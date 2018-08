Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e13a2901-8b90-4650-bb3d-c1d1cb4383d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott, de a rendőrök hamar megtalálták.","shortLead":"Az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott, de a rendőrök hamar megtalálták.","id":"20180830_Elgazoltak_egy_biciklist_Ujpesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13a2901-8b90-4650-bb3d-c1d1cb4383d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e480495-0359-4cc4-9f5a-3d358a95050e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Elgazoltak_egy_biciklist_Ujpesten","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:16","title":"Elgázoltak egy biciklist Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cb5827-0ef5-4c2e-b967-295924c659d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Túl is van az első adáson, itt egy kis videó belőle.","shortLead":"Túl is van az első adáson, itt egy kis videó belőle.","id":"20180829_Istenes_Bence_vezeti_a_nemet_XFaktort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0cb5827-0ef5-4c2e-b967-295924c659d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae75e7fd-9d64-4d07-bc84-25eea2750806","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Istenes_Bence_vezeti_a_nemet_XFaktort","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:06","title":"Istenes Bence bemutatkozott a német X-Faktorban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad9536-6553-4cfd-9259-01428d87592f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi értékét egyrészt a ritka mivolta, másrészt korábbi híres tulajdonosa növeli az egekbe.","shortLead":"Az olasz sportkocsi értékét egyrészt a ritka mivolta, másrészt korábbi híres tulajdonosa növeli az egekbe.","id":"20180830_rod_stewart_ikonikus_lamborghinije_500_millio_forintert_cserelhet_gazdat_miura_rm_sothebys_aukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0ad9536-6553-4cfd-9259-01428d87592f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f33bd60-8ebf-4983-afdd-11998282e964","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_rod_stewart_ikonikus_lamborghinije_500_millio_forintert_cserelhet_gazdat_miura_rm_sothebys_aukcio","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:21","title":"Rod Stewart ikonikus Lamborghinije 500 millió forintért cserélhet gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7016e30-08b6-4df2-8b6f-7a53cff809e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A folyó alacsony vízszintjének köszönhetően vette észre egy második világháborús bombázórepülő maradványait egy járókelő a tököli Duna-parton. 