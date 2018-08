Mark Zuckerberg egyik legfőbb célja, hogy videónézés terén is komoly befolyásra tegyen szert a Facebook, ennek érdekében az elmúlt időszakban több újítást is bevezettek. Az egyik ilyen volt, hogy elindították Watch nevű új felületüket, melynek működését a YouTube-hoz hasonló platformként kell elképzelni: a felhasználók videókat tölthetnek fel, profi és amatőr tartalomgyártók csatornáira lehet feliratkozni, a műsorokat pedig lájkolni és kommentelni is lehet.

A Watch "hibája" annyi volt, hogy kizárólag az Egyesült Államok területén volt elérhető, de a közösségi oldal szerdai, vagyis mai bejelentése szerint csütörtöktől az egész világra kiterjesztik. A lépéssel egy időben a tartalmak típusai is fokozatosan bővülnek majd, habár az ezzel kapcsolatos részleteket már korábban ismertette a Facebook: népszerű amerikai vloggereket igyekeztek, igyekeznek megnyerni maguknak, hogy a Watchra exkluzív videókat gyártsanak. Emellett háromperces híradók és klasszikus beszélgetős műsorok is lesznek, melyek közül néhány már most elérhető. Ilyen például Will Smith felesége, Jada Pinkett Smith Red Table Talk című showja, amelyet indulás óta közel hárommillióan követtek be.

A Facebook a sportrajongókra is gondol, a Watch felületén ugyanis az amerikaiak már baseball-liga mérkőzéseit is nézhetik, de labdarúgásra, és az államokban nagyon népszerűnek számító amerikaifocira valószínűleg ugyancsak számítana lehet. A paletta igen széles, és mivel nagyon komoly projektként tekintenek rá, magától értődő, hogy olyan tartalmakat kell prezentálniuk, amelyek biztosan lekötik a nézők figyelmét, és amelyek hatására akár át is pártolnak valamelyik másik szolgáltatásról, mondjuk a YouTube-ról. Erre persze nem most, és nyilván nem is ennyi tartalommal van esély, de Zuckerbergék hosszabb távú célja egyértelműen ez.

A Watch mobilokról és a böngészős Facebookról is működik, hatalmas előnye pedig, hogy új alkalmazás telepítése nélkül, a közösségi oldal egy erre vonatkozó gombjáról használható: egy kis televíziót ábrázoló ikont kell keresni, mely az app felső menüsorában, rögtön a keresőmező alatt fog megjelenni. Ez a magyaroknál is így lesz. A vonatkozó bejelentés szerint a Watch emellett Apple és Samsung Smart TV-n, valamint Xbox One-on is fogható lesz, ahogy írtuk, szintén csütörtöktől.

