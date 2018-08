Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e644562-af3f-4455-8849-fffab9568f78","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A második helyről Vettel, a harmadikról Ocon indulhat majd, Räikkönennek csak a hatodik poszt jutott.","shortLead":"A második helyről Vettel, a harmadikról Ocon indulhat majd, Räikkönennek csak a hatodik poszt jutott.","id":"20180825_Hamiltonnak_kedvezett_az_eso_a_Belga_Nagydij_idomerojen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e644562-af3f-4455-8849-fffab9568f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6216a503-b8f3-491a-8350-3ad912445646","keywords":null,"link":"/sport/20180825_Hamiltonnak_kedvezett_az_eso_a_Belga_Nagydij_idomerojen","timestamp":"2018. augusztus. 25. 22:02","title":"Hamiltonnak kedvezett az eső a Belga Nagydíj időmérőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dac5b00-19e8-423c-85d8-aba6d332bf3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa osztja az amiatt érzett fájdalmat és szégyent.","shortLead":"Ferenc pápa osztja az amiatt érzett fájdalmat és szégyent.","id":"20180825_pedofil_papok_egyhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dac5b00-19e8-423c-85d8-aba6d332bf3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb28ba15-7dfa-461d-a0f0-9aef9208aada","keywords":null,"link":"/vilag/20180825_pedofil_papok_egyhaz","timestamp":"2018. augusztus. 25. 15:25","title":"A pápa is szégyelli az egyház tétlenségét a pedofil bűntények feltárásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait. 28 volt a legkisebb, 86 a legnagyobb.","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait. 28 volt a legkisebb, 86 a legnagyobb.","id":"20180825_Ha_sok_28nal_kisebb_szamot_ikszelt_be_akkor_On_most_nem_nyert_a_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e19c39-cb02-4d55-8472-4992a44cfcc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Ha_sok_28nal_kisebb_szamot_ikszelt_be_akkor_On_most_nem_nyert_a_lotton","timestamp":"2018. augusztus. 25. 19:46","title":"Ha sok 28-nál kisebb számot ikszelt be, akkor Ön most nem nyert a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6aa3af-b9d6-4da0-8de1-4d9676aa0b3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko ukrán államfő azzal a felhívással fordult az Európai Unió tagállamaihoz, hogy vegyenek védnökségük alá egy-egy konkrét donyec-medencei várost a fegyveres konfliktus övezetében, amelynek helyreállítását magukra vállalják.","shortLead":"Petro Porosenko ukrán államfő azzal a felhívással fordult az Európai Unió tagállamaihoz, hogy vegyenek védnökségük alá...","id":"20180826_Fura_otlettel_allt_elo_az_ukran_elnok_orokbefogadot_keres_donyeci_varosoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e6aa3af-b9d6-4da0-8de1-4d9676aa0b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296fa8d6-e5a5-47c1-a891-e846e6334415","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Fura_otlettel_allt_elo_az_ukran_elnok_orokbefogadot_keres_donyeci_varosoknak","timestamp":"2018. augusztus. 26. 22:05","title":"Fura ötlettel állt elő az ukrán elnök: örökbefogadót keres donyeci városoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04920f7-6942-4d4b-93e7-9e05c43eecba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vártnál kevésbé emelkedett a folyó vízszintje.","shortLead":"A vártnál kevésbé emelkedett a folyó vízszintje.","id":"20180827_tobb_vizet_vartak_a_dunaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d04920f7-6942-4d4b-93e7-9e05c43eecba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c9e494-541e-4bbe-b1e9-2e7721c0fbec","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_tobb_vizet_vartak_a_dunaba","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:22","title":"Több vizet vártak a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f203d7ec-a50a-4cad-a6b1-b9316dff0618","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A maja uralkodó, Pakal portréjára bukkanhattak rá Palenque romvárosban mexikói régészek – tette közzé a Mexikói Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet (INAH).","shortLead":"A maja uralkodó, Pakal portréjára bukkanhattak rá Palenque romvárosban mexikói régészek – tette közzé a Mexikói Nemzeti...","id":"20180827_legendas_kiraly_szobrat_talalhattak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f203d7ec-a50a-4cad-a6b1-b9316dff0618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61244c9c-ffae-48f2-b1f2-1bc5d09e497a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_legendas_kiraly_szobrat_talalhattak_meg","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:41","title":"Legendás király szobrát találhatták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e7fb18-4a02-42a4-8615-65328ab98363","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti néhány sejtelmes fotó és egy megmutatott motorhang után végre lerántotta a leplet a legújabb szuperautóról, a Chiron Divóról.","shortLead":"A Bugatti néhány sejtelmes fotó és egy megmutatott motorhang után végre lerántotta a leplet a legújabb szuperautóról...","id":"20180825_bugatti_divo_szuperauto_ritka_bugatti_teljesitmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71e7fb18-4a02-42a4-8615-65328ab98363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e61082-dbf3-460b-a9b4-e944d2eb541a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180825_bugatti_divo_szuperauto_ritka_bugatti_teljesitmeny","timestamp":"2018. augusztus. 25. 13:36","title":"1500 lóerő, 380 km/h-s csúcsebesség: itt a Bugatti új szörnyetege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8ef976-8732-401b-9736-861531881f62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen holdingba épülnek be a kormányközeli médiumok, amelyeket Liszkay Gábor, a Mediaworks elnök-vezérigazgatója felügyel majd – írja a 444.hu. ","shortLead":"Egyetlen holdingba épülnek be a kormányközeli médiumok, amelyeket Liszkay Gábor, a Mediaworks elnök-vezérigazgatója...","id":"20180827_kozpontositas_kormanykozeli_mediumok_kormanymedia_holding_liszkay_gabor_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f8ef976-8732-401b-9736-861531881f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fb60e2-672d-42ba-a119-80694714adf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_kozpontositas_kormanykozeli_mediumok_kormanymedia_holding_liszkay_gabor_orban_viktor","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:29","title":"444: Totális központosítás jön a kormányközeli médiumoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]