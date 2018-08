Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pedig folyamatosan erősödik az április választások óta, most a választókorú népesség körében 35 százalékon állnak. Ugyanekkora embertömegnek nincs pártja.","shortLead":"A Fidesz pedig folyamatosan erősödik az április választások óta, most a választókorú népesség körében 35 százalékon...","id":"20180830_A_Kutyapart_megelozte_a_Parbeszedet_behozta_az_LMPt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f8b8c5-c406-4c0d-a497-e95b3b1cd1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_Kutyapart_megelozte_a_Parbeszedet_behozta_az_LMPt","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:08","title":"A Kutyapárt megelőzte a Párbeszédet, behozta az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d46971-7ddc-476f-a799-87eb7cad9e83","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"hetilap","description":"Minden idők legnagyobb rockzenekara egy állóhajón játszott együtt először, a mennyekbe jutott, és öt évtized múltán sem vesztette el a rajongóit.","shortLead":"Minden idők legnagyobb rockzenekara egy állóhajón játszott együtt először, a mennyekbe jutott, és öt évtized múltán sem...","id":"201835__led_zeppelin__negy_szimbolum__olom_leggomb__magassagi_mamor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1d46971-7ddc-476f-a799-87eb7cad9e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8330a3d-eda5-4acd-ad66-1f352a8de50b","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.35/201835__led_zeppelin__negy_szimbolum__olom_leggomb__magassagi_mamor","timestamp":"2018. augusztus. 29. 00:00","title":"Magassági mámor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed02997-3769-48df-a907-a04912607db0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Annyira titokban, hogy csak a közösségi oldalaikon a gratulációkból derült ki. ","shortLead":"Annyira titokban, hogy csak a közösségi oldalaikon a gratulációkból derült ki. ","id":"20180829_Tirokban_osszehazasodott_Neil_Young_es_Daryl_Hannah","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed02997-3769-48df-a907-a04912607db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223b62fc-a2a0-4c8d-a52f-aac3c0bac8b0","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Tirokban_osszehazasodott_Neil_Young_es_Daryl_Hannah","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:24","title":"Titokban összeházasodott Neil Young és Daryl Hannah","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8688e7-33b6-4aa4-8458-12f873e3e2eb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Olyan megoldásokba azonban nem fog belemenni, amelyek gyengítenék az egységes belső piacát – jelentette ki az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója.","shortLead":"Olyan megoldásokba azonban nem fog belemenni, amelyek gyengítenék az egységes belső piacát – jelentette ki az Európai...","id":"20180829_michel_barnier_brexit_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd8688e7-33b6-4aa4-8458-12f873e3e2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11c78f7-4992-4672-8a38-be469a1ec63f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_michel_barnier_brexit_europai_unio","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:10","title":"Példátlanul szoros kapcsolatokat ígér a briteknek az unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edde56ad-06d3-4894-b236-68eb6e97e740","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"De főleg, ha jobbról történik mindez. ","shortLead":"De főleg, ha jobbról történik mindez. ","id":"20180829_Brit_tudosok_rajottek_a_kecskek_is_ertekelik_ha_rajuk_mosolyognak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edde56ad-06d3-4894-b236-68eb6e97e740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f910211-d2bd-43fe-b012-77d03b997c2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_Brit_tudosok_rajottek_a_kecskek_is_ertekelik_ha_rajuk_mosolyognak","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:50","title":"Brit tudósok rájöttek: a kecskék is értékelik, ha rájuk mosolyognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f24aa6b-d942-49e1-8d42-df144a07bed1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább 200 ember jutott ideiglenes fekhelyhez a bútoráruház jóvoltából.","shortLead":"Legalább 200 ember jutott ideiglenes fekhelyhez a bútoráruház jóvoltából.","id":"20180830_Egy_brit_Ikea_megengedte_hogy_az_aruhazban_aludjanak_a_dugo_miatt_haza_nem_juto_autosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f24aa6b-d942-49e1-8d42-df144a07bed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c0ff05-7709-436c-929f-4e05097d0469","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Egy_brit_Ikea_megengedte_hogy_az_aruhazban_aludjanak_a_dugo_miatt_haza_nem_juto_autosok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:46","title":"Egy brit IKEA megengedte, hogy ott aludjanak a dugó miatt haza nem jutó autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szórólapot osztanak a bejáratnál, hogy minél kevesebben látogassák a Shoah Cellart.","shortLead":"Szórólapot osztanak a bejáratnál, hogy minél kevesebben látogassák a Shoah Cellart.","id":"20180829_A_Wesselenyi_utcai_holokausztalmuzeum_elott_akcioznak_civilek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6796796-8401-40c3-8662-48ecef5ec786","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_A_Wesselenyi_utcai_holokausztalmuzeum_elott_akcioznak_civilek","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:52","title":"A Wesselényi utcai holokauszt-álmúzeum előtt akcióztak civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13a2901-8b90-4650-bb3d-c1d1cb4383d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott, de a rendőrök hamar megtalálták.","shortLead":"Az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott, de a rendőrök hamar megtalálták.","id":"20180830_Elgazoltak_egy_biciklist_Ujpesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13a2901-8b90-4650-bb3d-c1d1cb4383d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e480495-0359-4cc4-9f5a-3d358a95050e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Elgazoltak_egy_biciklist_Ujpesten","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:16","title":"Elgázoltak egy biciklist Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]