[{"available":true,"c_guid":"3091a78b-7aef-41ff-b039-c10d601d25b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A portré egy kitalált család egyik tagját ábrázolja. ","shortLead":"A portré egy kitalált család egyik tagját ábrázolja. ","id":"20180825_festmeny_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3091a78b-7aef-41ff-b039-c10d601d25b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827d24ff-72c1-4b83-aac8-4afa0f6bee9e","keywords":null,"link":"/kultura/20180825_festmeny_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. augusztus. 25. 12:05","title":"Aukcióra kerül egy festmény, amit a mesterséges intelligencia alkotott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9b37c8-00b6-431a-bb4f-58d0096e0865","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Így is, még a nyár végén elkezdték felújítani az M7-est Siófoknál, most még egy baleset is történt szombaton kora délután, szinte ugyanott.","shortLead":"Így is, még a nyár végén elkezdték felújítani az M7-est Siófoknál, most még egy baleset is történt szombaton kora...","id":"20180825_Meg_baleset_is_tortent_ott_ahol_amugy_is_dugul_az_M7es","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e9b37c8-00b6-431a-bb4f-58d0096e0865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442b290c-171c-47db-b889-57ac78d690ac","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180825_Meg_baleset_is_tortent_ott_ahol_amugy_is_dugul_az_M7es","timestamp":"2018. augusztus. 25. 16:18","title":"Még baleset is történt ott, ahol amúgy is dugul az M7-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9e3fad-5a67-4109-b324-078fe65770f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25 százalékos különadóval sújtják a bevándorlást segítő szervezeteket mostantól, mondván az általuk okozott államháztartási többletkiadásokat fedezni kell valamiből. ","shortLead":"25 százalékos különadóval sújtják a bevándorlást segítő szervezeteket mostantól, mondván az általuk okozott...","id":"20180825_bevndolasi_kulonado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b9e3fad-5a67-4109-b324-078fe65770f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a85f17-a62e-4823-b5ff-bbb0d3e12e9a","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_bevndolasi_kulonado","timestamp":"2018. augusztus. 25. 10:33","title":"Mától él a bevándorlási különadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07074cde-7f9d-4244-9c8c-83fca67acd9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A népszerű amerikai drámaíró volt az egyetlen szerző, akiről még életében színházat neveztek el a Broadwayn.","shortLead":"A népszerű amerikai drámaíró volt az egyetlen szerző, akiről még életében színházat neveztek el a Broadwayn.","id":"20180826_Meghalt_Neil_Simon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07074cde-7f9d-4244-9c8c-83fca67acd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c6f7eb-36a8-47da-902b-9392b27aa07b","keywords":null,"link":"/kultura/20180826_Meghalt_Neil_Simon","timestamp":"2018. augusztus. 26. 18:59","title":"Meghalt Neil Simon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b9449f-fc81-4e38-9d5b-693b1cc4d42b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És igen, eljött az idő, hogy a hivatásos focisták és kézisek után végre egy labdátlan sport hívei: az amatőr futók is megtapasztalhassák Mészáros Lőrinc sportmárkájának csodáit, vagyis a 2Rule erejét. Garantáltan politikamentesen! ","shortLead":"És igen, eljött az idő, hogy a hivatásos focisták és kézisek után végre egy labdátlan sport hívei: az amatőr futók is...","id":"20180826_On_is_akar_egy_vadito_2rule_mezt_Fusson_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2b9449f-fc81-4e38-9d5b-693b1cc4d42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7401dba-b204-448c-a26a-883f0439c42d","keywords":null,"link":"/kkv/20180826_On_is_akar_egy_vadito_2rule_mezt_Fusson_erte","timestamp":"2018. augusztus. 26. 15:54","title":"Ön is akar egy vadító 2rule mezt? Fusson!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff7f57b-2561-47f2-8d04-58f311143100","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tudjuk, kik vagyunk, és mit miért teszünk. A körülöttünk élőknél jobban ismerjük magunkat. Ez csak néhány, általánosan elfogadott állítás, amelyeket a pszichológusok az utóbbi időben látványosan cáfoltak.","shortLead":"Tudjuk, kik vagyunk, és mit miért teszünk. A körülöttünk élőknél jobban ismerjük magunkat. Ez csak néhány, általánosan...","id":"20180826_Azt_hiszi_ismeri_onmagat_A_tudosok_szerint_nem_is_tevedhet_nagyobbat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff7f57b-2561-47f2-8d04-58f311143100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34b2904-104e-4013-8790-5c41fa167f0d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180826_Azt_hiszi_ismeri_onmagat_A_tudosok_szerint_nem_is_tevedhet_nagyobbat","timestamp":"2018. augusztus. 26. 20:15","title":"Azt hiszi, ismeri önmagát? A tudósok szerint nem is tévedhet nagyobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d8ca1-84b1-48eb-a071-e3e381bcc248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem régóta ilyen, alig egy éve.","shortLead":"Nem régóta ilyen, alig egy éve.","id":"20180825_palatinus_strad_felujitas_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=865d8ca1-84b1-48eb-a071-e3e381bcc248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713c9418-8adb-4e04-8aea-f185ffba40fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_palatinus_strad_felujitas_foto","timestamp":"2018. augusztus. 25. 09:52","title":"Csodás buhera megoldást fotóztak a hárommilliárdért felújított Palatinuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5b313f-b08d-4b1a-985c-f2c1ea87414a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elérte az európai hidegfront térségünket, amely több helyen okoz majd esőt, záport, zivatart.","shortLead":"Elérte az európai hidegfront térségünket, amely több helyen okoz majd esőt, záport, zivatart.","id":"20180825_Vege_a_nyari_idonek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe5b313f-b08d-4b1a-985c-f2c1ea87414a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ffe9ed-b924-4ccc-9e87-24981afdaf8e","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Vege_a_nyari_idonek","timestamp":"2018. augusztus. 25. 07:48","title":"Megjött a hideg nyugatra, máshol meleg lesz mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]