[{"available":true,"c_guid":"12341134-1b6b-4005-8fba-fa1a2e90f3e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kisebb tőkeáttétel - kevesebb nyerség, de kisebb lehet a bukás is. Ezért vezet be korlátozást egy kockázatos piacon az EU.","shortLead":"Kisebb tőkeáttétel - kevesebb nyerség, de kisebb lehet a bukás is. Ezért vezet be korlátozást egy kockázatos piacon...","id":"20180816_Kockazatos_uzletet_nyesegetne_az_unios_felugyelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12341134-1b6b-4005-8fba-fa1a2e90f3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921b3080-f446-4856-bc30-54dc0d80d599","keywords":null,"link":"/kkv/20180816_Kockazatos_uzletet_nyesegetne_az_unios_felugyelet","timestamp":"2018. augusztus. 16. 11:22","title":"Kockázatos üzletet nyesegetne az uniós felügyelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad a felhős idő, de a meleg visszatér. ","shortLead":"Marad a felhős idő, de a meleg visszatér. ","id":"20180815_Delutan_megint_30_fok_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f348d70a-2882-40e6-8264-9d0534ffbf45","keywords":null,"link":"/itthon/20180815_Delutan_megint_30_fok_lesz","timestamp":"2018. augusztus. 15. 05:12","title":"Délután megint 30 fok lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d2a79d-0009-4502-a9d5-feb07c06ed99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A diákok szeretik, ha oktatás közben elsüt a tanár néhány poént, ez növelheti érdeklődésüket az adott tananyag iránt, ám egy-egy rossz, sértő vicc éppen ellenkező hatást vált ki.","shortLead":"A diákok szeretik, ha oktatás közben elsüt a tanár néhány poént, ez növelheti érdeklődésüket az adott tananyag iránt...","id":"20180816_Jo_ha_viccelnek_a_tanarok_az_oran_de_nem_mindegy_mivel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36d2a79d-0009-4502-a9d5-feb07c06ed99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903120bf-a4dc-40e5-ac35-7734f794ebb7","keywords":null,"link":"/elet/20180816_Jo_ha_viccelnek_a_tanarok_az_oran_de_nem_mindegy_mivel","timestamp":"2018. augusztus. 16. 12:17","title":"Jó, ha viccelnek a tanárok az órán, de nem mindegy mivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google évek óta nyomon követi a felhasználóit a Helyelőzmények nevű funkcióval, de ezt persze bármikor ki lehet kapcsolni. Az csak most derült ki, hogy jelek szerint ez nem elég, a Google továbbra is látja, merre járunk. Van megoldás, csak kicsit bonyolultabb – mutatjuk.","shortLead":"A Google évek óta nyomon követi a felhasználóit a Helyelőzmények nevű funkcióval, de ezt persze bármikor ki lehet...","id":"20180815_google_helyelozmenyek_nyomon_kovetes_kikapcsolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b1a2a5-78c1-420b-b246-95acde82044e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180815_google_helyelozmenyek_nyomon_kovetes_kikapcsolasa","timestamp":"2018. augusztus. 15. 11:03","title":"Kicsit talán ijesztő? Hiába kapcsolja ki, a Google akkor is leköveti, hogy merre jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kifakadt Hadházy Ákos volt LMP-s politikus, amiért a Nemzeti Választási Bizottság elkaszálta a népszavazási kérdéseit. Patyi Andrást sem kímélte Facebook-posztjában.\r

