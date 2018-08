Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87ece787-6bb8-422e-b2a9-0124aaf22eed","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Orbán Ráhelt, aki megtestesíti e romlott rendszer nepotizmusát, olyan helyzetben örökítették meg a nyilvánosság számára, amely undort kelthet, megvetést válthat ki, lejáratja őt. ","shortLead":"Orbán Ráhelt, aki megtestesíti e romlott rendszer nepotizmusát, olyan helyzetben örökítették meg a nyilvánosság...","id":"20180827_Revesz_Sandor_Az_igazsagerzet_artalmarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87ece787-6bb8-422e-b2a9-0124aaf22eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2ae727-5ccc-42da-89a7-745ed45382a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Revesz_Sandor_Az_igazsagerzet_artalmarol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:40","title":"Révész Sándor: Az igazságérzet ártalmáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c355616-654e-40bd-818f-c984f67f1199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszországból került fel a YouTube-ra az a kicsomagolós videó, amely már semmit sem bíz a képzeletre az október elején debütáló Google Pixel 3 XL-lel kapcsolatban.","shortLead":"Oroszországból került fel a YouTube-ra az a kicsomagolós videó, amely már semmit sem bíz a képzeletre az október elején...","id":"20180828_kicsomagolos_video_google_pixel_3_xl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c355616-654e-40bd-818f-c984f67f1199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e3596c-4fb8-4040-b0c8-d3ebb57c658f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_kicsomagolos_video_google_pixel_3_xl","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:03","title":"Nem marad több titok: már videó is látható a még be sem jelentett Google-telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a536c7-ffc5-4ade-96cb-de2aedec9023","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét utolsó napjaiban viszont visszatér a nyár, többfelé újra 30 fok közelébe kúsznak majd a maximumok.","shortLead":"A hét utolsó napjaiban viszont visszatér a nyár, többfelé újra 30 fok közelébe kúsznak majd a maximumok.","id":"20180826_idojaras_elrejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62a536c7-ffc5-4ade-96cb-de2aedec9023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998b2546-1b6e-4c22-acac-b0dfe9d1b6bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_idojaras_elrejelzes","timestamp":"2018. augusztus. 26. 15:21","title":"Elő a pulcsikat: hétfő hajnalban lesz, ahol már csak 8 fokot mutat a hőmérő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A teljes liga ilyen jellegű bevételének több mint fele landol ugyanis ennél a csapatnál.","shortLead":"A teljes liga ilyen jellegű bevételének több mint fele landol ugyanis ennél a csapatnál.","id":"20180827_Kizarolag_a_Fradi_merkozeseiert_hajlandoak_a_szurkolok_fizetni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0441af01-338a-460d-bd88-91f86a4ee042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Kizarolag_a_Fradi_merkozeseiert_hajlandoak_a_szurkolok_fizetni","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:19","title":"Kizárólag a Fradi mérkőzéseiért hajlandóak a szurkolók fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal fejlesztői már tesztelik, hogyan lehetne összehozni, vagy legalábbis közelíteni egymáshoz az egymással kapcsolatban nem álló embereket.","shortLead":"A közösségi oldal fejlesztői már tesztelik, hogyan lehetne összehozni, vagy legalábbis közelíteni egymáshoz...","id":"20180827_facebook_kozosseg_kozos_informacio_megjelenitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12a68f4-4e2b-4ed3-a175-833d424a276d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_facebook_kozosseg_kozos_informacio_megjelenitese","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:03","title":"Új ötletet dobott be a Facebook: minden profilon látszik majd, mi bennünk a közös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem csak kínai nyelven, hanem a kantoni tájnyelven is üdvözlik a repülőtérről autóbusszal érkező turistákat Párizs kellős közepén a Shopping and Welcome Centerben.","shortLead":"Nem csak kínai nyelven, hanem a kantoni tájnyelven is üdvözlik a repülőtérről autóbusszal érkező turistákat Párizs...","id":"20180827_Parizs_kinaiul_beszel_es_szamol_ha_ez_az_ara_a_vilagelsosegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458da9cb-0101-49c7-b7f0-a0982dfda504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Parizs_kinaiul_beszel_es_szamol_ha_ez_az_ara_a_vilagelsosegnek","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:33","title":"Párizs kínaiul beszél és számol, ha ez az ára a világelsőségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b9449f-fc81-4e38-9d5b-693b1cc4d42b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És igen, eljött az idő, hogy a hivatásos focisták és kézisek után végre egy labdátlan sport hívei: az amatőr futók is megtapasztalhassák Mészáros Lőrinc sportmárkájának csodáit, vagyis a 2Rule erejét. Garantáltan politikamentesen! ","shortLead":"És igen, eljött az idő, hogy a hivatásos focisták és kézisek után végre egy labdátlan sport hívei: az amatőr futók is...","id":"20180826_On_is_akar_egy_vadito_2rule_mezt_Fusson_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2b9449f-fc81-4e38-9d5b-693b1cc4d42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7401dba-b204-448c-a26a-883f0439c42d","keywords":null,"link":"/kkv/20180826_On_is_akar_egy_vadito_2rule_mezt_Fusson_erte","timestamp":"2018. augusztus. 26. 15:54","title":"Ön is akar egy vadító 2rule mezt? Fusson!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b74321-5065-4584-99d6-bdd8cff862ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyenlő Bánásmód Hatóság szerint ez diszkrimináció.","shortLead":"Az Egyenlő Bánásmód Hatóság szerint ez diszkrimináció.","id":"20180827_dragabb_volt_a_ferfiak_belepoje_megbuntettek_a_szorakozohelyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03b74321-5065-4584-99d6-bdd8cff862ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c808ebd-2394-42d0-8ba2-2eb404dee014","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_dragabb_volt_a_ferfiak_belepoje_megbuntettek_a_szorakozohelyet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:20","title":"Drágább volt a férfiak belépője, megbüntették a szórakozóhelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]