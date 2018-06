Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb01d46e-ce10-4aef-9ca9-908298c41a2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közzétette a brit belügyminisztérium a pontos feltételekre vonatkozó tervezetét.","shortLead":"Közzétette a brit belügyminisztérium a pontos feltételekre vonatkozó tervezetét.","id":"20180621_Igy_tudnak_a_nagybritanniai_magyarok_letelepedni_a_Brexit_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb01d46e-ce10-4aef-9ca9-908298c41a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b3eb2b-38f4-42d7-bc6e-7fe571fa646a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Igy_tudnak_a_nagybritanniai_magyarok_letelepedni_a_Brexit_utan","timestamp":"2018. június. 21. 17:28","title":"Így tudnak a nagy-britanniai magyarok letelepedni a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megfontolja angliai jelenlétét az Airbus, ha az Egyesült Királyság megegyezés nélkül lép ki az unió kötelékéből – fenyítette be a kormányt a 14 ezer embert foglalkoztató légitársaság.","shortLead":"Megfontolja angliai jelenlétét az Airbus, ha az Egyesült Királyság megegyezés nélkül lép ki az unió kötelékéből –...","id":"20180622_14_ezer_britre_var_a_biztos_munkanelkuliseg_ha_meglepik_a_Brexitet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bee0fd4-7f65-4076-8cdb-b1aade615aba","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_14_ezer_britre_var_a_biztos_munkanelkuliseg_ha_meglepik_a_Brexitet","timestamp":"2018. június. 22. 10:44","title":"14 ezer britre vár a biztos munkanélküliség a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trump hivatalba lépése előtt 41 millió amerikai élt a szegénységi küszöb alatt, tehát a teljes lakosság 12,7 százaléka, és közülük 18 és fél millióan mélyszegénységben. Azóta tovább nyílt az olló szegények és gazdagok között.","shortLead":"Trump hivatalba lépése előtt 41 millió amerikai élt a szegénységi küszöb alatt, tehát a teljes lakosság 12,7 százaléka...","id":"20180623_Amirol_nemigen_beszel_Trump_minden_nyolcadik_amerikai_a_szegenysegi_kuszob_alatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ea19d9-3ecd-4ad4-9a09-9c8b772a636d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Amirol_nemigen_beszel_Trump_minden_nyolcadik_amerikai_a_szegenysegi_kuszob_alatt","timestamp":"2018. június. 23. 07:15","title":"Amiről nemigen beszél Trump: minden nyolcadik amerikai a szegénységi küszöb alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e813d7d8-4906-4d13-bd46-c76826935552","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ammóniahiány van, ez okozza a szén-dioxid-hiányt egyébként Európa több országában.\r

\r

","shortLead":"Ammóniahiány van, ez okozza a szén-dioxid-hiányt egyébként Európa több országában.\r

\r

","id":"20180621_Mi_lesz_most_hianycikk_lehet_a_sor_a_vb_idejen_Angliaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e813d7d8-4906-4d13-bd46-c76826935552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87818be5-857d-4d6b-8db3-bb320022505b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Mi_lesz_most_hianycikk_lehet_a_sor_a_vb_idejen_Angliaban","timestamp":"2018. június. 21. 14:12","title":"Mi lesz most: hiánycikk lehet a sör a vb idején Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f12086c-a864-4163-a6fe-abb5fdf9c8c7","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ha családi hétvégét vagy vakációs programot tervezünk, akkor az alpesi kirándulások életre szóló élményt nyújthatnak az egész famíliának. De merre is induljunk, ha nem szeretnénk hosszasan utazni nyafogó kicsikkel a hátsó ülésen? Hova is tartsunk, ha biztosra mennénk játékos programok, érdekes látnivalók és kényelem tekintetében? ","shortLead":"Ha családi hétvégét vagy vakációs programot tervezünk, akkor az alpesi kirándulások életre szóló élményt nyújthatnak...","id":"feelaustria_20180619_Irany_a_BecsiAlpok_a_csaladi_kiranduloparadicsom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f12086c-a864-4163-a6fe-abb5fdf9c8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682793a0-2fc4-4470-9fc5-33d13a3e5ce1","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180619_Irany_a_BecsiAlpok_a_csaladi_kiranduloparadicsom","timestamp":"2018. június. 21. 11:30","title":"Irány a Bécsi-Alpok, a családi kirándulóparadicsom!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"2af275da-df01-4d20-91c7-b1e363e28274","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Küzdelmes meccsen maradt alul a nagyot küzdő Peru csapata, ugyanakkor a francia csapat rutinosan bekkelte ki a meccset. ","shortLead":"Küzdelmes meccsen maradt alul a nagyot küzdő Peru csapata, ugyanakkor a francia csapat rutinosan bekkelte ki a meccset. ","id":"20180621_FranciaorszagPeru_10","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2af275da-df01-4d20-91c7-b1e363e28274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692788fd-ef04-467e-9e76-d2dd81871a85","keywords":null,"link":"/sport/20180621_FranciaorszagPeru_10","timestamp":"2018. június. 21. 19:01","title":"Franciaország–Peru: 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7000ba-b4aa-445c-b1c9-c1334ac0f885","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A ferihegyi vasúti megálló liftjei eddig is híresen megbízhatatlanok voltak. A helyzet most annyit változott, hogy most már esély sincs a működtetésükre, valamennyit leállították, a MÁV szerint cserélni kell a felvonókat.","shortLead":"A ferihegyi vasúti megálló liftjei eddig is híresen megbízhatatlanok voltak. A helyzet most annyit változott, hogy most...","id":"20180622_senki_se_keressen_liftet_2020ig_az_egyre_mallo_repteri_megalloban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e7000ba-b4aa-445c-b1c9-c1334ac0f885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b411e0-cafd-40ce-b555-ecba4ccd50f8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_senki_se_keressen_liftet_2020ig_az_egyre_mallo_repteri_megalloban","timestamp":"2018. június. 22. 17:18","title":"Senki se keressen liftet 2020-ig az egyre málló reptéri megállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak ügyes, okos is.","shortLead":"Nemcsak ügyes, okos is.","id":"20180622_Ez_az_ehes_mosomedve_akarmelyik_akciohost_lepipalja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f60807a-6d98-4e9c-ab31-58ef2af47db3","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Ez_az_ehes_mosomedve_akarmelyik_akciohost_lepipalja","timestamp":"2018. június. 22. 11:10","title":"Ez az éhes mosómedve akármelyik akcióhőst lepipálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]