[{"available":true,"c_guid":"1cb9d7a4-7ebc-4d74-81ab-f7c0e3667f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA közzétett egy pillanatképet arról, milyen is volt néhány napja a bolygónk légkörének szennyezettsége.","shortLead":"A NASA közzétett egy pillanatképet arról, milyen is volt néhány napja a bolygónk légkörének szennyezettsége.","id":"20180829_nasa_fold_legszennyezettseg_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cb9d7a4-7ebc-4d74-81ab-f7c0e3667f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f094c2f4-eaa1-4f62-ab46-c7b42c3e1216","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_nasa_fold_legszennyezettseg_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:03","title":"Egyszerre csodáljuk és szörnyülködünk a NASA új térképén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak vitaindítónak szánta írását az LMP-s politikus, amelyben alaposan kiosztotta az ellenzéket, illetve megírta, hogy migrációügyben nem szégyen egyetérteni a Fidesszel. ","shortLead":"Csak vitaindítónak szánta írását az LMP-s politikus, amelyben alaposan kiosztotta az ellenzéket, illetve megírta...","id":"20180828_Ungar_az_RTLnek_A_cikkem_nem_jelent_kozeledest_a_Fideszhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f611164-0b8c-4d63-991e-57d0b4a068ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Ungar_az_RTLnek_A_cikkem_nem_jelent_kozeledest_a_Fideszhez","timestamp":"2018. augusztus. 28. 21:08","title":"Ungár Péter: A cikkem nem jelent közeledést a Fideszhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00851968-3334-4c8a-b00b-05205d684ad1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dél-franciaországi Hérault megyében, tehát egy Földközi-tenger melléki idegenforgalmi körzetben lévő településen, Villemagne-l’Argentiere-ben, az Intermarché szupermarket hálózat dolgozói különös levelet kaptak. ","shortLead":"A dél-franciaországi Hérault megyében, tehát egy Földközi-tenger melléki idegenforgalmi körzetben lévő településen...","id":"20180828_A_nyari_szabadsag_betiltasarol_akart_szavazast_rendezni_a_francia_fonok_elkuldtek_a_francba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00851968-3334-4c8a-b00b-05205d684ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ca5b02-0b22-4862-91b6-41f2cf358b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_A_nyari_szabadsag_betiltasarol_akart_szavazast_rendezni_a_francia_fonok_elkuldtek_a_francba","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:58","title":"A nyári szabadság betiltásáról akart szavazást rendezni a francia főnök, elküldték a francba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol épp csak megemelte a benzin és a gázolaj árát, máris jön az újabb drágulás. ","shortLead":"A Mol épp csak megemelte a benzin és a gázolaj árát, máris jön az újabb drágulás. ","id":"20180829_megint_dragulnak_az_uzemanyagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bbdd63-5a2d-457f-840e-64c2feba2a3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_megint_dragulnak_az_uzemanyagok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:35","title":"Megint drágulnak az üzemanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd83104-170d-4b2d-be75-ebc7fea3cf8e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Meg kellett műteni Eusebio Di Francesco kezét, mert csapata hétfő esti meccsén a kispad ütlegelésével vezette le a feszültséget.","shortLead":"Meg kellett műteni Eusebio Di Francesco kezét, mert csapata hétfő esti meccsén a kispad ütlegelésével vezette le...","id":"20180828_eltorte_az_ujjat_eusebio_roma_atalanta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bd83104-170d-4b2d-be75-ebc7fea3cf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e991a9-e726-4ded-a5dc-f2ce03be58d9","keywords":null,"link":"/sport/20180828_eltorte_az_ujjat_eusebio_roma_atalanta","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:47","title":"Úgy ütötte a kispadot, hogy eltörte az ujját a Roma edzője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3e7900-9332-4f69-ac9e-45f1765af893","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jamie Vardy és Gary Cahill bejelentette: köszöni, ennyi volt.","shortLead":"Jamie Vardy és Gary Cahill bejelentette: köszöni, ennyi volt.","id":"20180828_jamie_vardy_gary_cahill_angol_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3e7900-9332-4f69-ac9e-45f1765af893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacf63c5-0bb4-4014-a70c-62c0d5bf457f","keywords":null,"link":"/sport/20180828_jamie_vardy_gary_cahill_angol_valogatott","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:48","title":"Sorra mondják le válogatottságot az angol játékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b77ea6-78ae-4717-856b-5b44d93e35af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű négykarikás típus benzines és gázolajos egységeit egyaránt átdolgozták az ABT-nél.","shortLead":"A népszerű négykarikás típus benzines és gázolajos egységeit egyaránt átdolgozták az ABT-nél.","id":"20180829_izompacsirtak_erositokuran_estek_at_az_a4es_audik_abt_tuning_benzinmotor_dizel_tfsi_tdi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20b77ea6-78ae-4717-856b-5b44d93e35af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c993350-1837-4693-bf8e-9b9abee356d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_izompacsirtak_erositokuran_estek_at_az_a4es_audik_abt_tuning_benzinmotor_dizel_tfsi_tdi","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:21","title":"Izompacsirták: erősítőkúrán estek át az A4-es Audik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A pár menedékjogot kért, miután elszökött Szíriából, de menedékjogot nem kaptak, és most terrorizmus finanszírozása ellenük a vád. ","shortLead":"A pár menedékjogot kért, miután elszökött Szíriából, de menedékjogot nem kaptak, és most terrorizmus finanszírozása...","id":"20180828_Vadat_emeltek_egy_kurd_par_ellen_Csongrad_megyeben_mert_a_Kurd_Munkaspart_tagjai_voltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26709cc8-1d75-4baa-9a76-49c691dc9a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Vadat_emeltek_egy_kurd_par_ellen_Csongrad_megyeben_mert_a_Kurd_Munkaspart_tagjai_voltak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:25","title":"Vádat emeltek egy kurd pár ellen Csongrád megyében, mert a Kurd Munkáspárt tagjai voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]