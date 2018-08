A Microsoft egykori társalapítója nemcsak a világ legnagyobb repülőgépét építette meg, hogy könnyebb legyen az űrbe juttatni dolgokat, de most saját rakétát is fejleszt hozzá.

Paul Allen nevét korábban "csupán" mint a Microsoft társalapítójaként emlegették, néhány évvel ezelőtt azonban nagyot fordult a világ. A szakember megalapította a Stratolaunch System nevű céget, amely a világ legnagyobb repülőgépét építette meg. A szerkezetnek – amely 226 ezer kg-ot nyom – nemrég kipróbálták a hajtóműveit is, így lassan végső fázisába érkezik a fejlesztés.

A méretek alapján persze sejthető, hogy nem egy hétköznapi fapados gépről van szó. A repülőt ugyanis arra tervezték, hogy levegőbéli rakétakilövő-állás legyen, a rakéta pedig így tudja Föld körüli pályára állítani a rakományát. Ezzel a megoldással jelentős mennyiségű pénzt lehetne megspórolni, a kilövés legnehezebb része ugyanis épp a földtől való eltávolodás.

Most egy újabb fázisba érkezett a cég munkája. A Stratolaunch nemrég bejelentette: olyan rakéták fejlesztésébe kezdenek, amelyeket ki lehet lőni a szárnyak alól. A tervek szerint három ilyet készítenek, köztük egy újrahasznosítható űrrepülőgéppel, ami képes rakományt és embereket is szállítani a Föld körüli pályára, illetve onnan vissza is hozni. A tervek szerint 2022-ben indítanák útnak a rakétákat.

© Stratolaunch

A korábbi hírek szerint a repülőgép rakományként a Pegasus XL nevű rakétát vitte volna magával, de már jó ideje sejteni lehetett, hogy a cég saját rakétákat is fejleszt. A bejelentés most ezt tette hivatalossá, emellett pedig néhány részletet is közöltek. A 2022-re elkészülő rakéta a Medium Launch Vehicle nevet kapja, és a tervek szerint mintegy 3400 kg súlyt képes majd magával vinni. De lesz majd egy nagyobb testvére is, abba már 6 tonnányi felszerelést lehet majd pakolni.

Az űrrepülő a The Washington Post szerint a Black Ice nevet viseli. A gép képes lesz a Földről az űrbe juttatni a rakományt és vissza is térni onnan. A hírek szerint készül belőle egy utasszállításra alkalmas verzió is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.