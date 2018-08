Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aa0a5c2-1f48-40c3-ae15-cdeb60c7abb6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Vosztok-2018 fedőnévűnél nagyobbat soha nem tartottak - közölte Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter kedden Abakánban.","shortLead":"A Vosztok-2018 fedőnévűnél nagyobbat soha nem tartottak - közölte Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter kedden...","id":"20180828_gigantikus_hadgyakorlatra_keszul_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa0a5c2-1f48-40c3-ae15-cdeb60c7abb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c4dd91-6797-412c-a42e-a18c103d3ebc","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_gigantikus_hadgyakorlatra_keszul_oroszorszag","timestamp":"2018. augusztus. 28. 22:50","title":"Gigantikus hadgyakorlatra készül Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd EP-képviselője szerint a dokumentum \"megtévesztő, buherált\", amit nem lehet érvényesnek tekinteni. ","shortLead":"A Párbeszéd EP-képviselője szerint a dokumentum \"megtévesztő, buherált\", amit nem lehet érvényesnek tekinteni. ","id":"20180827_Javor_Benedek_Vissza_kell_vonni_Paks_II_kornyezeti_engedelyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f6fd47-c85a-46b9-9701-8b97216a3b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Javor_Benedek_Vissza_kell_vonni_Paks_II_kornyezeti_engedelyet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 18:43","title":"Jávor Benedek: Vissza kell vonni Paks II. környezeti engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920e5293-5f6b-4374-b5c5-43ddfad68266","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az öt legtipikusabb felvetésre válaszolt a szakértő.","shortLead":"Az öt legtipikusabb felvetésre válaszolt a szakértő.","id":"20180829_Tevhit_hogy_nem_adoznak_a_mezogazdasagi_termelok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=920e5293-5f6b-4374-b5c5-43ddfad68266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af2de45-a993-482e-9e75-c8b581f3a0a6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180829_Tevhit_hogy_nem_adoznak_a_mezogazdasagi_termelok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:47","title":"Tévhit, hogy nem adóznak a mezőgazdasági termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d47353-b03c-446a-9512-1cc0be72a175","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két ország a közel-keleti állam térségében tapasztalt amerikai csapatfelvonulásra reagált így – írja a Kommerszant orosz gazdasági napilap.","shortLead":"A két ország a közel-keleti állam térségében tapasztalt amerikai csapatfelvonulásra reagált így – írja a Kommerszant...","id":"20180828_amerikai_tamadastol_tart_keszultsegben_oroszorszag_es_sziria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5d47353-b03c-446a-9512-1cc0be72a175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f99c72-1b60-429f-89e4-fa60bdf45d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_amerikai_tamadastol_tart_keszultsegben_oroszorszag_es_sziria","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:31","title":"Amerikai támadástól tart, készültségben Oroszország és Szíria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A pár menedékjogot kért, miután elszökött Szíriából, de menedékjogot nem kaptak, és most terrorizmus finanszírozása ellenük a vád. ","shortLead":"A pár menedékjogot kért, miután elszökött Szíriából, de menedékjogot nem kaptak, és most terrorizmus finanszírozása...","id":"20180828_Vadat_emeltek_egy_kurd_par_ellen_Csongrad_megyeben_mert_a_Kurd_Munkaspart_tagjai_voltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26709cc8-1d75-4baa-9a76-49c691dc9a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Vadat_emeltek_egy_kurd_par_ellen_Csongrad_megyeben_mert_a_Kurd_Munkaspart_tagjai_voltak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:25","title":"Vádat emeltek egy kurd pár ellen Csongrád megyében, mert a Kurd Munkáspárt tagjai voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334a311f-090f-48a4-9a07-db9a5ebc0193","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Beszakadhat az ellátási lánc az építőiparban; az építőanyag-hiány miatt kialakult áldatlan helyzetet logisztikai nehézségek fokozzák, a szakértők dominóhatástól tartanak.","shortLead":"Beszakadhat az ellátási lánc az építőiparban; az építőanyag-hiány miatt kialakult áldatlan helyzetet logisztikai...","id":"20180828_Nincs_epitoanyag_es_sofor_de_lassan_mar_hataridok_sem_leteznek_az_epitoiparban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=334a311f-090f-48a4-9a07-db9a5ebc0193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72c487f-f9fb-4031-bd4d-a1e0fa23cd29","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180828_Nincs_epitoanyag_es_sofor_de_lassan_mar_hataridok_sem_leteznek_az_epitoiparban","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:57","title":"Nincs építőanyag és sofőr, de lassan már határidők sem léteznek az építőiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus most tényleg azt mondta, hogy a közös indulást támogatja. ","shortLead":"A politikus most tényleg azt mondta, hogy a közös indulást támogatja. ","id":"20180828_Karacsony_az_MSZPvel_kozosen_futna_neki_az_EPvalasztasoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916b75b4-dcc7-45d6-b924-a71a9e6f1192","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Karacsony_az_MSZPvel_kozosen_futna_neki_az_EPvalasztasoknak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 07:49","title":"Karácsony az MSZP-vel közösen futna neki az EP-választásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0494dd1b-d71e-4e40-9765-90b0ed423edb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A neves angol újság videót tett közzé a világon ijesztően romló sajtószabadságról, melyben külön névvel, arccal megemlítik Orbánt és Putyint, mint a kritikus média hírhedt elhallgattatóit.","shortLead":"A neves angol újság videót tett közzé a világon ijesztően romló sajtószabadságról, melyben külön névvel, arccal...","id":"20180829_A_legnagyobb_mediacenzorok_kozott_emlegeti_Orbant_egy_hires_kulfoldi_lap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0494dd1b-d71e-4e40-9765-90b0ed423edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef2db63-2d6a-4f3e-a3da-229ee0d0815f","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_A_legnagyobb_mediacenzorok_kozott_emlegeti_Orbant_egy_hires_kulfoldi_lap","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:04","title":"A legnagyobb médiacenzorok között emlegeti Orbánt az Economist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]