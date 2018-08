Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"Vasárnap hajnalban megöltek egy német állampolgárt Chemnitz város utcai fesztiválján. Aznap este a keletnémet városban szélsőjobboldali huligánok vadásztak mindenkire, aki külföldinek látszott. A bűncselekmény és az arra adott radikális \"válasz\" elérte az országos politikát.","shortLead":"Vasárnap hajnalban megöltek egy német állampolgárt Chemnitz város utcai fesztiválján. Aznap este a keletnémet városban...","id":"20180827_Gyilkossag_es_onbiraskodas_Szuksegallapot_egy_keletnemet_varosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94d5e18-63b2-4971-b2a1-6267a547c8e7","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Gyilkossag_es_onbiraskodas_Szuksegallapot_egy_keletnemet_varosban","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:46","title":"Gyilkosság és önbíráskodás: szükségállapot egy keletnémet városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd52be55-7373-4fc3-8546-1f36567717e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sor, a Fidesz számára stratégiai jelentőségű üzeneteket közlő, a kormánymédiumokban megjelent cikkekről mondatta ki a bíróság a választások után, hogy nem feleltek meg a valóságnak.","shortLead":"Egy sor, a Fidesz számára stratégiai jelentőségű üzeneteket közlő, a kormánymédiumokban megjelent cikkekről mondatta ki...","id":"20180827_A_tavaszi_Fideszkampany_fo_allitasairol_mondta_ki_a_birosag_hogy_nem_igazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd52be55-7373-4fc3-8546-1f36567717e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966c30c5-0b91-4a23-892d-085492d5a6a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_tavaszi_Fideszkampany_fo_allitasairol_mondta_ki_a_birosag_hogy_nem_igazak","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:28","title":"A Fidesz-média lejárató kampányüzeneteiről mondta ki a bíróság, hogy nem igazak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7413ba72-052a-4a13-97ca-4e9630b09946","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kísérleti jelleggel elindult az első önvezető technológiával működtetett taxiszolgáltatás Tokióban. A mikrobusz magától indul és kanyarodik, és már fizető utasokat is szállít. ","shortLead":"Kísérleti jelleggel elindult az első önvezető technológiával működtetett taxiszolgáltatás Tokióban. A mikrobusz magától...","id":"20180827_japan_taxi_szemelyszallitas_onvezeto_auto_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7413ba72-052a-4a13-97ca-4e9630b09946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2530976-4191-47db-8c89-fe559c9b0034","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_japan_taxi_szemelyszallitas_onvezeto_auto_technologia","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:44","title":"Tokióban kezdik búcsúztatni a régi taxit, jönnek az önvezető verziók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a2377a-7600-4f13-9ca3-98447cbe187b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első tesztkör során lealázta az emberi ellenfeleket az OpenAI kifinomult metódusa, amelyet most a világ egyik legnagyobb e-sport-versenyén is bevetettek fejlesztői. És az eredmény? Attól, mert valami szuperokosnak hiszi magát, még nem feltétlenül képes minden lépést hiba nélkül végrehajtani.","shortLead":"Az első tesztkör során lealázta az emberi ellenfeleket az OpenAI kifinomult metódusa, amelyet most a világ egyik...","id":"20180827_dota_2_the_international_2018_openai_mesterseges_intelligencia_elon_musk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a2377a-7600-4f13-9ca3-98447cbe187b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435a479c-4b9d-499d-9b6c-daa01a118ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_dota_2_the_international_2018_openai_mesterseges_intelligencia_elon_musk","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:03","title":"Nem kell még temetni az embereket: legyőzték a szuperokosnak hitt mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d94ad3e-6d5c-4e08-ae6b-a27a3a58afd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-rendező Asia Argentót száműzték az olasz X-Faktor zsűrijéből, napokkal azután, hogy az őt szexuális zaklatással vádló 22 éves Jimmy Bennett nyilatkozatban erősítette meg állítását. ","shortLead":"A színész-rendező Asia Argentót száműzték az olasz X-Faktor zsűrijéből, napokkal azután, hogy az őt szexuális...","id":"20180827_Kirugtak_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Asia_Argentot_az_olasz_XFaktorbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d94ad3e-6d5c-4e08-ae6b-a27a3a58afd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e813bd-6147-42dc-9e91-ef1d114ec936","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Kirugtak_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Asia_Argentot_az_olasz_XFaktorbol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:51","title":"Kirúgták a szexuális zaklatással vádolt Asia Argentót az olasz X-Faktorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1980-ban Franciaországban 45 500 benzinkút működött, tavaly viszont már csak 11 150. Vagyis a tankolóhelyek száma a gyakorlatilag a negyedére csökkent. De ebben az időszakban a motorizáció egyre inkább elterjedt, a fejlett országokban családonként már minimum két autó üzemel. Az üzemanyag-vásárlás szokásai viszont nagyon megváltoztak.","shortLead":"1980-ban Franciaországban 45 500 benzinkút működött, tavaly viszont már csak 11 150. Vagyis a tankolóhelyek száma...","id":"20180827_Mi_lesz_a_benzinkutakkal_A_franciaknal_mar_kutyamosot_is_nyitottak_a_tulelesert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8ee6a7-25b2-41f9-94e7-6229cbf079f0","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_Mi_lesz_a_benzinkutakkal_A_franciaknal_mar_kutyamosot_is_nyitottak_a_tulelesert","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:12","title":"Mi lesz a benzinkutakkal? A franciáknál már kutyamosót is nyitottak a túlélésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac51e5ed-44ba-41c2-9867-2f5e05b39299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik forgalmas ausztrál autóúton is megállt a forgalom egy eltévedt kacsacsalád miatt.","shortLead":"Az egyik forgalmas ausztrál autóúton is megállt a forgalom egy eltévedt kacsacsalád miatt.","id":"20180827_Nem_csak_nalunk_okoznak_kozlekedesi_dugot_cuki_kiskacsak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac51e5ed-44ba-41c2-9867-2f5e05b39299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55759509-68c8-4c33-bc9c-57041fd83a34","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Nem_csak_nalunk_okoznak_kozlekedesi_dugot_cuki_kiskacsak","timestamp":"2018. augusztus. 27. 18:45","title":"Nem csak nálunk okoznak közlekedési dugót cuki kiskacsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4bdd9f-694d-4628-9679-2d57a39b70b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az államalapítás ünnepén a budapesti központi ünnepségek része volt egy légi- és vízi parádé is, amelyen a Magyar Légierő JAS-39 Gripen köteléke is részt vett. ","shortLead":"Az államalapítás ünnepén a budapesti központi ünnepségek része volt egy légi- és vízi parádé is, amelyen a Magyar...","id":"20180827_budapest_gripen_augusztus_20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4bdd9f-694d-4628-9679-2d57a39b70b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56409a08-5221-47d2-bb60-0551e7200734","keywords":null,"link":"/elet/20180827_budapest_gripen_augusztus_20","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:53","title":"Nézze meg Budapestet egy Gripenből! – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]