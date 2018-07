Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8115c04f-c3ee-4cb5-b2b1-4984fc874c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak szemüvegeknél lehetett alkalmazni a technológiát, hogy a lencsét ért bizonyos fénymennyiség után az besötétedjen, de egy új áttörésnek hála mindez most már a kontaktlencséknél is működik. Az első ilyen darabok rövidesen piacra is kerülhetnek.","shortLead":"Eddig csak szemüvegeknél lehetett alkalmazni a technológiát, hogy a lencsét ért bizonyos fénymennyiség után...","id":"20180731_szemuveg_kontaktlencse_fenyre_sotetedo_lencse_transitions_optical","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8115c04f-c3ee-4cb5-b2b1-4984fc874c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630e774f-ce08-453b-b3f2-2f8e5bbd2400","keywords":null,"link":"/tudomany/20180731_szemuveg_kontaktlencse_fenyre_sotetedo_lencse_transitions_optical","timestamp":"2018. július. 31. 09:03","title":"Erre sokan vártak: végre megcsinálták a kontaktlencsét, ami napszemüvegként is működik – fényre besötétedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9b2188-ba93-4c4f-a07d-a940dfbb9dbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt ugyanakkor továbbra is büntetni fogják, ha valakit iskolák vagy közterületeken környékén kapnak fűszíváson. ","shortLead":"Azt ugyanakkor továbbra is büntetni fogják, ha valakit iskolák vagy közterületeken környékén kapnak fűszíváson. ","id":"20180731_Mar_Gruziaban_is_legalisan_lehet_marihuanat_fogyasztani","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b9b2188-ba93-4c4f-a07d-a940dfbb9dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c477605d-019d-464b-a454-f42d9b280c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20180731_Mar_Gruziaban_is_legalisan_lehet_marihuanat_fogyasztani","timestamp":"2018. július. 31. 14:20","title":"Már Grúziában is legálisan lehet marihuánát fogyasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7334d62-502d-4da9-b8b1-0ea0cca8cc78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Adelaide érsekét korábban 12 év börtönre ítélték, mert eltitkolta, hogy egy egyházmegyéjében szolgáló pap gyerekeket molesztál.","shortLead":"Adelaide érsekét korábban 12 év börtönre ítélték, mert eltitkolta, hogy egy egyházmegyéjében szolgáló pap gyerekeket...","id":"20180730_Elfogadta_a_papa_a_pedofilia_eltussolasa_miatt_elitelt_ausztral_ersek_lemondasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7334d62-502d-4da9-b8b1-0ea0cca8cc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0b66e7-2d2b-4b42-99f3-57e99df61865","keywords":null,"link":"/vilag/20180730_Elfogadta_a_papa_a_pedofilia_eltussolasa_miatt_elitelt_ausztral_ersek_lemondasat","timestamp":"2018. július. 30. 20:39","title":"Elfogadta a pápa a pedofília eltussolása miatt elítélt ausztrál érsek lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0097c7a4-ef76-4c45-8239-623823dd8a77","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A konstrukció mindenkinek megéri.","shortLead":"A konstrukció mindenkinek megéri.","id":"20180730_Lakasokat_iskolakat_epitenek_brit_bevasarlokozpontok_uj_aruhazakert_cserebe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0097c7a4-ef76-4c45-8239-623823dd8a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a40c23-5085-4ba9-969b-c87d6eca73a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180730_Lakasokat_iskolakat_epitenek_brit_bevasarlokozpontok_uj_aruhazakert_cserebe","timestamp":"2018. július. 30. 14:23","title":"Lakásokat, iskolákat építenek brit bevásárlóközpontok új áruházakért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b19eb6f-b45d-4e77-aeb1-d42f5254130d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégén csodálkoztunk rá arra, hogy valakinek mobilon kellett segítséget kérnie a rendőrségtől, mert nem tudott kiszállni az autójából.","shortLead":"A hétvégén csodálkoztunk rá arra, hogy valakinek mobilon kellett segítséget kérnie a rendőrségtől, mert nem tudott...","id":"20180730_autozar_nem_nyilik_belulrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b19eb6f-b45d-4e77-aeb1-d42f5254130d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155e9fd6-193f-47f4-aad8-7cf9b62cb13d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180730_autozar_nem_nyilik_belulrol","timestamp":"2018. július. 30. 16:08","title":"Lehetséges, hogy bezárjanak egy kocsiba, amelyet belülről nem tudunk kinyitni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Thomas a harmadik brit, aki diadalmaskodik a világ legrangosabb országúti kerékpáros körversenyén, eddig ez Sir Bradley Wigginsnek sikerült 2002-ben, illetve a most harmadik helyen befutó Chris Froome-nak, aki négyszeres győztes (2013, 2015, 2016, 2017).","shortLead":"Thomas a harmadik brit, aki diadalmaskodik a világ legrangosabb országúti kerékpáros körversenyén, eddig ez Sir Bradley...","id":"20180729_A_brit_Geraint_Thomas_nyerte_a_Tour_de_Francet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c4e996-25b1-4601-8e6e-601c63e8d55e","keywords":null,"link":"/sport/20180729_A_brit_Geraint_Thomas_nyerte_a_Tour_de_Francet","timestamp":"2018. július. 29. 19:52","title":"A brit Geraint Thomas nyerte a Tour de France-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8c95bc-d825-4f2c-b5ee-a6b0e50f2dd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hasonló érzést tapasztalnak meg elszenvedői, mintha a világ végét élnék meg.","shortLead":"Hasonló érzést tapasztalnak meg elszenvedői, mintha a világ végét élnék meg.","id":"20180730_szorongas_mentalis_problema_donald_trump","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e8c95bc-d825-4f2c-b5ee-a6b0e50f2dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0742a617-b895-4a44-9af0-98fb91773a77","keywords":null,"link":"/elet/20180730_szorongas_mentalis_problema_donald_trump","timestamp":"2018. július. 30. 14:15","title":"Hisztérikus szorongást okozhat Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef4cf4f-42c1-43d2-88bf-d0ab8f71814f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"75 éves volt.","shortLead":"75 éves volt.","id":"20180730_Meghalt_Orban_Jozsef_a_100_Folk_Celsius_frontembere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ef4cf4f-42c1-43d2-88bf-d0ab8f71814f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b849d5-0a33-46f1-a287-4cdb08eeb5a2","keywords":null,"link":"/kultura/20180730_Meghalt_Orban_Jozsef_a_100_Folk_Celsius_frontembere","timestamp":"2018. július. 30. 10:29","title":"Meghalt Orbán József, a 100 Folk Celsius frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]