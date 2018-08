Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ff7f57b-2561-47f2-8d04-58f311143100","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tudjuk, kik vagyunk, és mit miért teszünk. A körülöttünk élőknél jobban ismerjük magunkat. Ez csak néhány, általánosan elfogadott állítás, amelyeket a pszichológusok az utóbbi időben látványosan cáfoltak.","shortLead":"Tudjuk, kik vagyunk, és mit miért teszünk. A körülöttünk élőknél jobban ismerjük magunkat. Ez csak néhány, általánosan...","id":"20180826_Azt_hiszi_ismeri_onmagat_A_tudosok_szerint_nem_is_tevedhet_nagyobbat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff7f57b-2561-47f2-8d04-58f311143100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34b2904-104e-4013-8790-5c41fa167f0d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180826_Azt_hiszi_ismeri_onmagat_A_tudosok_szerint_nem_is_tevedhet_nagyobbat","timestamp":"2018. augusztus. 26. 20:15","title":"Azt hiszi, ismeri önmagát? A tudósok szerint nem is tévedhet nagyobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap szerint a hiány egyes vállaltoknál a termelést is korlátozhatja, és már most „dühödt marakodást” eredményez a régió országai között","shortLead":"A lap szerint a hiány egyes vállaltoknál a termelést is korlátozhatja, és már most „dühödt marakodást” eredményez...","id":"20180827_Financial_Times_Egyre_nagyobb_gondot_okoz_a_munkaerohiany_KozepEuropaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664f243f-5174-4d16-9ff3-42489dbc1e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Financial_Times_Egyre_nagyobb_gondot_okoz_a_munkaerohiany_KozepEuropaban","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:57","title":"Financial Times: Egyre nagyobb gondot okoz a munkaerőhiány Közép-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5566ae2-d9bc-48e2-863b-52357f124098","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szakértők szerint Oroszország megpróbálja visszaszerezni irányítását az egyre függetlenedő ukrán ortodox egyház felett.","shortLead":"Szakértők szerint Oroszország megpróbálja visszaszerezni irányítását az egyre függetlenedő ukrán ortodox egyház felett.","id":"20180828_Kibertamadas_erte_tobb_orosz_ortodox_vallasi_vezeto_email_fiokjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5566ae2-d9bc-48e2-863b-52357f124098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8e5618-a1b1-4b4b-99f3-d6f266fd87f4","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_Kibertamadas_erte_tobb_orosz_ortodox_vallasi_vezeto_email_fiokjat","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:37","title":"Kibertámadás érte több orosz ortodox vallási vezető e-mail-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ddc4e0f-1aa3-4096-a021-fc83819a41d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy spanyol ügyben hozott ítéletet az Európai Unió Bírósága.","shortLead":"Egy spanyol ügyben hozott ítéletet az Európai Unió Bírósága.","id":"20180827_Hidegzuhany_a_devizahiteleseknek_szabadon_adhato_veheto_a_bedolt_hitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ddc4e0f-1aa3-4096-a021-fc83819a41d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71aab678-3d9d-4789-8546-67bbb0e732f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Hidegzuhany_a_devizahiteleseknek_szabadon_adhato_veheto_a_bedolt_hitel","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:46","title":"Hidegzuhany a devizahiteleseknek: szabadon adható, vehető a bedőlt hitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A túlméretes szerelvény akkor akadt el, amikor lehajtani készült a sztrádáról.","shortLead":"A túlméretes szerelvény akkor akadt el, amikor lehajtani készült a sztrádáról.","id":"20180827_hidpanelt_szallito_kamion_akadt_el_az_M1esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17b4ce3-b848-4bc4-b6ec-8ec3972bf2d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_hidpanelt_szallito_kamion_akadt_el_az_M1esen","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:55","title":"Hídpanelt szállító kamion akadt el az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután az Átlátszó a múlt héten egy szál hőmérővel felszerelkezve mérte meg a víz hőmérsékletét, az addig hallgatásba burkolózó MVM most hirtelen megküldte a hivatalos adatokat.","shortLead":"Miután az Átlátszó a múlt héten egy szál hőmérővel felszerelkezve mérte meg a víz hőmérsékletét, az addig hallgatásba...","id":"20180828_Nincs_itt_semmi_baj_az_MVM_szerint_nem_30_csak_2988_fokos_volt_a_Duna_a_paksi_atomeromunel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d82239a-eab2-4045-9f5a-513677bb03dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Nincs_itt_semmi_baj_az_MVM_szerint_nem_30_csak_2988_fokos_volt_a_Duna_a_paksi_atomeromunel","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:55","title":"Nincs itt semmi baj: az MVM szerint nem 30, csak 29,88 fokos volt a Duna a paksi atomerőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt fel.\r

\r

","shortLead":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt...","id":"20180826_Pigcasso_a_festo_malac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da6854-9c1b-4757-96a8-b91fe77d21b2","keywords":null,"link":"/elet/20180826_Pigcasso_a_festo_malac","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:51","title":"Akar egy eredeti Pigcassót? Most lecsaphat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4bdd9f-694d-4628-9679-2d57a39b70b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az államalapítás ünnepén a budapesti központi ünnepségek része volt egy légi- és vízi parádé is, amelyen a Magyar Légierő JAS-39 Gripen köteléke is részt vett. ","shortLead":"Az államalapítás ünnepén a budapesti központi ünnepségek része volt egy légi- és vízi parádé is, amelyen a Magyar...","id":"20180827_budapest_gripen_augusztus_20","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4bdd9f-694d-4628-9679-2d57a39b70b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56409a08-5221-47d2-bb60-0551e7200734","keywords":null,"link":"/elet/20180827_budapest_gripen_augusztus_20","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:53","title":"Nézze meg Budapestet egy Gripenből! – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]