[{"available":true,"c_guid":"f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ladislav Bartonicek, a PPF-csoport kisebbségi tulajdonosa és távközlésért felelős vezetője tagadta, hogy bárkitől is vételi ajánlatot kaptak volna a Telenorra. ","shortLead":"Ladislav Bartonicek, a PPF-csoport kisebbségi tulajdonosa és távközlésért felelős vezetője tagadta, hogy bárkitől is...","id":"20180830_Meszaros_megsem_kopogtatott_be_Egy_fejes_szerint_senki_nem_kereste_oket_hogy_megvennek_a_Telenort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1c1b5f-4d51-47de-9ae4-bf9a88ae992c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Meszaros_megsem_kopogtatott_be_Egy_fejes_szerint_senki_nem_kereste_oket_hogy_megvennek_a_Telenort","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:33","title":"Mészáros mégsem kopogtatott be? Egy fejes szerint senki nem kereste őket, hogy megvenné a Telenort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diáktüntetések idején úgy tűnt, a reformlendület átragadhat a kormányra, és e szellemben készül el az új Nemzeti alaptanterv. A kultúrharc közepén vitára bocsátandó anyagnak azonban nem feltétlenül a korszerű tudás megszerzése áll majd a középpontjában.","shortLead":"A diáktüntetések idején úgy tűnt, a reformlendület átragadhat a kormányra, és e szellemben készül el az új Nemzeti...","id":"20180829_Iskolapreda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e334465-f342-479d-88e3-6b57428c44f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4492962f-c64d-4d29-87c0-fc0d960dd534","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Iskolapreda","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:30","title":"Pénteken jön a NAT: Baljós árnyak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Kirgizisztánban zajló sportesemény megnyitójára Orbán Viktor is elmegy.","shortLead":"A Kirgizisztánban zajló sportesemény megnyitójára Orbán Viktor is elmegy.","id":"20180829_magyarok_is_lesznek_a_nomad_vilagjatekokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4d57f4-1d2b-49ce-9042-b5bc8ca43066","keywords":null,"link":"/sport/20180829_magyarok_is_lesznek_a_nomad_vilagjatekokon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:10","title":"Bothúzás, szkander, sambo: magyarok is lesznek a Nomád Világjátékokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel fekszik a két ország határához az a romániai sertésfarm, ahol 140 ezer állatot kellett leölni a sertéspestis miatt.","shortLead":"Közel fekszik a két ország határához az a romániai sertésfarm, ahol 140 ezer állatot kellett leölni a sertéspestis...","id":"20180829_Bulgaria_a_sertespestis_miatt_epitett_keritest_a_roman_hatarra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38501b03-e852-4192-af82-a22241aeabf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Bulgaria_a_sertespestis_miatt_epitett_keritest_a_roman_hatarra","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:31","title":"Bulgária a sertéspestis miatt épített kerítést a román határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b891842-3996-4413-98da-e87b853e7bde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A X-akták 25. évfordulója alkalmából a sorozat két főhőséről mintázott játékbabákat dob piacra a Mattel.","shortLead":"A X-akták 25. évfordulója alkalmából a sorozat két főhőséről mintázott játékbabákat dob piacra a Mattel.","id":"20180830_Barbiebabakent_ter_vissza_Mulder_es_Scully_ugynok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b891842-3996-4413-98da-e87b853e7bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be45ff1-c331-4252-9ddb-7c014d69d7c6","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Barbiebabakent_ter_vissza_Mulder_es_Scully_ugynok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:05","title":"Barbie-babaként tér vissza Mulder és Scully ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"26-31 fok között alakul ma a legmagasabb hőmérséklet. ","id":"20180829_Ma_is_szep_napos_idore_szamithatunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ba1cd7-4838-4bd2-b43a-ba2dcfb8a516","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Ma_is_szep_napos_idore_szamithatunk","timestamp":"2018. augusztus. 29. 05:16","title":"Ma is szép, napos időre számíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerinte alapvető szabadságjogok kerülnek veszélybe, ha a demokraták megnyerik a novemberben esedékes voksolást.","shortLead":"Szerinte alapvető szabadságjogok kerülnek veszélybe, ha a demokraták megnyerik a novemberben esedékes voksolást.","id":"20180829_donald_trump_amerikai_elnok_eroszak_gyulolet_felidos_valasztasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc7cac8-c864-4e89-a986-f93deddaedbd","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_donald_trump_amerikai_elnok_eroszak_gyulolet_felidos_valasztasok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 19:41","title":"Erőszakkal riogat Trump a félidős választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c2eecc-9aec-40cd-b02b-4a7e4fd4003c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez pontosan 18 millió darabnak felel meg. 