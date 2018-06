Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"409b6c13-fa46-48fd-ae2c-b99587ec5646","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges Carpool Karaoke készült James Corden talk show-jába, a The Late Late Show-ba: a brit műsorvezető-komikus Paul McCartney társaságában fedezte fel a zenész szülővárosát, Liverpoolt.\r

","shortLead":"Különleges Carpool Karaoke készült James Corden talk show-jába, a The Late Late Show-ba: a brit műsorvezető-komikus...","id":"20180622_paul_mccartney_liverpool_carpool_karaoke_james_corden","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=409b6c13-fa46-48fd-ae2c-b99587ec5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebdc9c2-7556-4b64-ae74-51ca6675c6ff","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_paul_mccartney_liverpool_carpool_karaoke_james_corden","timestamp":"2018. június. 22. 12:55","title":"Visszavitték Paul McCartneyt Liverpoolba, szem nem maradt szárazon - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e0ff3a4-591e-455a-b0ba-f1e4e7345fee","c_author":"Marosán György","category":"velemeny","description":"Ha egy csoport támogatottsága eléri a 20-30 százalékos küszöbértéket, akkor ez a vélemény „meghódíthatja” az egész társadalmat.","shortLead":"Ha egy csoport támogatottsága eléri a 20-30 százalékos küszöbértéket, akkor ez a vélemény „meghódíthatja” az egész...","id":"20180614_Marosan_Gyorgy_Szabadulas_a_rablobarlangbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e0ff3a4-591e-455a-b0ba-f1e4e7345fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44d1d0a-83e4-4135-884d-184716dba48a","keywords":null,"link":"/velemeny/20180614_Marosan_Gyorgy_Szabadulas_a_rablobarlangbol","timestamp":"2018. június. 22. 13:30","title":"Marosán György: Szabadulás a rablóbarlangból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c188cd20-f29f-448a-be7c-1ee10f7ffe35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor lassan minden második új autó valamiféle SUV, nagyon nehéz igazán egyedi darabokat látni. Atlantában bemutatták a jó régóta nem kapható Chevrolet Blazer utódját, és látványos autóval rukkoltak ki.","shortLead":"Amikor lassan minden második új autó valamiféle SUV, nagyon nehéz igazán egyedi darabokat látni. Atlantában bemutatták...","id":"20180622_chevrolet_blazer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c188cd20-f29f-448a-be7c-1ee10f7ffe35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7d59fb-73a5-4526-a96a-71403779cb90","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_chevrolet_blazer","timestamp":"2018. június. 22. 14:25","title":"Kifejezetten jó lenne, ha az amerikai SUV-k ilyen izomautós formát kapnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227f202e-5f62-4edf-a812-b94451da9d02","c_author":"","category":"sport","description":"Az argentin válogatott tagjai egyhangú szavazással támogatják azt, hogy még a Nigéria elleni utolsó csoportmérkőzés előtt váltsák le Jorge Sampaoli szövetségi kapitányt. Egyben az valószínűnek tűnik, hogy a az oroszországi vébé után a jelenlegi csapat nagy része visszavonul a válogatottságtól.","shortLead":"Az argentin válogatott tagjai egyhangú szavazással támogatják azt, hogy még a Nigéria elleni utolsó csoportmérkőzés...","id":"20180622_Az_argentin_valogatott_tagjai_azonnal_levaltanak_a_szovetsegi_kapitanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=227f202e-5f62-4edf-a812-b94451da9d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3d408f-0d0b-4c02-8e21-cee0d0074a85","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Az_argentin_valogatott_tagjai_azonnal_levaltanak_a_szovetsegi_kapitanyt","timestamp":"2018. június. 22. 12:46","title":"Az argentin válogatott tagjai azonnal leváltanák a szövetségi kapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb01d46e-ce10-4aef-9ca9-908298c41a2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közzétette a brit belügyminisztérium a pontos feltételekre vonatkozó tervezetét.","shortLead":"Közzétette a brit belügyminisztérium a pontos feltételekre vonatkozó tervezetét.","id":"20180621_Igy_tudnak_a_nagybritanniai_magyarok_letelepedni_a_Brexit_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb01d46e-ce10-4aef-9ca9-908298c41a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b3eb2b-38f4-42d7-bc6e-7fe571fa646a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Igy_tudnak_a_nagybritanniai_magyarok_letelepedni_a_Brexit_utan","timestamp":"2018. június. 21. 17:28","title":"Így tudnak a nagy-britanniai magyarok letelepedni a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emiatt kell spórolni, nem egy vizionált válság miatt.","shortLead":"Emiatt kell spórolni, nem egy vizionált válság miatt.","id":"20180622_Itt_a_pofon_350_milliardos_kiigazitast_var_el_az_EU_Magyarorszagtol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14417c7-77c1-44d6-91b2-1551707749a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Itt_a_pofon_350_milliardos_kiigazitast_var_el_az_EU_Magyarorszagtol","timestamp":"2018. június. 22. 18:19","title":"Itt a pofon: 350 milliárdos kiigazítást vár el az EU Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5a4399-9a73-469e-9a7e-d6232145f914","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Igazi Malév-retrót kínál szombat estére az Aeropark: már a Deák térről Malév-festésű buszokkal lehet a parkba utazni, ahol légiutas-kísérő tanfolyam is szerepel a programban.","shortLead":"Igazi Malév-retrót kínál szombat estére az Aeropark: már a Deák térről Malév-festésű buszokkal lehet a parkba utazni...","id":"20180621_szombaton_utazhat_a_vilag_egyetlen_mukodo_Li2es_repulojevel_az_aki_idoben_regisztral","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd5a4399-9a73-469e-9a7e-d6232145f914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889429ce-d73f-4aed-9298-6c61f7ef5cad","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_szombaton_utazhat_a_vilag_egyetlen_mukodo_Li2es_repulojevel_az_aki_idoben_regisztral","timestamp":"2018. június. 21. 17:58","title":"Szombaton utazhat a világ egyetlen működő Li-2es repülőjével az, aki időben regisztrál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e7c37c-47a6-4c93-baf6-3bd5a8896abd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kötelezettségszegési eljárás is indulhat.","shortLead":"Kötelezettségszegési eljárás is indulhat.","id":"20180621_Brusszel_aggodalommal_figyeli_a_Stop_Sorost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2e7c37c-47a6-4c93-baf6-3bd5a8896abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d70f5e9-6587-4e1c-9fd0-a1a0b81f94ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Brusszel_aggodalommal_figyeli_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. június. 21. 16:59","title":"Brüsszel vizsgálja a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]