Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18051995-176b-482c-8f29-9329c153eb40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány 2016-os határozata szerint 2018 és 2020 között évi legfeljebb 6 millió euró, vagyis 2 milliárd forint közpénzt költhet a Hungaroring Zrt. a Red Bull műrepülő-világbajnokságának Budapesten való megrendezésére.","shortLead":"A kormány 2016-os határozata szerint 2018 és 2020 között évi legfeljebb 6 millió euró, vagyis 2 milliárd forint...","id":"20180622_2020ig_biztosan_dolnek_a_kozpenzmilliardok_a_Red_Bull_Air_Racere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18051995-176b-482c-8f29-9329c153eb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c961f4e-62c2-4324-a0b5-36688ee038e5","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_2020ig_biztosan_dolnek_a_kozpenzmilliardok_a_Red_Bull_Air_Racere","timestamp":"2018. június. 22. 14:08","title":"2020-ig biztosan dőlnek a közpénz-milliárdok a Red Bull Air Race-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f23d29-9b8a-4276-a943-cf774a57096b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Brazília egy nagyon csúnya meccsen legyőzte Costa Ricát, Nigéria úgy megkavarta a csoportját, ahogy csak lehet, és váratlanul a Svájc-Szerbia lett a nap legjobb összecsapása. Ez történt ma a vb-n.","shortLead":"Brazília egy nagyon csúnya meccsen legyőzte Costa Ricát, Nigéria úgy megkavarta a csoportját, ahogy csak lehet, és...","id":"20180622_A_nap_amikor_megmentettek_Argentinat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5f23d29-9b8a-4276-a943-cf774a57096b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f9f08f-49ff-4282-897f-4f60f07ef5f6","keywords":null,"link":"/sport/20180622_A_nap_amikor_megmentettek_Argentinat","timestamp":"2018. június. 22. 21:57","title":"A nap, amikor megmentették Argentínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győri Péter független jelöltként indult el az időközi polgármester-választáson, miután megüresedett Kocsis Máté széke. A helyi választási bizottság szerint azonban törvénysértést követett el, a választás tisztasága ellen van, ha valaki független, de támogatják más pártok is.","shortLead":"Győri Péter független jelöltként indult el az időközi polgármester-választáson, miután megüresedett Kocsis Máté széke...","id":"20180622_Jozsefvaros_Momentum_Gyori_Peter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de0e9d3-466d-475d-a22c-fdfe4eaad8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Jozsefvaros_Momentum_Gyori_Peter","timestamp":"2018. június. 22. 17:56","title":"Józsefváros független jelöltjének le kell takarnia az őt támogató pártok logóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8a9d0f-3b68-4dfc-a92f-45b410472532","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kecsegtet túl sok jóval az időjárás.","shortLead":"Nem kecsegtet túl sok jóval az időjárás.","id":"20180624_Juliusig_kell_varni_az_ujabb_30_fokra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a8a9d0f-3b68-4dfc-a92f-45b410472532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dee846c-3b6a-42c1-a3aa-052a0b7edf9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Juliusig_kell_varni_az_ujabb_30_fokra","timestamp":"2018. június. 24. 10:59","title":"Júliusig kell várni az újabb 30 fokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15e7911-1441-41cf-a3a9-ea41f0a92f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy parkolóban próbált pénzt szerezni, de zsákmány nélkül kényszerült lelépni. Egy kamera azért felvételt készített róla.","shortLead":"Egy parkolóban próbált pénzt szerezni, de zsákmány nélkül kényszerült lelépni. Egy kamera azért felvételt készített...","id":"20180622_keresik_a_rendorok_az_obudai_westernkalapos_rablot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c15e7911-1441-41cf-a3a9-ea41f0a92f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd97f07b-c319-42a3-9e48-8264da6a3650","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_keresik_a_rendorok_az_obudai_westernkalapos_rablot","timestamp":"2018. június. 22. 21:04","title":"Keresik a rendőrök az óbudai westernkalapos rablót – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e4a5b7-1e15-4cd5-af04-62117a6dbcee","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy hete ilyenkor még Peru volt a világbajnok, de most már Dánia az. A dicsőség azonban nem tarthat örökké.","shortLead":"Egy hete ilyenkor még Peru volt a világbajnok, de most már Dánia az. A dicsőség azonban nem tarthat örökké.","id":"20180622_Tudta_A_danausztral_meccs_volt_a_vilagbajnoki_donto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0e4a5b7-1e15-4cd5-af04-62117a6dbcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ae0d52-a1bb-4c23-a59f-88a6a3ed231d","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Tudta_A_danausztral_meccs_volt_a_vilagbajnoki_donto","timestamp":"2018. június. 22. 13:34","title":"Tudta? A dán–ausztrál meccs volt a világbajnoki döntő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A MÁV szerint műszaki hiba történt.","shortLead":"A MÁV szerint műszaki hiba történt.","id":"20180623_Nyitott_ajtokkal_robogott_a_vonat_ket_allomas_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e110bd9f-7538-4bd2-bc57-dc49a5066509","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Nyitott_ajtokkal_robogott_a_vonat_ket_allomas_kozott","timestamp":"2018. június. 23. 21:34","title":"Nyitott ajtókkal robogott a vonat két állomás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84fbf7c-b811-4128-83ce-a58f9be38ba3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába a magyar fociválogatott dicső múltja, a szurkolóknak régen is csak azok a világbajnokságok nem okoztak megrázkódtatást, amelyekre el sem mentünk.","shortLead":"Hiába a magyar fociválogatott dicső múltja, a szurkolóknak régen is csak azok a világbajnokságok nem okoztak...","id":"20180623_Magyar_vbreszvetelek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d84fbf7c-b811-4128-83ce-a58f9be38ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c46202-16aa-4149-86fa-e1f6a50d5489","keywords":null,"link":"/sport/20180623_Magyar_vbreszvetelek","timestamp":"2018. június. 23. 09:00","title":"Nem volt még olyan focivébénk, amely után ne mentünk volna a Dunának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]