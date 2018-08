Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aed378d-63a7-40b8-9831-eecf122f5b20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Skóciában felnőtt szerző kiskora óta látogat világítótornyokat, most könyvet is írt róla, rengeteg fotóval.","shortLead":"A Skóciában felnőtt szerző kiskora óta látogat világítótornyokat, most könyvet is írt róla, rengeteg fotóval.","id":"20180824_Osszegyujtottek_a_vilag_legszebb_vilagitotornyait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aed378d-63a7-40b8-9831-eecf122f5b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b652510-7eab-496b-83f4-76912174fef7","keywords":null,"link":"/elet/20180824_Osszegyujtottek_a_vilag_legszebb_vilagitotornyait","timestamp":"2018. augusztus. 24. 22:15","title":"Összegyűjtötték a világ legszebb világítótornyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e7fb18-4a02-42a4-8615-65328ab98363","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti néhány sejtelmes fotó és egy megmutatott motorhang után végre lerántotta a leplet a legújabb szuperautóról, a Chiron Divóról.","shortLead":"A Bugatti néhány sejtelmes fotó és egy megmutatott motorhang után végre lerántotta a leplet a legújabb szuperautóról...","id":"20180825_bugatti_divo_szuperauto_ritka_bugatti_teljesitmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71e7fb18-4a02-42a4-8615-65328ab98363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e61082-dbf3-460b-a9b4-e944d2eb541a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180825_bugatti_divo_szuperauto_ritka_bugatti_teljesitmeny","timestamp":"2018. augusztus. 25. 13:36","title":"1500 lóerő, 380 km/h-s csúcsebesség: itt a Bugatti új szörnyetege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267202e5-eec3-442b-9a91-b20e07732d7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A franciaországi Calais önkormányzat állítása szerint azért törölte az eseményt, mert nagyon komoly fenyegetéseket kaptak a környékbeli vadászoktól és termelőktől. Franciaországban egyre jobban elharapózik a vegánok és a húsiparban érdekeltek között a konfliktus, korábban a vegánok például húsboltokat rongáltak meg.","shortLead":"A franciaországi Calais önkormányzat állítása szerint azért törölte az eseményt, mert nagyon komoly fenyegetéseket...","id":"20180825_Betiltottak_egy_vegan_fesztivalt_annyira_feltek_a_husipari_dolgozok_fenyegetesetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=267202e5-eec3-442b-9a91-b20e07732d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd52234a-c389-46f6-9f3a-279344afd5aa","keywords":null,"link":"/elet/20180825_Betiltottak_egy_vegan_fesztivalt_annyira_feltek_a_husipari_dolgozok_fenyegetesetol","timestamp":"2018. augusztus. 25. 17:49","title":"Betiltottak egy vegán fesztivált, annyira féltek a húsipari dolgozók fenyegetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9e3fad-5a67-4109-b324-078fe65770f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25 százalékos különadóval sújtják a bevándorlást segítő szervezeteket mostantól, mondván az általuk okozott államháztartási többletkiadásokat fedezni kell valamiből. ","shortLead":"25 százalékos különadóval sújtják a bevándorlást segítő szervezeteket mostantól, mondván az általuk okozott...","id":"20180825_bevndolasi_kulonado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b9e3fad-5a67-4109-b324-078fe65770f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a85f17-a62e-4823-b5ff-bbb0d3e12e9a","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_bevndolasi_kulonado","timestamp":"2018. augusztus. 25. 10:33","title":"Mától él a bevándorlási különadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e631285e-ef3a-4fa5-8ace-be9dcad87fc9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az épület este tíz körül kapott lángra. Több mint száz tűzoltó küzdött, de a püspökség jóformán teljesen kiégett. Halálos áldozatról nincsenek hírek.","shortLead":"Az épület este tíz körül kapott lángra. Több mint száz tűzoltó küzdött, de a püspökség jóformán teljesen kiégett...","id":"20180826_Brutalis_tuz_volt_Nagyvarad_belvarosaban_kiegett_egy_puspoki_palota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e631285e-ef3a-4fa5-8ace-be9dcad87fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c69fef-8c6c-4052-bacb-eafe76dad064","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Brutalis_tuz_volt_Nagyvarad_belvarosaban_kiegett_egy_puspoki_palota","timestamp":"2018. augusztus. 26. 03:01","title":"Brutális tűz volt Nagyvárad belvárosában, kiégett a görögkatolikus püspöki palota - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó minőségű és nagy mennyiségű szőlőtermést várnak idén a szakemberek","shortLead":"Jó minőségű és nagy mennyiségű szőlőtermést várnak idén a szakemberek","id":"20180826_Jo_lesz_az_idei_szolotermes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0988a-3e3d-4e2f-878c-21dee57ac87b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180826_Jo_lesz_az_idei_szolotermes","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:28","title":"Jó lesz az idei szőlőtermés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf128767-dd68-47e2-9820-6c7e87b4dfc3","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A magyar barbecue bajnokcsapat tagjai gondolatban már az Újvilágban járnak. Az USA-ban két hónap múlva rendezik meg a BBQ-világbajnokságot, ahová ők is meghívást kaptak. Persze, hogy szeretnének jól szerepelni a műfaj legjelentősebb nemzetközi megmérettetésén, amelyen minden idők eddigi első magyar versenyzőiként képviselik az országot..\r

\r

","shortLead":"A magyar barbecue bajnokcsapat tagjai gondolatban már az Újvilágban járnak. Az USA-ban két hónap múlva rendezik meg...","id":"20180824_Amerikaba_keszul_a_KGB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf128767-dd68-47e2-9820-6c7e87b4dfc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc70dfa-ce7a-4d3c-bff2-abf9339d999a","keywords":null,"link":"/elet/20180824_Amerikaba_keszul_a_KGB","timestamp":"2018. augusztus. 24. 18:43","title":"Amerikába készül a KGB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eed3c53-eeee-4e84-862b-7b79b696f920","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez a magyar kajak-kenu sport 200. vb-elsősége a gyorsasági szakágban.","shortLead":"Ez a magyar kajak-kenu sport 200. vb-elsősége a gyorsasági szakágban.","id":"20180824_bodonyi_dora_vilagbajnok_kajak_kenu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eed3c53-eeee-4e84-862b-7b79b696f920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d3f442-2397-45a4-af78-2f82b2c661e2","keywords":null,"link":"/sport/20180824_bodonyi_dora_vilagbajnok_kajak_kenu","timestamp":"2018. augusztus. 24. 17:21","title":"Megvan az első magyar arany a kajak-kenu világbajnokságon - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]