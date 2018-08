Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4acf4584-4463-4a80-a6a5-38a39278ea1e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetemen kifejlesztett módszer az artériákat körülvevő zsírszöveteket elemzik, mindezt szúrás vagy vágás nélkül: elég hozzá egy CT-felvétel.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetemen kifejlesztett módszer az artériákat körülvevő zsírszöveteket elemzik, mindezt szúrás vagy vágás...","id":"20180829_Kepes_megjosolni_egy_esetleges_szivroham_kockazatat_egy_uj_diagnosztikai_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4acf4584-4463-4a80-a6a5-38a39278ea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deed4204-5c34-4c9d-b3f5-fc0b23b9f026","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_Kepes_megjosolni_egy_esetleges_szivroham_kockazatat_egy_uj_diagnosztikai_eljaras","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:30","title":"Képes megjósolni egy esetleges szívroham kockázatát egy új diagnosztikai eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5ab7ce-a103-4b65-9846-4a8f276ae53a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A franciák elüldözték a kagylótelepekre rájáró briteket. ","shortLead":"A franciák elüldözték a kagylótelepekre rájáró briteket. ","id":"20180829_Hajokkal_mentek_neki_a_francia_halaszok_a_briteknek_a_La_Manchecsatornaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc5ab7ce-a103-4b65-9846-4a8f276ae53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a54726b-6f24-4e95-9685-12c8217e480c","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Hajokkal_mentek_neki_a_francia_halaszok_a_briteknek_a_La_Manchecsatornaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:11","title":"Nekimentek a francia halászok a briteknek, tengeri csatában űzték el őket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656d1e64-4051-4b68-bdde-ff0f258866c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két napja pingálta fel valaki az egyik településen, amivel valószínűleg új rekord is született: ez az eddig legtovább élő ilyen graffiti!","shortLead":"Két napja pingálta fel valaki az egyik településen, amivel valószínűleg új rekord is született: ez az eddig legtovább...","id":"20180828_Bekes_megyeben_is_feltunt_a_kisvasuton_robogo_Orban__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=656d1e64-4051-4b68-bdde-ff0f258866c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d045c394-1fa1-4d35-87aa-925029afbc04","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Bekes_megyeben_is_feltunt_a_kisvasuton_robogo_Orban__foto","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:58","title":"Békés megyében is feltűnt a kisvasúton robogó Orbán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc7e464-2962-4722-a579-3838bdb59ef7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fodor Zsókát már a sorozat forgatási helyszínén fotózták le. ","shortLead":"Fodor Zsókát már a sorozat forgatási helyszínén fotózták le. ","id":"20180829_Magdi_anyus_megint_visszater_a_Baratok_koztbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc7e464-2962-4722-a579-3838bdb59ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62597441-42ee-4b98-9c3a-329505a61060","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Magdi_anyus_megint_visszater_a_Baratok_koztbe","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:43","title":"Magdi anyus megint visszatér a Barátok köztbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f9128-267d-4e92-b6a0-5e77db6aeb13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy HBO-s beharangozó videóban dugtak el három másodpercet a készülő új részekből. ","shortLead":"Egy HBO-s beharangozó videóban dugtak el három másodpercet a készülő új részekből. ","id":"20180828_Par_masodperc_mar_lathato_a_Tronok_harca_zaro_evadabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f9128-267d-4e92-b6a0-5e77db6aeb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f919638-3199-40c0-8e4b-fba4a80f3f90","keywords":null,"link":"/kultura/20180828_Par_masodperc_mar_lathato_a_Tronok_harca_zaro_evadabol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 13:13","title":"Pár másodperc már látható a Trónok harca záró évadából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3e7900-9332-4f69-ac9e-45f1765af893","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jamie Vardy és Gary Cahill bejelentette: köszöni, ennyi volt.","shortLead":"Jamie Vardy és Gary Cahill bejelentette: köszöni, ennyi volt.","id":"20180828_jamie_vardy_gary_cahill_angol_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3e7900-9332-4f69-ac9e-45f1765af893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacf63c5-0bb4-4014-a70c-62c0d5bf457f","keywords":null,"link":"/sport/20180828_jamie_vardy_gary_cahill_angol_valogatott","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:48","title":"Sorra mondják le válogatottságot az angol játékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az áprilisban elhunyt DJ hivatalos oldalán mindenki tiszteleghet előtte.","shortLead":"Az áprilisban elhunyt DJ hivatalos oldalán mindenki tiszteleghet előtte.","id":"20180828_Online_lehet_gyaszolni_Aviciit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a481ba4e-abc0-42e1-b677-ff46ee245902","keywords":null,"link":"/kultura/20180828_Online_lehet_gyaszolni_Aviciit","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:01","title":"Online lehet gyászolni Aviciit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83301157-d27f-435d-bbcf-2971e09a80a7","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő ünnepeltetni szereti magát, és nem mást ünnepelni. Ezért is voltak feltűnők rajongásig menő szavai Milánóban, ahol Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel találkozott. Orbán Viktor úgy tesz, mintha a dicséret a múltban mutatott érdemekért járna, pedig ő Salvini kiszolgálásával a jövőre tesz fogadást.","shortLead":"A magyar kormányfő ünnepeltetni szereti magát, és nem mást ünnepelni. Ezért is voltak feltűnők rajongásig menő szavai...","id":"20180829_Orban_Salvini_Olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83301157-d27f-435d-bbcf-2971e09a80a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b3e816-15c0-44c9-9ae0-34d8372bdf1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Orban_Salvini_Olaszorszag","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:00","title":"Orbán meghajolt Salvini előtt, mert tudja, ebben a meccsben nem ő a sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]