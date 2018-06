Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3ec73d9-f743-4f7a-9867-be0db6574677","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sok minden eldőlhet ma a vb-n, de a nap legfontosabb kérdése egyértelműen az: arra a sorsra jut-e címvédő Németország, mint az olaszok 2010-ben és a spanyolok 2014-ben?","shortLead":"Sok minden eldőlhet ma a vb-n, de a nap legfontosabb kérdése egyértelműen az: arra a sorsra jut-e címvédő Németország...","id":"20180623_A_nap_meccse_nemet_sved_mexiko_del_korea_belgium_tunezia_vb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ec73d9-f743-4f7a-9867-be0db6574677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9debf158-cd38-48c1-90e0-1182e6ecd7b8","keywords":null,"link":"/sport/20180623_A_nap_meccse_nemet_sved_mexiko_del_korea_belgium_tunezia_vb","timestamp":"2018. június. 23. 12:30","title":"A nap meccse: Németországnak ma elkezdődik az egyenes kieséses szakasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058595ba-4dfa-4700-a3c5-6a8cd67b9acb","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Nem csupán a régmúlt éghajlati viszonyait lehet egyre pontosabban feltárni jégminták alapján, hanem történelmi események beazonosítását, gazdaságtörténeti következtetések levonását is lehetővé teszik.","shortLead":"Nem csupán a régmúlt éghajlati viszonyait lehet egyre pontosabban feltárni jégminták alapján, hanem történelmi...","id":"201824__jegtudomany__arulkodo_buborekok__hidegleles__isa_pur_es_homu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=058595ba-4dfa-4700-a3c5-6a8cd67b9acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d528d57-fdd4-4bd6-894f-c5aa33988405","keywords":null,"link":"/tudomany/201824__jegtudomany__arulkodo_buborekok__hidegleles__isa_pur_es_homu","timestamp":"2018. június. 24. 15:00","title":"Milyen bizonyítékok lapulnak az Antarktisz több ezer éves jégrétege alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5d2a6c-82d8-4b9b-a78b-ab11ff9c0f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeomlott a Wizz Air informatikai rendszere.","shortLead":"Összeomlott a Wizz Air informatikai rendszere.","id":"20180623_Fennakadas_Ferihegyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d5d2a6c-82d8-4b9b-a78b-ab11ff9c0f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dfa83c-9535-4b66-9f85-c79179afbb5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Fennakadas_Ferihegyen","timestamp":"2018. június. 23. 15:04","title":"Fennakadás Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39cec30-be42-4ef9-8fc1-f1af05a71a87","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Ugrálóvár, Romantikus Erőszak, sörsátor Ásotthalmon. 