Kezdjük rögtön egy kis spoilerezéssel: a Galaxy Note9 javíthatósági pontszáma 4-es lett az iFixit megszokott teardownos (szétszereléses) vizsgálata során (10-est kap a legkönnyebben javítható eszköz). Pontosan annyira értékelték tehát a Galaxy Note9-et ebből a szempontból, mint tavaly a Galaxy Note8-at, ami nem meglepő, hiszen – és ezt az iFixit csapata is megállapítja – a két eszköz nagyon hasonlít egymásra.

Persze vannak pozitív változások is. Például az ujjlenyomat-olvasó sokkal szerencsésebb helyre került, távolabbra a kamerától, így nem lesz ez utóbbi állandóan tele ujjnyomokkal. Jobb lett a hűtés is, a hűtőcsövek felülete lényegesen nagyobb lett, mint a korábbi generációknál volt. A legnagyobb változás mégis az akkumulátornál érhető tetten: a 4000 mAh-s energiaadó méretei is tekintélyesek: 87,7 x 41,5 x 6 mm-es – szükség is van ilyen nagy egységre, hogy a reklámoknak megfelelően valóban bírja egy egész napig egyetlen feltöltéssel a Note9. Összességében úgy találták, hogy a belsőt illetően is csak kevés az eltérés a Note9-ben a Note8-hoz képest, leszámítva persze az akkumulátort és az S Pent.

© iFixit

Ami a javíthatóságot illeti, vannak pozitívumok és kevésbé kedvező részletek. Nagyon tetszett a tesztelőknek, hogy a Note9 komponensei modulárisabbak, mint a korábbi modellekéi, az USB-C hardver, a fejhallgató-csatlakozó és az S Pen dokkoló kábelének finom változásainak köszönhetően. Az is jó pontnak számított, hogy a készüléknél kizárólag szabványos Phillips csavarokat használtak.

© iFixit

Az akkumulátor ugyan cserélhető, azonban az alkalmazott ragasztás ezt igen bonyolulttá teszi. Negatívumként említik, hogy bármelyik alkatrész javításához le kell szedni az üveg hátlapot (ezt sem könnyíti meg a ragasztás), majd természetesen vissza kell ragasztani. Ha a kijelző meghibásodik, akkor rossz esetben az egész készülékházat cserélni kell.

Amennyiben közelebbről is érdekli, hogy milyen alkatrészeket rejt a Samsung legújabb csúcstelefonjának belseje, kattintson erre a linkre, itt lépésről lépésre nézheti végig a szétszerelést.

