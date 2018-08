Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82eb1528-d618-4b14-ba12-d911f5e3dfb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak kevesen fogadtak volna arra, hogy pont a Microsoft használ majd Pentium processzort a Surface Góban. Állítólag visszautasíthatatlan ajánlatot kapott az Inteltől.","shortLead":"Csak kevesen fogadtak volna arra, hogy pont a Microsoft használ majd Pentium processzort a Surface Góban. Állítólag...","id":"20180829_microsoft_surface_go_intel_pentium_processzorral_arm_helyett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82eb1528-d618-4b14-ba12-d911f5e3dfb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fa328f-9bd4-4281-a998-eaafaa3d88d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_microsoft_surface_go_intel_pentium_processzorral_arm_helyett","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:03","title":"Ez furcsa: pont a Microsoft nem bízik a Windows 10 on ARM sikerében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e69c93f-f79a-49f5-9c3e-0a3cac8b3773","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány napja jelentette be, hogy elindulna a marosvásárhelyi polgármester-választáson, most úgy tűnik, akár még esélye is lehet.","shortLead":"Néhány napja jelentette be, hogy elindulna a marosvásárhelyi polgármester-választáson, most úgy tűnik, akár még esélye...","id":"20180829_Az_erdelyi_magyar_partok_tamogatnak_Bolonit_ha_tenyleg_polgarmester_szeretne_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e69c93f-f79a-49f5-9c3e-0a3cac8b3773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39360a3-1195-4c43-8dd1-a9996cd9f778","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Az_erdelyi_magyar_partok_tamogatnak_Bolonit_ha_tenyleg_polgarmester_szeretne_lenni","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:12","title":"BEK-győztes focista, Bölöni László lehet Marosvásárhely polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Matteo Salvini olasz belügyminiszter az első mediterrán politikus, aki meg akarja állítani a migránsokat, és ebben Magyarország támogatja – mondta Orbán Viktor Milánóban olasz újságíróknak.","shortLead":"Matteo Salvini olasz belügyminiszter az első mediterrán politikus, aki meg akarja állítani a migránsokat, és ebben...","id":"20180828_orban_viktor_matteo_salvini_talalkozo_migracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf32b69b-77f6-429b-b54d-1b107030383f","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_orban_viktor_matteo_salvini_talalkozo_migracio","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:24","title":"Orbán: \"Salvini az én hősöm\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikapta a kezéből a pénzt, és elfutott.","shortLead":"Kikapta a kezéből a pénzt, és elfutott.","id":"20180828_Mozgaskeptelen_idos_notol_lopott_egy_ferfi_Hajduboszormenyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38706752-d117-4b62-8b6d-8965152cd587","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Mozgaskeptelen_idos_notol_lopott_egy_ferfi_Hajduboszormenyben","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:05","title":"Mozgásképtelen idős nőtől lopott egy férfi Hajdúböszörményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81955aec-45f4-479d-9f03-402829e6d09f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az életveszélyes fenyegetés alapjaiban forgatta fel a mindennapjait.","shortLead":"Az életveszélyes fenyegetés alapjaiban forgatta fel a mindennapjait.","id":"20180829_Pasztor_Anna_meg_a_vecere_is_testorrel_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81955aec-45f4-479d-9f03-402829e6d09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea813801-11e3-40c9-a344-3973c882ae82","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Pasztor_Anna_meg_a_vecere_is_testorrel_megy","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:05","title":"Pásztor Anna még a vécére is testőrrel megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak vitaindítónak szánta írását az LMP-s politikus, amelyben alaposan kiosztotta az ellenzéket, illetve megírta, hogy migrációügyben nem szégyen egyetérteni a Fidesszel. ","shortLead":"Csak vitaindítónak szánta írását az LMP-s politikus, amelyben alaposan kiosztotta az ellenzéket, illetve megírta...","id":"20180828_Ungar_az_RTLnek_A_cikkem_nem_jelent_kozeledest_a_Fideszhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f611164-0b8c-4d63-991e-57d0b4a068ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Ungar_az_RTLnek_A_cikkem_nem_jelent_kozeledest_a_Fideszhez","timestamp":"2018. augusztus. 28. 21:08","title":"Ungár Péter: A cikkem nem jelent közeledést a Fideszhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bffbf1-8d1a-4175-8021-f77d7b038840","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az egyik legnépszerűbb és legismertebb spanyolországi rendezvényi, rengeteg külföldi vesz részt rajta. Ahogy tavaly, most is szigorú óvintézkedések mellett tartották meg a Tomatinát. ","shortLead":"Ez az egyik legnépszerűbb és legismertebb spanyolországi rendezvényi, rengeteg külföldi vesz részt rajta. Ahogy tavaly...","id":"20180829_Latott_mar_ekkora_paradicsomcsatat_22_ezren_dobaltak_egymast_Spanyolorszagban__fotok_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17bffbf1-8d1a-4175-8021-f77d7b038840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67683655-35fa-443f-9d18-009fb8404ebb","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Latott_mar_ekkora_paradicsomcsatat_22_ezren_dobaltak_egymast_Spanyolorszagban__fotok_video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:05","title":"Látott már ekkora paradicsomcsatát? 22 ezren dobálták egymást Spanyolországban – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alkotmányellenes a vízgazdálkodási törvény júliusban megszavazott módosítása – mondta ki Áder János köztársasági elnök indítványa nyomán az Alkotmánybíróság szerdán közzétett határozatában.","shortLead":"Alkotmányellenes a vízgazdálkodási törvény júliusban megszavazott módosítása – mondta ki Áder János köztársasági elnök...","id":"20180829_Alkotmanyellenes_a_kutfurasrol_szolo_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cca9f3-d066-4b98-890f-187414553f32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Alkotmanyellenes_a_kutfurasrol_szolo_torveny","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:02","title":"Alkotmányellenes a kútfúrásról szóló törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]