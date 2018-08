Bár egyre nagyobb kapacitású akkumulátorok kapnak helyet napjaink mobiltelefonjaiban, ez továbbra is inkább tűzoltásnak tűnik, mintsem valódi megoldásnak a naponta (kétszer) töltendő eszközök üzemidejének jelentős kiterjesztésére. (Sok ember egyébként rosszul tölti a telefonját és laptopját. Néhány alapelv betartásával nagyon egyszerűen érhető el hosszabb üzemidő – ide kattintva találja a tudnivalókat.)

A gyártók az operációs rendszer szoftveres optimalizálásával is próbálkoznak több-kevesebb sikerrel. Ezen az úton indultak el a Waterloo-i Egyetem kutató is. A szakemberek azokra a power usernek nevezett felhasználókra gondoltak, akik viszonylag sok időn át, többféle dologra is használják készüléküket. Jellemzően ők veszik igénybe az Android rendszerben egy ideje már elérhető osztott képernyős módot, amellyel egyszerre két alkalmazás is látható a képernyőn. A megoldás egyébként a mindennapokban is egyre többször megjelenik, amikor mondjuk videózás közben chatel az ember. Két app futtatása értelemszerűen sokkal jobban is meríti az akkumulátort. A kutatók arra dolgoztak ki egy módszert, hogy a teljesítmény jelentős csökkentése nélkül mérsékeljék az energiafelhasználást.

A fejlesztés visszafogja például az éppen nem aktívan használt alkalmazás fényerejét, de csak annyival, hogy még ne legyen zavaró, így mindig azt az appot látja a telefon használója az optimális fényerőn, amelyet az adott pillanatban használ.

A már 200 okostelefon-felhasználó segítségével tesztelt alkalmazással az eddigi eredmények szerint 10-25 százalékkal is növelhető az üzemidő.

A technológiát jelenleg laboratóriumi körülmények között finomítják. Hogy mikor adják ki a kész alkalmazást, arról még nincs hír, de amint megjelenik, be fogunk számolni róla.