A globális felmelegedés okozójaként a leggyakrabban az autókat és az ipart említjük, mint az üvegházhatású gázok legnagyobb kibocsátóját. Közvetve azonban nemcsak ezek gyorsítják fel a klímaváltozást, a legnagyobb tech cégek is sokat ártanak a környezetnek többek között azzal, hogy hatlamas mennyiségű elektromos áramra van szükségük.

Éppen ezért fontos, hogy ezek a vállalatok is tegyenek a környezetünkért. A Samsung korábban már bejelentette, 2020-ra 100 százalékig megújuló energiaforrásból működnek majd Európában, Amerikában és Kínában is, de a Google vagy épp az Apple is komoly vállalásokat tett. Ahogy most a Facebook is.

Zuckerbergék még 2015-ben tűzték ki célul, hogy 2018-ra a szükségleteik 50 százalékát megújuló energiából elégítik ki. Mindezt már egy évvel korábban sikerült összehozni, 2017-re már 51 százalékon állt ez a mutató.

© Facebook

A blogbejegyzés szerint a következő cél, hogy 75 százalékkal csökkentsék az üvegházhatású gázok kibocsátását, 2020 végén pedig már 100 százalékban megújuló energiaforrásból tartsák fenn magukat.

Mindez egyáltalán nem lehetetlen vállalkozás. A Facebooknál 2013 óta több mint 3 gigawatt nap- és szélenergiát használtak el az amerikai és európai adatközpontok, ebből csak az elmúlt 12 hónapban 2500 megawattot. Az újabb centrumokat pedig már eleve ennek szellemében húzzák fel: a Facebook 13. adatközpontja már a kezdetektől 0 dolláros áramszámlával zakatol majd.

