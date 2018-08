Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f154a3e8-13d5-42eb-8b46-86b76107aecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész egy törött lábbal kezdődött Ecseden. Azóta biceg a kisfiú, aki már nem is a szüleivel, hanem átmeneti nevelőotthonban lakik. A szülők pedig egy éve a főváros utcáin, az autójukban élnek, a pénz gyermekük gyógyulására kell.","shortLead":"Az egész egy törött lábbal kezdődött Ecseden. Azóta biceg a kisfiú, aki már nem is a szüleivel, hanem átmeneti...","id":"20180827_Autojukban_elnek_hogy_fizetni_tudjak_gyermekuk_korhazi_kezeleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f154a3e8-13d5-42eb-8b46-86b76107aecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305d09a2-d470-4c8c-afdc-ec18cb10bc21","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Autojukban_elnek_hogy_fizetni_tudjak_gyermekuk_korhazi_kezeleset","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:52","title":"Autójukban élnek, hogy fizetni tudják gyermekük kórházi kezelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Bajban lesznek, ha nem tudnak alkalmazkodni az elöregedő társadalom igényeihez.","shortLead":"Bajban lesznek, ha nem tudnak alkalmazkodni az elöregedő társadalom igényeihez.","id":"20180827_plaza_bevasarlokozpont_idosebbek_idosmarketing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e7cbe4-28b6-472c-82cd-4a6b4a40b267","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_plaza_bevasarlokozpont_idosebbek_idosmarketing","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:40","title":"Az ezüstgeneráción múlik a plázák sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd4af2c-18c7-4c8d-bf34-771570909879","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Zempléni Fesztiválon idén is jól megfért a bor, a jazz, Csajkovszkij, Bartók és Kálmán Imre.","shortLead":"A Zempléni Fesztiválon idén is jól megfért a bor, a jazz, Csajkovszkij, Bartók és Kálmán Imre.","id":"20180826_Egy_lassu_fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dd4af2c-18c7-4c8d-bf34-771570909879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51799415-9752-4b8b-a41a-678810403ebc","keywords":null,"link":"/elet/20180826_Egy_lassu_fesztival","timestamp":"2018. augusztus. 26. 08:43","title":"Egy lassú fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6548e4c0-49b5-4a63-aecc-da769c787630","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyermek érdekében a szülőknek nem kell mindenképpen együtt maradni, de mindenképpen együtt kell működniük. Ekként összegezhető a HVG EXTRA Pszichológia Szalon legutóbbi estjének fő tanulsága. A kiadó egyik új kötete kapcsán szervezett beszélgetésen szóba került az is, miként jelentse be a szülő a válást gyermekének, illetve, hogy érdemes-e „megvásárolni” a kamasz szeretetét.



","shortLead":"A gyermek érdekében a szülőknek nem kell mindenképpen együtt maradni, de mindenképpen együtt kell működniük. Ekként...","id":"20180826_A_kieso_idot_sosem_lehet_potolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6548e4c0-49b5-4a63-aecc-da769c787630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b952585-c537-4d9d-b059-22e7dcd9a21e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180826_A_kieso_idot_sosem_lehet_potolni","timestamp":"2018. augusztus. 26. 07:59","title":"„A kieső időt sosem lehet pótolni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29211697-22f2-4670-9451-f7da2c6b2c60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadók hárman lehettek. Egy holland férfit már őrizetbe vettek. ","shortLead":"A támadók hárman lehettek. Egy holland férfit már őrizetbe vettek. ","id":"20180826_Lelottek_egy_rendort_a_Forma1es_Belga_Nagydij_helyszinen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29211697-22f2-4670-9451-f7da2c6b2c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0201b2-b846-4ff4-b8af-11f207bae0cb","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Lelottek_egy_rendort_a_Forma1es_Belga_Nagydij_helyszinen","timestamp":"2018. augusztus. 26. 16:25","title":"Lelőttek egy rendőrt a Forma-1-es Belga Nagydíj helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ami az EP-választásokra és az MSZP–P listájára vonatkozik. A politikus szerint ezzel a Hír Tv újra a régi. Mármint fideszes.","shortLead":"Ami az EP-választásokra és az MSZP–P listájára vonatkozik. A politikus szerint ezzel a Hír Tv újra a régi. Mármint...","id":"20180827_Karacsony_szerint_a_HirTV_kiforgatta_a_szavait_nem_mondta_hogy_vallalna_a_listavezetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea58b3-e6ed-4d05-b367-51548e55b49b","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Karacsony_szerint_a_HirTV_kiforgatta_a_szavait_nem_mondta_hogy_vallalna_a_listavezetest","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:21","title":"Karácsony szerint a Hír Tv kiforgatta a szavait, nem mondta, hogy vállalná a listavezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő szóra sem méltatja azokat a vádakat, amelyeket a Vatikán volt washingtoni nagykövete juttatott el a katolikus sajtóhoz.","shortLead":"A katolikus egyházfő szóra sem méltatja azokat a vádakat, amelyeket a Vatikán volt washingtoni nagykövete juttatott el...","id":"20180827_ferenc_papa_theodore_mccarrick_washingtoni_ersek_szexualis_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7158a9-e0c3-4639-add2-07f03cf9aa1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_ferenc_papa_theodore_mccarrick_washingtoni_ersek_szexualis_zaklatas","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:24","title":"Azzal vádolják a pápát, hogy pedofil érseket fedezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db4aee-a256-4d6c-ba3b-0303a2c17129","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Felszakadozik a felhőzet és lassan visszatér a meleg idő, hétfőn 22-25 fokos maximum hőmérséklet várható, a hét további részében nappal újra 27-29 fokig melegszik a levegő, de éjszakánként már 13-16 fokra lehűl az idő.","shortLead":"Felszakadozik a felhőzet és lassan visszatér a meleg idő, hétfőn 22-25 fokos maximum hőmérséklet várható, a hét további...","id":"20180827_Bar_meg_nem_latszik_visszajon_a_nyar_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0db4aee-a256-4d6c-ba3b-0303a2c17129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86994bca-682b-4605-bd9b-53cea860f0c5","keywords":null,"link":"/idojaras/20180827_Bar_meg_nem_latszik_visszajon_a_nyar_hetfon","timestamp":"2018. augusztus. 27. 05:15","title":"Bár még nem látszik, lassan visszatér a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]