[{"available":true,"c_guid":"850c039a-eed8-4c7d-b5d8-8e637f558caf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kép néha többet mond ezer szónál.","shortLead":"Egy kép néha többet mond ezer szónál.","id":"20180823_Zsenialis_modon_illusztralja_a_Time_mekkora_bajban_van_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=850c039a-eed8-4c7d-b5d8-8e637f558caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7b467b-f778-4eb8-a022-400f15f92391","keywords":null,"link":"/vilag/20180823_Zsenialis_modon_illusztralja_a_Time_mekkora_bajban_van_Trump","timestamp":"2018. augusztus. 23. 16:14","title":"Zseniális módon illusztrálja a Time, mekkora bajban van Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952efdbf-f2b5-401a-9b5a-2aa4243af89e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Voltam már majdnem minden, csak megfelelő fehér ember, az nem – énekelte az idei Pride záróbuliján Oláh Ibolya, akit korábban sokat bántottak szexuális hovatartozása és származása miatt. ","shortLead":"Voltam már majdnem minden, csak megfelelő fehér ember, az nem – énekelte az idei Pride záróbuliján Oláh Ibolya, akit...","id":"20180823_Olah_Ibolya_Nem_tudom_mi_a_bajuk_a_rasszistaknak_talan_agyilag_betegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=952efdbf-f2b5-401a-9b5a-2aa4243af89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a9078d-4de0-4e4f-b4d9-8a8e2c26091a","keywords":null,"link":"/elet/20180823_Olah_Ibolya_Nem_tudom_mi_a_bajuk_a_rasszistaknak_talan_agyilag_betegek","timestamp":"2018. augusztus. 23. 15:46","title":"Oláh Ibolya: Nem tudom, mi a bajuk a rasszistáknak, talán agyilag betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f45ae6b-0ee1-4053-8779-8ef1171c1921","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"500 embernek kellett elhagynia otthonát.","shortLead":"500 embernek kellett elhagynia otthonát.","id":"20180824_Harom_telepulest_ki_kellett_uriteni_erdotuz_miatt_Berlin_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f45ae6b-0ee1-4053-8779-8ef1171c1921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c811bc2-a7bc-48bd-bd76-64e250ca90f5","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_Harom_telepulest_ki_kellett_uriteni_erdotuz_miatt_Berlin_kozeleben","timestamp":"2018. augusztus. 24. 08:26","title":"Három települést ki kellett üríteni erdőtűz miatt Berlin közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b26e80-43a4-4e27-8b50-98f27eea2caf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnok kapus egy közúti rutinellenőrzésen bukott meg.","shortLead":"A világbajnok kapus egy közúti rutinellenőrzésen bukott meg.","id":"20180824_Ittas_vezetesen_kaptak_Hugo_Llorist","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b26e80-43a4-4e27-8b50-98f27eea2caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcaec4a-1eb8-4637-93e2-0972b0b7d10a","keywords":null,"link":"/sport/20180824_Ittas_vezetesen_kaptak_Hugo_Llorist","timestamp":"2018. augusztus. 24. 16:02","title":"Ittas vezetésen kapták Hugo Llorist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset miatt a frakció rendkívüli ülését is összehívták, Alvincz József végül távozott a posztról.","shortLead":"Az eset miatt a frakció rendkívüli ülését is összehívták, Alvincz József végül távozott a posztról.","id":"20180824_Fideszes_kepviselokent_egy_gyermekrajzpalyazaton_tragarkodott_korabban_az_egyetemi_tanar_aki_tobbszor_is_megvedte_az_Orbankormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebac19db-06ef-4151-b803-33048c051f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Fideszes_kepviselokent_egy_gyermekrajzpalyazaton_tragarkodott_korabban_az_egyetemi_tanar_aki_tobbszor_is_megvedte_az_Orbankormanyt","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:09","title":"Fideszes képviselőként egy gyermekrajz-pályázaton trágárkodott korábban az egyetemi tanár, aki többször is megvédte az Orbán-kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orvosokat kellett hívni a helyszínre, mert hirtelen sokan hányni kezdtek.","shortLead":"Orvosokat kellett hívni a helyszínre, mert hirtelen sokan hányni kezdtek.","id":"20180824_Tobb_tucatnyi_diak_lett_rosszul_a_Corvinus_golyataboraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f94a2c0-177e-4a2b-bffe-da1b7eda1f58","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Tobb_tucatnyi_diak_lett_rosszul_a_Corvinus_golyataboraban","timestamp":"2018. augusztus. 24. 12:59","title":"Többtucatnyi diák lett rosszul a Corvinus gólyatáborában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Tíz hete maradt Orbán Viktornak, hogy eldöntse, milyen pártokkal együtt indul neki a Fidesz az EP-választásoknak. Az Európai Néppárt ugyanis november 8-án kiválasztja listavezetőjét, és annak személye meg fogja mutatni, az EPP hogyan áll Orbánhoz a következő öt évben. Sajtóhírek szerint Angela Merkel már kijátszotta a kártyáját: Manfred Webernél aligha kívánhat jobb szövetségest a magyar kormányfő. Kivéve ha átszerződik a feltörekvő populista mozgalmakhoz. Az árnyoldala annak is megvan.","shortLead":"Tíz hete maradt Orbán Viktornak, hogy eldöntse, milyen pártokkal együtt indul neki a Fidesz az EP-választásoknak...","id":"20180825_Merkelnek_van_egy_nehezen_visszautasithato_ajanlata_Orban_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bca8560-89cc-4cf7-9395-dfba944ccdf4","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Merkelnek_van_egy_nehezen_visszautasithato_ajanlata_Orban_szamara","timestamp":"2018. augusztus. 25. 07:00","title":"Merkelnek van egy nehezen visszautasítható ajánlata Orbán számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orosz trollok és a közösségi oldalakra rászabadított automata kommentíró botok rendszeresen terjesztik az oltásellenes mozgalmak által ismételgetett dezinformációkat. Néha az oltások mellett is érvelnek, a trollok nyomára bukkant amerikai kutatók szerint a cél a nyugati polgárok elbizonytalanítása. ","shortLead":"Orosz trollok és a közösségi oldalakra rászabadított automata kommentíró botok rendszeresen terjesztik az oltásellenes...","id":"20180824_orosz_trollok_es_botok_ervelnek_az_oltasok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839ed9f0-aedf-4598-82b2-5a512f5d624a","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_orosz_trollok_es_botok_ervelnek_az_oltasok_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 24. 17:15","title":"Orosz trollok és botok érvelnek az oltások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]