[{"available":true,"c_guid":"ff861d07-7ff7-474b-9d87-5dd472faf504","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt mondta egy tiszacsegei férfi, amikor beismerő vallomást tett a rendőrségen. ","shortLead":"Ezt mondta egy tiszacsegei férfi, amikor beismerő vallomást tett a rendőrségen. ","id":"20180623_Nem_akarta_orokre_ellopni_a_kocsit_csak_amig_elall_az_eso","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff861d07-7ff7-474b-9d87-5dd472faf504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21894ad0-a97a-4c22-9809-39e27e50d6a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_Nem_akarta_orokre_ellopni_a_kocsit_csak_amig_elall_az_eso","timestamp":"2018. június. 23. 18:44","title":"Nem akarta ellopni a kocsit, csak amíg eláll az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a375a6f1-f917-4a8e-99cc-a89906b275b7","c_author":"Hercsel Adél","category":"kultura","description":"Előbb-utóbb minden nőről kiderül, hogy rémes az idegállapota, nincs önbizalma, a szexuális élete sincs rendben, és azt sem tudja, mit akar az élettől – ez az író Mágneshegy című új regényének diagnózisa.","shortLead":"Előbb-utóbb minden nőről kiderül, hogy rémes az idegállapota, nincs önbizalma, a szexuális élete sincs rendben, és azt...","id":"201825__manvarhegyi_reka_iro__noi_klisekrol_irodalmi_kockazatokrol__kenyeztetes_nelkul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a375a6f1-f917-4a8e-99cc-a89906b275b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e755a09b-d472-4e99-84d7-3bebf51f3473","keywords":null,"link":"/kultura/201825__manvarhegyi_reka_iro__noi_klisekrol_irodalmi_kockazatokrol__kenyeztetes_nelkul","timestamp":"2018. június. 23. 15:00","title":"\"Rádöbbentem, hogy kockázatos női főszereplőt választani\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f9f2a9-719b-42d5-aaa7-7dfde76e8ce0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint kínos, de a jelek szerint ez maga a rút igazság: a valamikor szebb napokat látott ZTE már nem csupán telefonokat nem tud összerakni, sencseni irodájában azt sem képes biztosítani, hogy alkalmazottaik vécézhessenek. Utóbbi problémának szintúgy az amerikaiak által kivetett szankciókhoz van köze.","shortLead":"Több mint kínos, de a jelek szerint ez maga a rút igazság: a valamikor szebb napokat látott ZTE már nem csupán...","id":"20180625_zte_mobilgyarto_kina_shenzen_wc_piszoar_donald_trump_kereskedelmi_szankciok_exporttilalom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37f9f2a9-719b-42d5-aaa7-7dfde76e8ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f35ba61-5639-4090-a434-cf00c7574fc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180625_zte_mobilgyarto_kina_shenzen_wc_piszoar_donald_trump_kereskedelmi_szankciok_exporttilalom","timestamp":"2018. június. 25. 07:02","title":"A kivéreztetett mobilgyártó a vécéjét sem tudja megjavíttatni az amerikai szigor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sarah Sanders családjával akart vacsorázni a Red Hen étteremben Lexington városában (Virginia állam). Felismerték. Megkérték, hogy távozzon, mert Donald Trumpnak dolgozik. A szóvivő nő családjával együtt kivonult az étteremből, de nem kívánta kommentálni az esetet. ","shortLead":"Sarah Sanders családjával akart vacsorázni a Red Hen étteremben Lexington városában (Virginia állam). Felismerték...","id":"20180624_Trump_szovivojet_kidobtak_egy_etterembol_Washington_kozeleben_igen_azert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d761718e-bcdc-4e58-9ce9-a5a85f9a10ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Trump_szovivojet_kidobtak_egy_etterembol_Washington_kozeleben_igen_azert","timestamp":"2018. június. 24. 15:02","title":"Trump szóvivőjét kidobták egy étteremből Washington közelében, igen, azért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Diego Maradona be akart menni az argentin labdarúgó-válogatott edzésére, hogy megpróbálja feltüzelni a játékosokat. Aztán végül csak nyilatkozott.","shortLead":"Diego Maradona be akart menni az argentin labdarúgó-válogatott edzésére, hogy megpróbálja feltüzelni a játékosokat...","id":"20180623_maradona_argentin_valogatott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf671f45-a4d3-43b0-ab00-0b54b3fa9df9","keywords":null,"link":"/sport/20180623_maradona_argentin_valogatott","timestamp":"2018. június. 23. 17:45","title":"Lelket akar önteni az övéibe Maradona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922f38d4-3e71-4df5-b17b-85ac7d201446","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy félidő alatt lerendezte a biztos továbbjutást Anglia. Panama ellen már 45 perc után 5:0-ra vezettek. Harry Kane két tizenegyessel és egy sarkán megpattanó lövéssel megelőzte a góllövőlistán négynél járó Cristiano Ronaldót és Lukakut. Ebben a csoportban az angol–belga meccsen dől majd el az elsőség, míg Tunéziának és Panamának marad a szépítés.","shortLead":"Egy félidő alatt lerendezte a biztos továbbjutást Anglia. Panama ellen már 45 perc után 5:0-ra vezettek. Harry Kane két...","id":"20180624_Panamat_telibe_talalta_a_Kanekoves_menku","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=922f38d4-3e71-4df5-b17b-85ac7d201446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8258ecaa-4176-41da-91b8-13c6ee90270f","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Panamat_telibe_talalta_a_Kanekoves_menku","timestamp":"2018. június. 24. 15:55","title":"Panamát telibe találta a Kane-köves ménkű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180624_Ezzel_a_keppel_nem_dicsekedett_Orban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af042154-3d6f-402e-9a87-538bc1ac34ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Ezzel_a_keppel_nem_dicsekedett_Orban","timestamp":"2018. június. 24. 09:12","title":"Ezzel a képpel nem dicsekedett Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae36c3b-b2ef-44de-adc2-496f3837879e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brit versenyző ezzel visszavette a vezetést a vb-pontversenyben a szintén négyszeres vb-győztes, most ötödikként célba érő Sebastian Vetteltől.","shortLead":"A brit versenyző ezzel visszavette a vezetést a vb-pontversenyben a szintén négyszeres vb-győztes, most ötödikként...","id":"20180624_Francia_Nagydij_Hamilton_nyerte_a_Forma1et","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ae36c3b-b2ef-44de-adc2-496f3837879e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bb8a68-9a2d-43f8-a0d3-b80c57759113","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Francia_Nagydij_Hamilton_nyerte_a_Forma1et","timestamp":"2018. június. 24. 18:20","title":"Francia Nagydíj: Hamilton nyerte a Forma-1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]