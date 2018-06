Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"515d9351-60ed-4396-9a00-115dc3f52503","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú versenyautó nemcsak a saját kategóriájában állított fel új rekordot, hanem az abszolút rekordidőt is megfutotta a Pikes Peaken.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú versenyautó nemcsak a saját kategóriájában állított fel új rekordot, hanem az abszolút...","id":"20180625_volkswagen_pikes_peak_hegyi_felfuto_rekord_villanyauto_elektromos_akkumulator_peugeot_sebastien_loeb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=515d9351-60ed-4396-9a00-115dc3f52503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922e97ec-a97b-4362-9fe4-0e5be2c498c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180625_volkswagen_pikes_peak_hegyi_felfuto_rekord_villanyauto_elektromos_akkumulator_peugeot_sebastien_loeb","timestamp":"2018. június. 25. 08:26","title":"A Volkswagen villanyautója minden benzines és egyéb riválisát falhoz állította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d958f0-0132-46ce-ae9c-d83a697a74c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az állat Heves megye irányából érkezett, mozgását azóta követték, de este elvesztették a nyomát.","shortLead":"Az állat Heves megye irányából érkezett, mozgását azóta követték, de este elvesztették a nyomát.","id":"20180624_Most_mar_biztos_medve_uszott_Szolnoknal_a_HoltTiszaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4d958f0-0132-46ce-ae9c-d83a697a74c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1ebb1e-e123-4273-a1a0-6d6b73f052e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Most_mar_biztos_medve_uszott_Szolnoknal_a_HoltTiszaban","timestamp":"2018. június. 24. 16:05","title":"Most már biztos: medve úszott Szolnoknál a Holt-Tiszában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464e74d2-1159-42ee-8c60-b88727fa5d8d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezért lett az egoszörf az év ifjúsági szava. ","shortLead":"Ezért lett az egoszörf az év ifjúsági szava. ","id":"20180624_A_nyelveszek_szerint_az_ifjusag_magat_imadja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=464e74d2-1159-42ee-8c60-b88727fa5d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd6f398-2805-443e-8ae7-734e516adb69","keywords":null,"link":"/elet/20180624_A_nyelveszek_szerint_az_ifjusag_magat_imadja","timestamp":"2018. június. 24. 08:30","title":"A nyelvészek szerint az ifjúság magát imádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33adc975-86c5-431a-848f-733e9da1131c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szent Adalbert-díjat kapott a főpolgármester. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye kitüntetését Erdő Péter bíboros, prímás, érsek adta át Tarlós Istvánnak vasárnap Óbudán, a Szent Péter és Pál-templomban szentmise keretében.","shortLead":"Szent Adalbert-díjat kapott a főpolgármester. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye kitüntetését Erdő Péter bíboros...","id":"20180624_Egyhazi_kituntetest_kapott_Tarlos_Istvan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33adc975-86c5-431a-848f-733e9da1131c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca05328-74d7-4069-9580-1c4f61c24eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Egyhazi_kituntetest_kapott_Tarlos_Istvan","timestamp":"2018. június. 24. 14:34","title":"Egyházi kitüntetést kapott Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eed73a-1049-4052-be07-c45f5c52c646","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Megalakult Ásotthalmon a Mi hazánk mozgalom, a jövő hónapban társadalmi vitára bocsájtják a programot. Az alapító okiratuk augusztus 20-ra készül el, akkor párttá alakulnak.","shortLead":"Megalakult Ásotthalmon a Mi hazánk mozgalom, a jövő hónapban társadalmi vitára bocsájtják a programot. Az alapító...","id":"20180623_Toroczkaiek_zaszlobontasa_part_lesz_program_lesz_mecset_ne_legyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eed73a-1049-4052-be07-c45f5c52c646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17544583-acd3-4da6-8560-cdd36bc5b65a","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Toroczkaiek_zaszlobontasa_part_lesz_program_lesz_mecset_ne_legyen","timestamp":"2018. június. 23. 19:12","title":"Toroczkaiék zászlóbontása: párt lesz, program lesz, mecset ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d6a287-f1a6-4052-bb2d-1766de111a41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hétvégén nyolc, hétfő hajnalban még tizenegy illegális határátlépőt fogtak el a rendőrök, visszakísérték őket a déli határzárhoz.","shortLead":"A hétvégén nyolc, hétfő hajnalban még tizenegy illegális határátlépőt fogtak el a rendőrök, visszakísérték őket a déli...","id":"20180625_Vannak_am_meg_illegalis_hataratlepok_el_is_fogott_nyolcat_a_rendorseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d6a287-f1a6-4052-bb2d-1766de111a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d052ed83-e7ef-4d7b-b607-eb347ec2e4ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_Vannak_am_meg_illegalis_hataratlepok_el_is_fogott_nyolcat_a_rendorseg","timestamp":"2018. június. 25. 08:00","title":"Vannak ám még illegális határátlépők, el is fogott tizenegyet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc85c9-741e-423e-a75c-4b5b894b3668","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első információkkal szemben nincsenek halottak, de többek állapota válságos.","shortLead":"Az első információkkal szemben nincsenek halottak, de többek állapota válságos.","id":"20180623_Addiszabebai_robbantas_83_sebesult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc85c9-741e-423e-a75c-4b5b894b3668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3dd395-9b29-404f-9b65-f2752d378ac3","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Addiszabebai_robbantas_83_sebesult","timestamp":"2018. június. 23. 13:52","title":"Addisz-abebai robbantás: 83 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia Nemzeti Front, a nemrég önmagát Nemzeti Összefogássá átkeresztelő párt hosszú évek óta belpolitikai céljaira használja az európai parlamenti képviselői jogokból származó juttatásokat. A legújabb uniós bírósági állásfoglalás szerint Marine Le Pennek 300 ezer eurót kell visszafizetnie az Európai Parlament kasszájába. ","shortLead":"A francia Nemzeti Front, a nemrég önmagát Nemzeti Összefogássá átkeresztelő párt hosszú évek óta belpolitikai céljaira...","id":"20180623_A_francia_szelsojobb_vezetoje_300_ezer_euroval_tartozik_az_Europai_Parlamentnek_be_is_vasalnak_rajta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5987734-5b25-4a19-a0ee-74d949b64551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58b61cb-0fd7-4128-a88b-02052070625a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_A_francia_szelsojobb_vezetoje_300_ezer_euroval_tartozik_az_Europai_Parlamentnek_be_is_vasalnak_rajta","timestamp":"2018. június. 23. 10:08","title":"A francia szélsőjobb vezetője 300 ezer euróval tartozik az Európai Parlamentnek, be is vasalnák rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]