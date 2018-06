Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d192dc7a-3a57-4b9a-ba9d-7c8395c28c8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak nálunk vannak ügyeskedők, akik nem hajlandóak fizetni olyasmiért, amiért mások sem szeretnek, de elfogadják, hogy kell.","shortLead":"Nem csak nálunk vannak ügyeskedők, akik nem hajlandóak fizetni olyasmiért, amiért mások sem szeretnek, de elfogadják...","id":"20180623_renszamcsalas_auto_fizeto_kapu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d192dc7a-3a57-4b9a-ba9d-7c8395c28c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29e2946-e533-434c-9a72-19aa986606f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_renszamcsalas_auto_fizeto_kapu","timestamp":"2018. június. 23. 13:12","title":"Ekkora rendszámcsalót ritkán látni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62759ac-dc0c-4506-87ea-b328d0cb2146","c_author":"G. M.","category":"sport","description":"Tizennégy gólt láthatott az, aki vasárnap a labdarúgó világbajnokság három meccsét választotta a család vagy a Forma-1 helyett. Az angol drukkerek szerint a későbbi bajnokot is megcsodálhattuk, de azért mi ezt fogadjuk kétkedve.","shortLead":"Tizennégy gólt láthatott az, aki vasárnap a labdarúgó világbajnokság három meccsét választotta a család vagy a Forma-1...","id":"20180624_Hat_hol_vagyunk_Az_angolok_meg_a_tizenegyeseket_is_belovik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e62759ac-dc0c-4506-87ea-b328d0cb2146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df54616-8190-475a-b174-e19ea38901e5","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Hat_hol_vagyunk_Az_angolok_meg_a_tizenegyeseket_is_belovik","timestamp":"2018. június. 24. 23:04","title":"Hát hol vagyunk? Az angolok még a tizenegyeseket is belövik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pozitív értéket mutatott a cseh sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda az ártándi határátkelőhelyen.","shortLead":"Pozitív értéket mutatott a cseh sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda az ártándi határátkelőhelyen.","id":"20180623_ittas_vezetes_teherauto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9064a11-8751-49e8-9a3d-e4901228a542","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_ittas_vezetes_teherauto","timestamp":"2018. június. 23. 08:26","title":"Részegen ment a teherautóval az ártándi határra, lekapcsolták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette hétvégi összesítőjét a rendőrség.","shortLead":"Közzétette hétvégi összesítőjét a rendőrség.","id":"20180625_oten_haltak_meg_az_utakon_hetvegen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aed8291-5e6d-4339-8bbb-d7933449611c","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_oten_haltak_meg_az_utakon_hetvegen","timestamp":"2018. június. 25. 05:49","title":"Öten haltak meg az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde8080c-c2ea-4f7b-a727-396efe88e284","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eset a spanyol partok közelében történt. ","shortLead":"Az eset a spanyol partok közelében történt. ","id":"20180623_Menekultek_a_Foldkozitengeren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bde8080c-c2ea-4f7b-a727-396efe88e284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cc9b38-85c3-4ab9-9661-b11ebc14f07e","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Menekultek_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2018. június. 23. 14:08","title":"Több mint négyszáz embert mentettek ki a tengerből a spanyol hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f22f0bd-6491-405b-8b79-30ec7ddd7230","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hivatalosan is férj-feleség lett Rose Leslie és Kit Harington.","shortLead":"Hivatalosan is férj-feleség lett Rose Leslie és Kit Harington.","id":"20180623_Osszehazasodott_a_Tronok_harca_ket_sztarja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f22f0bd-6491-405b-8b79-30ec7ddd7230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa22114b-201e-4df2-a52f-27fd15e5ccf3","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Osszehazasodott_a_Tronok_harca_ket_sztarja","timestamp":"2018. június. 23. 22:15","title":"Összeházasodott a Trónok harca két sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f9f2a9-719b-42d5-aaa7-7dfde76e8ce0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, mint kínos, de a jelek szerint ez maga a rút igazság: a valamikor szebb napokat látott ZTE már nem csupán telefonokat nem tud összerakni, shenzeni irodájában azt sem képes biztosítani, hogy alkalmazottaik vécézhessenek. Utóbbi problémának szintúgy az amerikaiak által kivetett szankciókhoz van köze.","shortLead":"Több, mint kínos, de a jelek szerint ez maga a rút igazság: a valamikor szebb napokat látott ZTE már nem csupán...","id":"20180625_zte_mobilgyarto_kina_shenzen_wc_piszoar_donald_trump_kereskedelmi_szankciok_exporttilalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37f9f2a9-719b-42d5-aaa7-7dfde76e8ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f35ba61-5639-4090-a434-cf00c7574fc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180625_zte_mobilgyarto_kina_shenzen_wc_piszoar_donald_trump_kereskedelmi_szankciok_exporttilalom","timestamp":"2018. június. 25. 07:02","title":"A kivéreztetett mobilgyártó a wc-jét sem tudja megjavíttatni az amerikai szigor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b6a3c5-6405-48ee-a28a-421729faa380","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkongatták a vészharangot a francia halászati szakmai szervezetek országos konferenciáján. Két éven belül minden hatodik francia halász, tehát kétezer ember nyugdíjba megy és nincs utánpótlás.","shortLead":"Megkongatták a vészharangot a francia halászati szakmai szervezetek országos konferenciáján. Két éven belül minden...","id":"20180623_Hiaba_a_millios_a_fizetes_alig_van_utanpotlas_ebben_a_szakmaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b6a3c5-6405-48ee-a28a-421729faa380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac55b1fd-f796-4418-a6ab-55ed14810664","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Hiaba_a_millios_a_fizetes_alig_van_utanpotlas_ebben_a_szakmaban","timestamp":"2018. június. 23. 09:43","title":"Hiába a milliós fizetés, alig van utánpótlás ebben a szakmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]