[{"available":true,"c_guid":"54818bdd-f34f-4618-9eba-24f620b9b914","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A négyoldalas írásra Los Angelesben lehet licitálni.","shortLead":"A négyoldalas írásra Los Angelesben lehet licitálni.","id":"20180827_Elarverezik_Sigmund_Freud_egyik_levelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54818bdd-f34f-4618-9eba-24f620b9b914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61878a23-04f7-467a-88a7-faa0f855daf6","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Elarverezik_Sigmund_Freud_egyik_levelet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 18:03","title":"Elárverezik Sigmund Freud egyik levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8db06d3-9615-4fc9-8678-edea15d2deae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részvétel nem kötelező. ","shortLead":"A részvétel nem kötelező. ","id":"20180827_Orszagos_felmeres_indul_megnezik_mennyire_elnek_egeszsegesen_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8db06d3-9615-4fc9-8678-edea15d2deae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fed9b5-afd4-4278-acd8-f15f6be71b43","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Orszagos_felmeres_indul_megnezik_mennyire_elnek_egeszsegesen_a_magyarok","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:08","title":"Országos felmérés indul, megnézik, mennyire élnek egészségesen a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"500 millió dollárt fektet be a japán óriás az Uber nem éppen zökkenőmentesen alakuló sofőr nélküli programjába. A Szilícium-völgy egykori sztárja csúnyát bukott, amikor egy pilóta nélküli tesztautója halálra gázolt egy nőt Arizona államban, még márciusban.","shortLead":"500 millió dollárt fektet be a japán óriás az Uber nem éppen zökkenőmentesen alakuló sofőr nélküli programjába...","id":"20180828_Furcsa_paros_a_szuperovatos_Toyota_beszall_a_bevallalos_Uberbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c135c3c1-e95f-471e-8d86-1deaee34bea4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_Furcsa_paros_a_szuperovatos_Toyota_beszall_a_bevallalos_Uberbe","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:34","title":"Miért éri meg a Toyotának összeállni az Uberrel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ad89d-f5c3-4c89-88f4-40894cf4a1db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművésztől a Kozma utcai Izraelita temetőben vettek végső búcsút.","shortLead":"A színművésztől a Kozma utcai Izraelita temetőben vettek végső búcsút.","id":"20180826_Eltemettek_Szekhelyi_Jozsefet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a69ad89d-f5c3-4c89-88f4-40894cf4a1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657b80e4-f481-40aa-8f2e-9ca623a924d0","keywords":null,"link":"/kultura/20180826_Eltemettek_Szekhelyi_Jozsefet","timestamp":"2018. augusztus. 26. 19:32","title":"Eltemették Székhelyi Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminc centiméter vastagságot is meghaladó hó esett vasárnapra virradóra az osztrák Alpokban és Olaszország északi részében - jelentették a két ország időjárási szolgálatai.\r

","shortLead":"Harminc centiméter vastagságot is meghaladó hó esett vasárnapra virradóra az osztrák Alpokban és Olaszország északi...","id":"20180826_Ausztria_havazas_augusztusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfbfcb9-031c-40cb-a3f2-90b180ff3635","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Ausztria_havazas_augusztusban","timestamp":"2018. augusztus. 26. 16:11","title":"Ha inkább hóra cserélné az esőt, irány Ausztria!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nagy Ignác utcai fővárosi büntetés-végrehajtási intézetből kedd délelőtt távozott Eva Rezesova. Hatalmas volt a sajtóérdeklődés iránta, de egyetlen kérdésre sem válaszolt.","shortLead":"A Nagy Ignác utcai fővárosi büntetés-végrehajtási intézetből kedd délelőtt távozott Eva Rezesova. Hatalmas volt...","id":"20180828_Kiengedtek_Rezesovat_a_bortonbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b396091-81d1-482f-bfa9-337bd9c99fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Kiengedtek_Rezesovat_a_bortonbol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:20","title":"Kiengedték Rezesovát a börtönből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezúttal sem találta el senki az összes számot a hatos lottón. A következő héten viszont 227 millió forintra lehet pályázni. ","shortLead":"Ezúttal sem találta el senki az összes számot a hatos lottón. A következő héten viszont 227 millió forintra lehet...","id":"20180826_Hatos_lotto_nyeremenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087a9dae-42a7-4026-b7d0-6157c0ad01c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Hatos_lotto_nyeremenyek","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:15","title":"Ha páratlan számokkal játszott a hatos lottón, ne kattintson!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db4aee-a256-4d6c-ba3b-0303a2c17129","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Felszakadozik a felhőzet és lassan visszatér a meleg idő, hétfőn 22-25 fokos maximum hőmérséklet várható, a hét további részében nappal újra 27-29 fokig melegszik a levegő, de éjszakánként már 13-16 fokra lehűl az idő.","shortLead":"Felszakadozik a felhőzet és lassan visszatér a meleg idő, hétfőn 22-25 fokos maximum hőmérséklet várható, a hét további...","id":"20180827_Bar_meg_nem_latszik_visszajon_a_nyar_hetfon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0db4aee-a256-4d6c-ba3b-0303a2c17129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86994bca-682b-4605-bd9b-53cea860f0c5","keywords":null,"link":"/idojaras/20180827_Bar_meg_nem_latszik_visszajon_a_nyar_hetfon","timestamp":"2018. augusztus. 27. 05:15","title":"Bár még nem látszik, lassan visszatér a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]