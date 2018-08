Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"790f66ce-24be-4565-8374-ed37e4e16b66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Economist című gazdasági hetilap vette sorra, miért kész ráfizetés, ha hosszabb időre bezár az iskola.","shortLead":"Az Economist című gazdasági hetilap vette sorra, miért kész ráfizetés, ha hosszabb időre bezár az iskola.","id":"20180829_Kiderult_a_hosszu_nyari_szunet_csak_art_a_gyerekeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=790f66ce-24be-4565-8374-ed37e4e16b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab04225c-0668-47d3-a3a4-bfafadccc6e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Kiderult_a_hosszu_nyari_szunet_csak_art_a_gyerekeknek","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:15","title":"Kiderült, a hosszú nyári szünet csak árt a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zamárdiban, a Strand Fesztiválon csapatták.","shortLead":"Zamárdiban, a Strand Fesztiválon csapatták.","id":"20180829_Dzsudzsak_a_baratjaval_Szijjartoval_szelfizett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c4ab04-0555-4171-bd76-6c5ef45567d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Dzsudzsak_a_baratjaval_Szijjartoval_szelfizett","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:50","title":"Dzsudzsák a barátjával, Szijjártóval szelfizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Este több mint ötezren gyűltek össze a belvárosban, szélsőjobboldaliak és ellentüntetők is, de többnyire szabályosan demonstráltak.","shortLead":"Este több mint ötezren gyűltek össze a belvárosban, szélsőjobboldaliak és ellentüntetők is, de többnyire szabályosan...","id":"20180828_Tobb_tuntetes_is_volt_hetfon_Chemnitzben__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73c5739-41de-49cd-ac12-33699eec8ff2","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_Tobb_tuntetes_is_volt_hetfon_Chemnitzben__fotok","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:07","title":"Több tüntetés is volt hétfőn Chemnitzben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0587950e-04ff-417f-a8a6-5b1ed951e2c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Huth Gergely veszi át Dévényi Istvántól a Szabadfogás című műsor vezetését.","shortLead":"Huth Gergely veszi át Dévényi Istvántól a Szabadfogás című műsor vezetését.","id":"20180828_Musorvezeto_lesz_a_Hir_Tvn_a_Pesti_Sracok_foszerkesztoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0587950e-04ff-417f-a8a6-5b1ed951e2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa12ef0-76a0-42ab-bec8-4a852684ba41","keywords":null,"link":"/kultura/20180828_Musorvezeto_lesz_a_Hir_Tvn_a_Pesti_Sracok_foszerkesztoje","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:44","title":"Műsorvezető lesz a Hír Tv-n a Pesti Srácok főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f575301-73cc-45ab-8c5e-3668da34c622","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pechére a rendőröknek gyanús lett az éjszaka közepén robogó busz, így megállították, s azonnal kiderült a turpisság.","shortLead":"Pechére a rendőröknek gyanús lett az éjszaka közepén robogó busz, így megállították, s azonnal kiderült a turpisság.","id":"20180827_Valtopenzt_lopott_a_volanbuszbol_a_kazari_ferfi_aztan_el_is_vitte_egy_korre_a_jarmut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f575301-73cc-45ab-8c5e-3668da34c622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b67785-00d7-4e37-9f51-0c33c063b4c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_Valtopenzt_lopott_a_volanbuszbol_a_kazari_ferfi_aztan_el_is_vitte_egy_korre_a_jarmut","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:25","title":"Váltópénzt lopott a volánbuszból a kazári férfi, aztán el is vitte egy körre a járművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023acc38-e21e-4849-b57e-d96b8563f3a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarok lakberendezési tárgyakhoz való viszonyulását vizsgálta az IKEA.","shortLead":"A magyarok lakberendezési tárgyakhoz való viszonyulását vizsgálta az IKEA.","id":"20180828_Gyujtogetni_es_selejtezni_is_szeret_a_magyar_de_lomosfiokja_mindenkinek_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=023acc38-e21e-4849-b57e-d96b8563f3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1996ff21-b901-4780-96a7-5928b817f287","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Gyujtogetni_es_selejtezni_is_szeret_a_magyar_de_lomosfiokja_mindenkinek_van","timestamp":"2018. augusztus. 28. 12:59","title":"Gyűjtögetni és selejtezni is szeret a magyar, de lomosfiókja mindenkinek van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30b6a19-9edc-4ec8-b1eb-82f4f3db6420","c_author":"Gránit Pólus","category":"brandchannel","description":"Hogyan lesz sikeres egy sportaréna rendezvényközpontként? Mitől más a WestEndben lévő Hilton, mint a franchise rendszerben működő többi szállodája? Egyáltalán, hogyan lehet jó üzlet az Arénát üzemeltetni? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, amikor Róna Andreával, a Gránit Pólus Csoport Brand & Business Development vezetőjével találkoztunk.","shortLead":"Hogyan lesz sikeres egy sportaréna rendezvényközpontként? Mitől más a WestEndben lévő Hilton, mint a franchise...","id":"20180823_Egy_business_terapeuta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c30b6a19-9edc-4ec8-b1eb-82f4f3db6420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb607ed8-ca0a-4f85-a02b-73e5bd5690fd","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180823_Egy_business_terapeuta","timestamp":"2018. augusztus. 29. 07:29","title":"Egy business terapeuta, avagy miben rejlik a Hilton Budapest City és a Budapest Aréna sikere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Gránit-Pólus Zrt. ","c_partnerlogo":"6f65d812-71d7-4211-98a7-65a022db60d9","c_partnertag":"Gránit Pólus"},{"available":true,"c_guid":"b083716f-659c-45f1-b1d9-5397c0d86df9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mernek a neten zaklatott gyerekek felnőtthöz fordulni segítségért, sok esetben az online bántalmazás a valós életben is folytatódik, és gyakran előfordul, hogy az elkövető „barátnak” mondja magát – ezek az UNICEF Magyarország #nemvagyegyedül kampányának főbb tapasztalatai.","shortLead":"Nem mernek a neten zaklatott gyerekek felnőtthöz fordulni segítségért, sok esetben az online bántalmazás a valós...","id":"20180828_cyberbullying_internetes_zaklatas_nemvagyegyedul_unicef_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b083716f-659c-45f1-b1d9-5397c0d86df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea421ecb-4c05-4ad1-94d4-6b75ab4944c2","keywords":null,"link":"/elet/20180828_cyberbullying_internetes_zaklatas_nemvagyegyedul_unicef_kampany","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:50","title":"Félnek felnőtthöz fordulni a neten zaklatott gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]