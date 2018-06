Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Diego Maradona be akart menni az argentin labdarúgó-válogatott edzésére, hogy megpróbálja feltüzelni a játékosokat. Aztán végül csak nyilatkozott.","shortLead":"Diego Maradona be akart menni az argentin labdarúgó-válogatott edzésére, hogy megpróbálja feltüzelni a játékosokat...","id":"20180623_maradona_argentin_valogatott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf671f45-a4d3-43b0-ab00-0b54b3fa9df9","keywords":null,"link":"/sport/20180623_maradona_argentin_valogatott","timestamp":"2018. június. 23. 17:45","title":"Lelket akar önteni az övéibe Maradona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény hetedik módosítása és a Stop Soros elfogadása után nehezebb lesz mindenkinek. Nehezebb lesz tüntetni, menekülteken segíteni, hajléktalanokkal foglalkozni. A Fidesz és Orbán Viktor célja az, hogy senki se érintkezhessen olyan menekültekkel, akiknek segítségre lenne szükségük. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az Alaptörvény hetedik módosítása és a Stop Soros elfogadása után nehezebb lesz mindenkinek. Nehezebb lesz tüntetni...","id":"20180623_fulke_podcast_Amnesty_Stop_Soros_alaptorveny_menekultek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfd756f-d7c2-41ca-92d2-f91ff32ee934","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_fulke_podcast_Amnesty_Stop_Soros_alaptorveny_menekultek","timestamp":"2018. június. 23. 12:47","title":"Az Amnesty a Fülkében: százezreknek kellene az utcán lenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20e3542-699f-473f-8b3f-fc46498d4141","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig nem látott mélységekben jár a forint; bemutatta a kormány a 2019-es adótörvényeket; hiába ígértek 800 ezer dolgozó nyugdíjast, 7 ezer embert vezettek vissza a munkába. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Eddig nem látott mélységekben jár a forint; bemutatta a kormány a 2019-es adótörvényeket; hiába ígértek 800 ezer...","id":"20180624_Es_akkor_a_nyugdijasok_beintettek_Kosa_Lajosnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20e3542-699f-473f-8b3f-fc46498d4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f883b253-5e04-46ef-8734-c02cff81d18f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Es_akkor_a_nyugdijasok_beintettek_Kosa_Lajosnak","timestamp":"2018. június. 24. 07:00","title":"És akkor a nyugdíjasok beintettek Kósa Lajosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84dde9f7-72ff-43af-9788-6f26373c3208","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben két román és egy szlovák jármű volt érintett.","shortLead":"A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben két román és egy szlovák jármű volt érintett.","id":"20180624_Baleset_a_42es_fouton_tizen_serultek_meg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84dde9f7-72ff-43af-9788-6f26373c3208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcc762a-94f1-4328-93ae-c3eb756be277","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_Baleset_a_42es_fouton_tizen_serultek_meg","timestamp":"2018. június. 24. 17:16","title":"Baleset a 42-es főúton: tízen sérültek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0876b3-a96e-4265-80fa-83e193603459","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakosság segítségét kérik Szeleczki Norbert eltűnése miatt.","shortLead":"A lakosság segítségét kérik Szeleczki Norbert eltűnése miatt.","id":"20180625_eltunt_kilencevest_keresnek_a_rendorok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac0876b3-a96e-4265-80fa-83e193603459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf14df6-4712-4993-aff9-a71894829897","keywords":null,"link":"/elet/20180625_eltunt_kilencevest_keresnek_a_rendorok","timestamp":"2018. június. 25. 05:22","title":"Eltűnt kilencévest keresnek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62759ac-dc0c-4506-87ea-b328d0cb2146","c_author":"G. M.","category":"sport","description":"Tizennégy gólt láthatott az, aki vasárnap a labdarúgó világbajnokság három meccsét választotta a család vagy a Forma-1 helyett. Az angol drukkerek szerint a későbbi bajnokot is megcsodálhattuk, de azért mi ezt fogadjuk kétkedve.","shortLead":"Tizennégy gólt láthatott az, aki vasárnap a labdarúgó világbajnokság három meccsét választotta a család vagy a Forma-1...","id":"20180624_Hat_hol_vagyunk_Az_angolok_meg_a_tizenegyeseket_is_belovik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e62759ac-dc0c-4506-87ea-b328d0cb2146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df54616-8190-475a-b174-e19ea38901e5","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Hat_hol_vagyunk_Az_angolok_meg_a_tizenegyeseket_is_belovik","timestamp":"2018. június. 24. 23:04","title":"Hát hol vagyunk? Az angolok még a tizenegyeseket is belövik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f18aa8a-6446-4fac-9940-31a0a2600c1a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester elnézést kér a budapestiektől a hétvégi műrepülőverseny okozta kellemetlenségek miatt. ","shortLead":"A főpolgármester elnézést kér a budapestiektől a hétvégi műrepülőverseny okozta kellemetlenségek miatt. ","id":"20180625_tarlos_amig_polgarmester_vagyok_nem_lesz_tobbet_air_race","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f18aa8a-6446-4fac-9940-31a0a2600c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32d02f0-10ec-44bb-9609-68e2fe3029c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_tarlos_amig_polgarmester_vagyok_nem_lesz_tobbet_air_race","timestamp":"2018. június. 25. 09:30","title":"Tarlós: Amíg polgármester vagyok, nem lesz többet Air Race","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2bd82e-ac2d-4537-b326-77e1cd3f9420","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtását követeli Ukrajnától, miközben ő maga a Stop Soros törvénycsomag ügyében nem törődik ugyanennek a testületnek a véleményével. ","shortLead":"Az Orbán-kormány a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtását követeli Ukrajnától, miközben ő maga a Stop Soros...","id":"20180623_A_magyar_kormany_mar_nem_koveteli_az_ukran_nyelvtorveny_visszavonasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb2bd82e-ac2d-4537-b326-77e1cd3f9420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c614f9-b6f8-4fbb-8d35-524c90344031","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_A_magyar_kormany_mar_nem_koveteli_az_ukran_nyelvtorveny_visszavonasat","timestamp":"2018. június. 23. 12:45","title":"A magyar kormány már nem követeli az ukrán nyelvtörvény visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]