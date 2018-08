Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány múlt pénteken tűnt el Csepelről. ","shortLead":"A kislány múlt pénteken tűnt el Csepelről. ","id":"20180828_Eltunt_12_eves_kislanyt_keresnek_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca196a8-0007-4fbd-8a97-6513bbc65236","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Eltunt_12_eves_kislanyt_keresnek_Budapesten","timestamp":"2018. augusztus. 28. 07:34","title":"Eltűnt 12 éves kislányt keresnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9677400-6941-403b-93ac-4539fe91f26b","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"A szarmatákról, a finnugrisztikáról és az obligát zsidózásról.","shortLead":"A szarmatákról, a finnugrisztikáról és az obligát zsidózásról.","id":"20180827_hont_ismeretterjesztes_vadiuj_osmagyaroknak_szarmata_lengyel_zsido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9677400-6941-403b-93ac-4539fe91f26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3d408f-5d8c-48d7-8694-b76497d2960f","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_hont_ismeretterjesztes_vadiuj_osmagyaroknak_szarmata_lengyel_zsido","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:20","title":"Hont: Némi ismeretterjesztés vadiúj ősmagyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3238b4c-9781-4e9b-a523-0bfb705a7a53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó mostantól a kompakt kategóriás típus minden változatát Corolla néven árulja, és küszöbön a 12. generáció piaci debütálása. ","shortLead":"A japán gyártó mostantól a kompakt kategóriás típus minden változatát Corolla néven árulja, és küszöbön a 12. generáció...","id":"20180828_itt_az_uj_toyota_corolla_nem_lesz_tobbe_auris_parizsi_autoszalon_hibrid_prius","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3238b4c-9781-4e9b-a523-0bfb705a7a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b03856a-52b1-4318-bbac-19976969d57d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_itt_az_uj_toyota_corolla_nem_lesz_tobbe_auris_parizsi_autoszalon_hibrid_prius","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:21","title":"Itt az új Toyota Corolla, nem lesz többé Auris és dízelmotor sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbac878c-e56f-4917-bff5-019a7288b9be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cicikulacstól az egyujjas kesztyűig terjed a skála, de a tökéletes kivitelezés még hiányzik. ","shortLead":"A cicikulacstól az egyujjas kesztyűig terjed a skála, de a tökéletes kivitelezés még hiányzik. ","id":"201828_cicikulacs_es_tarsai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbac878c-e56f-4917-bff5-019a7288b9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bc6475-da83-4404-95d5-21cce54fb5b4","keywords":null,"link":"/kkv/201828_cicikulacs_es_tarsai","timestamp":"2018. augusztus. 26. 20:30","title":"Eszméletlen ötletek vannak dugipia-csempészésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Völner Pál szerint egyébként a bírákat kizárólag szakmai tudás és rátermettség alapján választják ki.","shortLead":"Völner Pál szerint egyébként a bírákat kizárólag szakmai tudás és rátermettség alapján választják ki.","id":"20180827_A_birak_kinevezeserol_kerdeztek_kommunistazassal_valaszolt_az_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c288314-1da1-489d-87cf-7a0bfd241fab","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_birak_kinevezeserol_kerdeztek_kommunistazassal_valaszolt_az_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkara","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:03","title":"A bírák kinevezéséről kérdezték, kommunistázással válaszolt az igazságügyi minisztérium államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Decentraland nevű VR-játék jelenleg a világ legkockázatosabb ingatlanbefektetése. Az építési szabályzatokat mellőző városban bárki bármit építhet, és ez annyira jó játék, hogy egyeseknek több tízezer dollárt is megér. Akad azonban olyan gamer is, aki nemcsak szórakozni jött, hanem a való világban érvényes valutát fialó üzleti vállalkozáshoz épít főhadiszállást.","shortLead":"A Decentraland nevű VR-játék jelenleg a világ legkockázatosabb ingatlanbefektetése. Az építési szabályzatokat mellőző...","id":"20180828_Milliokert_aruljak_a_nem_letezo_foldeket_az_argentin_fejlesztok_es_van_aki_szerint_jo_jatek_megvenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ad73db-f460-47d2-bcb0-a5f0ddc0fe25","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180828_Milliokert_aruljak_a_nem_letezo_foldeket_az_argentin_fejlesztok_es_van_aki_szerint_jo_jatek_megvenni","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:37","title":"Milliókért árulják a nem létező földeket az argentin fejlesztők, és van, aki szerint jó játék megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezúttal sem találta el senki az összes számot a hatos lottón. A következő héten viszont 227 millió forintra lehet pályázni. ","shortLead":"Ezúttal sem találta el senki az összes számot a hatos lottón. A következő héten viszont 227 millió forintra lehet...","id":"20180826_Hatos_lotto_nyeremenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087a9dae-42a7-4026-b7d0-6157c0ad01c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Hatos_lotto_nyeremenyek","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:15","title":"Ha páratlan számokkal játszott a hatos lottón, ne kattintson!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab48d66e-a960-4b42-9662-08038241ff7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mára 1 billió dolláros piaci értékű céggé vált Apple történelmének egyik meghatározó darabja kerül árverésre: egy teljesen működőképes Apple-1 komputer.","shortLead":"A mára 1 billió dolláros piaci értékű céggé vált Apple történelmének egyik meghatározó darabja kerül árverésre...","id":"20180828_apple1_szamitogep_arveres_szeptember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab48d66e-a960-4b42-9662-08038241ff7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68621ebb-5f36-4aaf-9258-ca7431399060","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_apple1_szamitogep_arveres_szeptember","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:03","title":"Ön is licitálhat egy (működő) legendás Apple-gépre, de készítse a pénztárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]