Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d35cf074-d1e8-4aa8-8dd0-19ec9b16d7e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egyévnyi várakozás után valamikor novemberben mutatja majd be a holografikus kijelzővel készített mobilját a RED, de már most láthatunk a mobilról néhány érdekes fotót.","shortLead":"Több mint egyévnyi várakozás után valamikor novemberben mutatja majd be a holografikus kijelzővel készített mobilját...","id":"20180827_red_hydrogen_one_holografikus_kijelzo_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d35cf074-d1e8-4aa8-8dd0-19ec9b16d7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b834176-7141-4fd7-81a3-823b57d074ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_red_hydrogen_one_holografikus_kijelzo_okostelefon","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:03","title":"Fotók érkeztek: megvillantották a mobilt, ami holografikus kijelzőt kap majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55aaf217-f37b-47bc-b855-ea03c1b3df44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban novemberben tartanak félidős választásokat, aminél félő, hogy az oroszok (újra) bele akarnak nyúlni. A Facebook egykori biztonsági főnöke szólalt meg az ügyben.","shortLead":"Az Egyesült Államokban novemberben tartanak félidős választásokat, aminél félő, hogy az oroszok (újra) bele akarnak...","id":"20180827_facebook_alex_stamos_amerikai_felidos_valasztasok_politikai_hirdetesek_alhirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55aaf217-f37b-47bc-b855-ea03c1b3df44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16754b4c-6980-44d1-9587-65f7f6816311","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_facebook_alex_stamos_amerikai_felidos_valasztasok_politikai_hirdetesek_alhirek","timestamp":"2018. augusztus. 27. 21:03","title":"Megszólalt a Facebook egykori bennfentese: már késő az orosz befolyás kivédéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4731dbeb-97b8-4dec-a190-107d5a55321d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A sínek mellett kell ülniük, miközben a 300 kilométeres sebességgel közlekedő szuperexpressz elhalad mellettük.","shortLead":"A sínek mellett kell ülniük, miközben a 300 kilométeres sebességgel közlekedő szuperexpressz elhalad mellettük.","id":"20180827_Hajmereszto_modszerrel_mutatjak_meg_a_japan_vasuti_karbantartoknak_hogy_milyen_fontos_munkat_vegeznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4731dbeb-97b8-4dec-a190-107d5a55321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c80b991-cc02-410c-ba41-7a9c06fc66c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Hajmereszto_modszerrel_mutatjak_meg_a_japan_vasuti_karbantartoknak_hogy_milyen_fontos_munkat_vegeznek","timestamp":"2018. augusztus. 27. 18:14","title":"Hajmeresztő módszerrel mutatják meg a japán vasúti karbantartóknak, hogy milyen fontos munkát végeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d2f197-90d0-44f0-9a3f-62496213579c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik nagy kiszivárogtató tette fel a netre azt a rövid klipet, amelyik megmutatja, hogyan is kell elképzelni az LG új csúcstelefonját, a V40-et.","shortLead":"Az egyik nagy kiszivárogtató tette fel a netre azt a rövid klipet, amelyik megmutatja, hogyan is kell elképzelni az LG...","id":"20180828_renderelt_video_lg_v40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85d2f197-90d0-44f0-9a3f-62496213579c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8acc45c-8bdb-41b2-8ede-02a606aff6c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_renderelt_video_lg_v40","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:03","title":"Nagyfelbontású videó: ilyen lehet majd az új, ötkamerás LG-csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ca3cb5-06a7-4f0a-b002-52176ff409c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bemutatta új mesh routereit. A technológia előnye, hogy a hagyományosnál nagyobb stabilabb és gyorsabb kapcsolatot biztosít. Igaz, meg is kérik az árát.","shortLead":"A Samsung bemutatta új mesh routereit. A technológia előnye, hogy a hagyományosnál nagyobb stabilabb és gyorsabb...","id":"20180827_samsung_mesh_router_smartthings_wifi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68ca3cb5-06a7-4f0a-b002-52176ff409c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397d757f-61a8-47d3-8df8-a2e54fb34dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_samsung_mesh_router_smartthings_wifi","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:03","title":"Megjöttek az új wifi routerek: mesterséges intelligenciával gyorsítja a netkapcsolatot a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem pihen a Fidesz kampányhengere, hónapok, ha nem évek óta ebben az üzemmódban. Az ellenzék kezd magához térni szavak szintjén, de a tettek mást mutatnak. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nem pihen a Fidesz kampányhengere, hónapok, ha nem évek óta ebben az üzemmódban. Az ellenzék kezd magához térni szavak...","id":"20180826_Orban_kottajabol_keszul_mindenki_a_kovetkezo_kampanyra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2544b31-815a-4b2e-b44d-215806db4c21","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Orban_kottajabol_keszul_mindenki_a_kovetkezo_kampanyra","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:30","title":"Orbán tervei szerint készül mindenki az őszi szezonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány múlt pénteken tűnt el Csepelről. ","shortLead":"A kislány múlt pénteken tűnt el Csepelről. ","id":"20180828_Eltunt_12_eves_kislanyt_keresnek_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca196a8-0007-4fbd-8a97-6513bbc65236","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Eltunt_12_eves_kislanyt_keresnek_Budapesten","timestamp":"2018. augusztus. 28. 07:34","title":"Eltűnt 12 éves kislányt keresnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó mérte meg a víz hőmérsékletét, miután az erőmű nem volt hajlandó kiadni a hivatalos mérési adatokat.","shortLead":"Az Átlátszó mérte meg a víz hőmérsékletét, miután az erőmű nem volt hajlandó kiadni a hivatalos mérési adatokat.","id":"20180827_Tulmelegedett_a_Duna_a_paksi_atomeromunel_de_ugy_tunik_ez_senkit_sem_zavar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babeb919-9edf-4f17-86eb-898f2a58d6c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Tulmelegedett_a_Duna_a_paksi_atomeromunel_de_ugy_tunik_ez_senkit_sem_zavar","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:28","title":"Túlmelegedett a Duna a paksi atomerőműnél, de úgy tűnik, ez senkit sem zavart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]