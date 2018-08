Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég szerint nekik ugyan nem hoz hasznot a változtatás, de a károsanyag-kibocsátás visszaszorítása minden pénzt megér.","shortLead":"A cég szerint nekik ugyan nem hoz hasznot a változtatás, de a károsanyag-kibocsátás visszaszorítása minden pénzt megér.","id":"20180827_Az_autok_helyett_bicikliket_es_elektromos_robogokat_vetne_be_az_Uber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f74f2d-89aa-49c1-bc50-48bb83507f77","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_Az_autok_helyett_bicikliket_es_elektromos_robogokat_vetne_be_az_Uber","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:03","title":"Autók helyett bicikliket és elektromos robogókat vetne be az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be.","shortLead":"Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be.","id":"20180827_Ujabb_allami_milliardokat_kap_a_kisvardai_baromfifeldolgozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f866736-4797-4cbe-b272-14c19e7e883b","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_Ujabb_allami_milliardokat_kap_a_kisvardai_baromfifeldolgozo","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:20","title":"Újabb állami milliárdokat kap a kisvárdai baromfifeldolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07bbdab7-466c-44f1-8a1b-3645e89af60c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Vidi FC egygólos hátránnyal várja az AEK Athén elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának keddi, idegenbeli visszavágóját.","shortLead":"A Vidi FC egygólos hátránnyal várja az AEK Athén elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának keddi...","id":"20180827_mol_vidi_fc_aek_athen_bajnokok_ligaja_visszavago","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07bbdab7-466c-44f1-8a1b-3645e89af60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd4fa16-de5f-4e2b-9aa3-3232707cfac1","keywords":null,"link":"/sport/20180827_mol_vidi_fc_aek_athen_bajnokok_ligaja_visszavago","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:59","title":"Soha nem látott bravúr kellene a Viditől a továbbjutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e649d69a-a691-479f-b7b7-78edf646658b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Második napja nincs víz és áram a görögországi Ídra szigetén, amely a turisták egyik kedvelt üdülőhelye. Először az áramellátás szűnt meg, hétfőre pedig a vízszolgáltatásban is fennakadásokat tapasztaltak.","shortLead":"Második napja nincs víz és áram a görögországi Ídra szigetén, amely a turisták egyik kedvelt üdülőhelye. Először...","id":"20180827_gorog_sziget_aram_viz_idra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e649d69a-a691-479f-b7b7-78edf646658b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1469db5e-c13c-48b9-a7ef-f5a17ba5505a","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_gorog_sziget_aram_viz_idra","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:13","title":"Víz és áram nélkül maradt a népszerű görög nyaralóhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2018 első negyedévére ígérték korábban.","shortLead":"2018 első negyedévére ígérték korábban.","id":"20180827_Negy_ev_alatt_89_ment_el_ra_de_meg_mindig_nincs_kesz_a_jegybanki_alapitvanyok_villaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d5d19b-7fe8-458e-9684-1435250fff1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Negy_ev_alatt_89_ment_el_ra_de_meg_mindig_nincs_kesz_a_jegybanki_alapitvanyok_villaja","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:11","title":"Négy év alatt 8,9 milliárd ment el rá, de még mindig nincs kész a jegybanki alapítványok villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d9cd73-083e-469e-baa3-00f614f00cec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat közölte az adatokat.","shortLead":"Az Eurostat közölte az adatokat.","id":"20180827_Ezert_eri_meg_Romaniaban_bevasarolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07d9cd73-083e-469e-baa3-00f614f00cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7830d8ad-31c8-4546-81f9-5867507ea23f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Ezert_eri_meg_Romaniaban_bevasarolni","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:49","title":"Ezért éri meg Romániában bevásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence hosszan fejtegette az igazgatóválasztás jogi feltételeit, éppen csak a kérdésre nem válaszolt.","shortLead":"Rétvári Bence hosszan fejtegette az igazgatóválasztás jogi feltételeit, éppen csak a kérdésre nem válaszolt.","id":"20180827_Most_sem_kapott_valaszt_az_ellenzek_arra_hogy_miert_valtottak_le_a_debreceni_gimnazium_igazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f6bc91-d502-45c4-94f3-3cf2e3e5086f","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Most_sem_kapott_valaszt_az_ellenzek_arra_hogy_miert_valtottak_le_a_debreceni_gimnazium_igazgatojat","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:18","title":"Most sem kapott választ az ellenzék arra, hogy miért váltották le a debreceni gimnázium igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Salvini olasz belügyminiszter ellen emberrablás miatt kezdett nyomozni az ügyészség, ezért engedte be a menekülteket. Salvini kedden találkozik Orbán Viktorral.","shortLead":"Salvini olasz belügyminiszter ellen emberrablás miatt kezdett nyomozni az ügyészség, ezért engedte be a menekülteket...","id":"20180826_Nyomoztak_Salvini_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e53b753-29e6-4ec4-8ab5-95b224bab9ca","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Nyomoztak_Salvini_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 26. 11:15","title":"Emberrablás miatt nyomoztak Salvini ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]