal tüntetnék el a kozmikus hulladékot.","shortLead":"Több kísérlet is zajlott már annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen az űrben keringő szemétmennyiséget. Most...","id":"20180621_ur_szemet_urszemet_hulladek_oroszok_roszkoszmosz_lezer_teleszkop","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10b4e7fe-1558-47a6-a2b1-0f5d3c900c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf85946a-48fb-4cac-a1ad-0abfaa6333a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_ur_szemet_urszemet_hulladek_oroszok_roszkoszmosz_lezer_teleszkop","timestamp":"2018. június. 21. 15:03","title":"Lézerrel lövöldöznének fel az űrbe az oroszok, és igen jó okuk van rá: megunták az űrszemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0f55c8-6859-4f60-8eb6-4f492d41b9b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megnövelte a beépíthetőség mértékét, és csökkentette a zöldfelület előírt arányát a Dunakanyar egyik pontján a visegrádi önkormányzat. A képviselő-testület ezzel gyakorlatilag bedőlt Tiborcz István cége ígéretének, miszerint a 195 szobás szálloda és az 1700 négyzetméteres wellnessépület mellett közparkot, valamint kerékpáros-pihenőhelyet is épít a 11-es út mellett. ","shortLead":"Megnövelte a beépíthetőség mértékét, és csökkentette a zöldfelület előírt arányát a Dunakanyar egyik pontján...","id":"20180621_Meg_nagyobb_lehet_Tiborcz_uveghegye_a_Dunakanyarban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be0f55c8-6859-4f60-8eb6-4f492d41b9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c22360-cf04-4f1e-a84c-9d100746fb6e","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Meg_nagyobb_lehet_Tiborcz_uveghegye_a_Dunakanyarban","timestamp":"2018. június. 21. 12:20","title":"Még nagyobb lehet Tiborcz üveghegye a Dunakanyarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc54a2c-cebf-4b9e-9f87-b07bd38119ee","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Részben neki köszönhetjük az első magyar nagyjátékfilmes Oscart. Később megszorongatta James Bondot, és Meryl Streepet vitte Afrikába. ","shortLead":"Részben neki köszönhetjük az első magyar nagyjátékfilmes Oscart. Később megszorongatta James Bondot, és Meryl Streepet...","id":"20180620_Az_ordoggel_is_lepaktalt_a_kedvunkert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bc54a2c-cebf-4b9e-9f87-b07bd38119ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465643ad-e504-4aa6-bc00-53339d193491","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Az_ordoggel_is_lepaktalt_a_kedvunkert","timestamp":"2018. június. 22. 08:55","title":"Az ördöggel is lepaktált a kedvünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Twitter-bejegyzések alapján állt bele a Magyar Idők az Országos Bírói Tanács (OBT) egy tagjába, amiért az a kormánynak nem igazán tetsző dolgokat írogatott ki a közösségi csatornára. De másokat is elővettek. ","shortLead":"Twitter-bejegyzések alapján állt bele a Magyar Idők az Országos Bírói Tanács (OBT) egy tagjába, amiért az a kormánynak...","id":"20180622_A_Magyar_Idok_megirigyelte_a_Figyelo_szokasat_mar_ok_is_listaznak__de_valami_elkepeszto_modon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2ecb83-626d-45ad-aeb3-a576a795a08f","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_A_Magyar_Idok_megirigyelte_a_Figyelo_szokasat_mar_ok_is_listaznak__de_valami_elkepeszto_modon","timestamp":"2018. június. 22. 13:20","title":"A Magyar Idők megirigyelte a Figyelő szokását: már ők is listáznak - de valami elképesztő módon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8757474-bc28-434d-9986-9bfaec4b33b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép csendben vette ki 2012-ben a BKV a jegyekből és bérletekből az utasbiztosítást, azóta sokkal nehezebb behajtani egy esetleges baleseti kártérítést – hívta fel a figyelmet az Egységes Közlekedési Szakszervezet. A BKV ezzel évente 50 millió forintot spórol.","shortLead":"Szép csendben vette ki 2012-ben a BKV a jegyekből és bérletekből az utasbiztosítást, azóta sokkal nehezebb behajtani...","id":"20180622_A_soforok_penzebol_fedezi_a_karteriteseket_a_BKV_miutan_elsunnyogta_a_nagy_csinnadrattaval_bevezetett_utasbiztositast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8757474-bc28-434d-9986-9bfaec4b33b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ea23be-1e82-4711-a169-c843e480e1ea","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_A_soforok_penzebol_fedezi_a_karteriteseket_a_BKV_miutan_elsunnyogta_a_nagy_csinnadrattaval_bevezetett_utasbiztositast","timestamp":"2018. június. 22. 12:04","title":"A sofőrök pénzéből fedezi a kártérítéseket a BKV, miután elsunnyogta a nagy csinnadrattával bevezetett utasbiztosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]