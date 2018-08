Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ma lenne 60 éves Michael Jackson, aki ellentmondásos élete során nemcsak a könnyűzenére hatott elemien, de felforgatott mindent, amit előtte a videóklip műfajáról gondoltunk. A Thriller szakadt zombiköpönyegéből bújtak elő napjaink sztárrendezői, és a pop királyának örökségét látjuk akkor is, ha elindítunk egy random videóklipet. Ma lenne 60 éves Michael Jackson, aki ellentmondásos élete során nemcsak a könnyűzenére hatott elemien, de felforgatott mindent, amit előtte a videóklip műfajáról gondoltunk. Jöttek a zombik, és megváltozott minden

Szórólapot osztanak a bejáratnál, hogy minél kevesebben látogassák a Shoah Cellart. A Wesselényi utcai holokauszt-álmúzeum előtt akcióztak civilek

A genovai születésű Renzo Piano kötelességének érzi, hogy segítsen. Világhírű sztárépítész építené újjá a leomlott genovai hidat Az Oscar-díjas Saul fia rendezőjének ezek után tényleg nem marad már hátra, mint Hollywood leigázása. Huszonnégy év óta először versenyez magyar film a velencei filmfesztiválon, Nemes Jeles László Napszálltája ráadásul elképesztően erős mezőnyben mutatkozhat be jövő hétfőn. Nemes Jelesnek fenntartják a helyet a legnagyobbak között Új rekordra nőtt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliség tovább csökkent. Soha nem dolgozott még ennyire sok magyar Nem ért be a csepeli polgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésére, egy út felújításának elhalasztását már az autójából facebookozva bejelentette. Elhalasztanak egy csepeli útfelújítást, miután a polgármester is beragadt a dugóba A népszerű négykarikás típus benzines és gázolajos egységeit egyaránt átdolgozták az ABT-nél. Izompacsirták: erősítőkúrán estek át az A4-es Audik A szakszervezetek minden napra félóra fizetett pihenőt szeretnének, de a dolgozók ennél kevesebb munkára vágynak. Ötórás munkanapról álmodnak a csehek