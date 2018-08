Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87ece787-6bb8-422e-b2a9-0124aaf22eed","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Orbán Ráhelt, aki megtestesíti e romlott rendszer nepotizmusát, olyan helyzetben örökítették meg a nyilvánosság számára, amely undort kelthet, megvetést válthat ki, lejáratja őt. ","shortLead":"Orbán Ráhelt, aki megtestesíti e romlott rendszer nepotizmusát, olyan helyzetben örökítették meg a nyilvánosság...","id":"20180827_Revesz_Sandor_Az_igazsagerzet_artalmarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87ece787-6bb8-422e-b2a9-0124aaf22eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2ae727-5ccc-42da-89a7-745ed45382a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Revesz_Sandor_Az_igazsagerzet_artalmarol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:40","title":"Révész Sándor: Az igazságérzet ártalmáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf25914-1863-424b-b9b2-d9f6f1605cd2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"„Sok ember etet madarat. A mi madaraink viszont téged etetnek.” Ezzel a reklámszlogennel igyekszik levenni a lábukról reménybeli kuncsaftjait a Bérelj tyúkot (Rent-a-Chicken) nevű michigani vállalkozás. ","shortLead":"„Sok ember etet madarat. A mi madaraink viszont téged etetnek.” Ezzel a reklámszlogennel igyekszik levenni a lábukról...","id":"201830_berbaromfi_azudvarba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cf25914-1863-424b-b9b2-d9f6f1605cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef93c20c-059c-45dd-b998-175713d52f78","keywords":null,"link":"/kkv/201830_berbaromfi_azudvarba","timestamp":"2018. augusztus. 26. 18:30","title":"\"Bérelj tyúkot, körülbelül olyan könnyű tartani őket, mint az aranyhalakat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be.","shortLead":"Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be.","id":"20180827_Ujabb_allami_milliardokat_kap_a_kisvardai_baromfifeldolgozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f866736-4797-4cbe-b272-14c19e7e883b","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_Ujabb_allami_milliardokat_kap_a_kisvardai_baromfifeldolgozo","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:20","title":"Újabb állami milliárdokat kap a kisvárdai baromfifeldolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b67403b-0e3c-498a-b3f7-1572e7a36bcd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A „Kit hagynál hátra” című kérdés sokaknak nem tetszett.","shortLead":"A „Kit hagynál hátra” című kérdés sokaknak nem tetszett.","id":"20180827_Szethuzo_es_rasszista_dolgozat_miatt_haborodtak_fel_egy_amerikai_iskola_tanuloinak_szulei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b67403b-0e3c-498a-b3f7-1572e7a36bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e5ac0a-6b5b-46cb-8b7c-1c331fe9585b","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Szethuzo_es_rasszista_dolgozat_miatt_haborodtak_fel_egy_amerikai_iskola_tanuloinak_szulei","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:26","title":"Széthúzó és rasszista dolgozat miatt háborodtak fel egy amerikai iskola tanulóinak szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy csapat kisgyereknek sikerült, ami neki nem. Kéket használt ott, ahol nem kellett volna.","shortLead":"Egy csapat kisgyereknek sikerült, ami neki nem. Kéket használt ott, ahol nem kellett volna.","id":"20180827_donald_trump_elnok_amerikai_zaszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ad6ddc-9245-48a3-9d33-025952b7f7ca","keywords":null,"link":"/elet/20180827_donald_trump_elnok_amerikai_zaszlo","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:05","title":"Trump felsült, nem tudta jól kiszínezni az amerikai zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b9449f-fc81-4e38-9d5b-693b1cc4d42b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És igen, eljött az idő, hogy a hivatásos focisták és kézisek után végre egy labdátlan sport hívei: az amatőr futók is megtapasztalhassák Mészáros Lőrinc sportmárkájának csodáit, vagyis a 2Rule erejét. Garantáltan politikamentesen! ","shortLead":"És igen, eljött az idő, hogy a hivatásos focisták és kézisek után végre egy labdátlan sport hívei: az amatőr futók is...","id":"20180826_On_is_akar_egy_vadito_2rule_mezt_Fusson_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2b9449f-fc81-4e38-9d5b-693b1cc4d42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7401dba-b204-448c-a26a-883f0439c42d","keywords":null,"link":"/kkv/20180826_On_is_akar_egy_vadito_2rule_mezt_Fusson_erte","timestamp":"2018. augusztus. 26. 15:54","title":"Ön is akar egy vadító 2rule mezt? Fusson!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f767e739-8c45-4852-9359-ce607023328a","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egy tollvonással megszüntette az Államreform Bizottságot. A legfontosabb cél, a bürokráciacsökkentés felemás eredményt hozott.","shortLead":"Orbán Viktor egy tollvonással megszüntette az Államreform Bizottságot. A legfontosabb cél, a bürokráciacsökkentés...","id":"201834__allamreformveg__burokracia__akadalymentesites__az_alkoto_pihen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f767e739-8c45-4852-9359-ce607023328a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1daf069d-4fd3-43cc-b4f2-2f03f725d6ea","keywords":null,"link":"/itthon/201834__allamreformveg__burokracia__akadalymentesites__az_alkoto_pihen","timestamp":"2018. augusztus. 26. 10:00","title":"Az államapparátus fogyókúrája: újra elővették Lázár elszabotált tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1980-ban Franciaországban 45 500 benzinkút működött, tavaly viszont már csak 11 150. Vagyis a tankolóhelyek száma a gyakorlatilag a negyedére csökkent. De ebben az időszakban a motorizáció egyre inkább elterjedt, a fejlett országokban családonként már minimum két autó üzemel. Az üzemanyag-vásárlás szokásai viszont nagyon megváltoztak.","shortLead":"1980-ban Franciaországban 45 500 benzinkút működött, tavaly viszont már csak 11 150. Vagyis a tankolóhelyek száma...","id":"20180827_Mi_lesz_a_benzinkutakkal_A_franciaknal_mar_kutyamosot_is_nyitottak_a_tulelesert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8ee6a7-25b2-41f9-94e7-6229cbf079f0","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_Mi_lesz_a_benzinkutakkal_A_franciaknal_mar_kutyamosot_is_nyitottak_a_tulelesert","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:12","title":"Mi lesz a benzinkutakkal? A franciáknál már kutyamosót is nyitottak a túlélésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]