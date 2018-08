Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7016e30-08b6-4df2-8b6f-7a53cff809e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A folyó alacsony vízszintjének köszönhetően vette észre egy második világháborús bombázórepülő maradványait egy járókelő a tököli Duna-parton. A gép a Dunai Repülőgépgyárat támadta '44-ben, de a magyar légvédelem lelőtte. Most a szolnoki repülőmúzeumba szállították. ","shortLead":"A folyó alacsony vízszintjének köszönhetően vette észre egy második világháborús bombázórepülő maradványait...","id":"20180829_Vilaghaborus_bombazorepulo_maradvanyait_talaltak_meg_a_Dunaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7016e30-08b6-4df2-8b6f-7a53cff809e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1376fe-9688-4d3a-bf9f-c5b7a4999b37","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Vilaghaborus_bombazorepulo_maradvanyait_talaltak_meg_a_Dunaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:49","title":"Világháborús bombázórepülő maradványait találták meg a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Amikor megállapítják, hogy mennyi a családi gazdaság tagjainak jövedelme, az adóév utolsó napján meglévő létszám a fontos, ez pedig okozhat problémákat. Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Amikor megállapítják, hogy mennyi a családi gazdaság tagjainak jövedelme, az adóév utolsó napján meglévő létszám...","id":"20180830_Ezert_nem_mindegy_hogy_kit_engednek_be_a_csaladi_gazdasagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598ccdf1-c6b6-416e-9e55-4308c8f7a44e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180830_Ezert_nem_mindegy_hogy_kit_engednek_be_a_csaladi_gazdasagba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:35","title":"Ezért nem mindegy, hogy kit engednek be a családi gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b316a7b-baa2-4736-9c7d-3cb6e8b17a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is \"napirenden van\" a sajtókamara létrehozása Szöllősi György szerint. ","shortLead":"Továbbra is \"napirenden van\" a sajtókamara létrehozása Szöllősi György szerint. ","id":"20180830_Orban_kedvenc_lapjanak_foszerkesztoje_nem_tett_le_az_ujsagiroi_kamararol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b316a7b-baa2-4736-9c7d-3cb6e8b17a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb09d91-ee1b-4f1c-801f-70e3ae186695","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Orban_kedvenc_lapjanak_foszerkesztoje_nem_tett_le_az_ujsagiroi_kamararol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:36","title":"Orbán kedvenc lapjának főszerkesztője nem tett le az újságírói kamaráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6871aaa-42df-48ce-a409-80c94d28ebfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb mérföldkőhöz értek az európai részecskefizikai kutatóintézet, a CERN tudósai az isteni részecskeként emlegetett Higgs-bozon vizsgálatában: először sikerült bizonyítaniuk a szétbomlását úgynevezett b-kvarkokra.","shortLead":"Újabb mérföldkőhöz értek az európai részecskefizikai kutatóintézet, a CERN tudósai az isteni részecskeként emlegetett...","id":"20180829_cern_lhc_atlas_kiserlet_reszecskegyorsito_isteni_reszecske_kutatasa_higgs_bozon_szetbomlas_b_kvarkok_nagy_hadronutkozteto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6871aaa-42df-48ce-a409-80c94d28ebfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9bda4c-d59c-4649-a408-8b0a44eada14","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_cern_lhc_atlas_kiserlet_reszecskegyorsito_isteni_reszecske_kutatasa_higgs_bozon_szetbomlas_b_kvarkok_nagy_hadronutkozteto","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:03","title":"Mérföldkőhöz érkeztek a tudósok az \"isteni részecske\" kutatásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728138d3-0e65-4f30-88b4-bd3695b4e9ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen eddig még nem történt. Magyarország most először vesz részt a European Street Food Awardson, és a következő napokban nemcsak a szakmai zsűri, de a közönség jó ízlésére is számítanak a hazai résztvevők. A döntő Berlinben lesz.","shortLead":"Ilyen eddig még nem történt. Magyarország most először vesz részt a European Street Food Awardson, és a következő...","id":"20180828_Magyarorszag_is_versenybe_szall_a_legjobb_europai_street_food_dijert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=728138d3-0e65-4f30-88b4-bd3695b4e9ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e79ed9a-426a-4db0-ade9-ab099a74801a","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Magyarorszag_is_versenybe_szall_a_legjobb_europai_street_food_dijert","timestamp":"2018. augusztus. 29. 07:45","title":"Magyarország is versenybe száll a legjobb európai street food díjért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba108a82-4119-4a58-ab2d-d89861f5c0ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Büszkén és szomorúan nyilatkozott Fucsovics Márton, miután kedden 6:3, 3:6, 6:4, 6:0-ra kikapott a 13-szoros Grand Slam-győztes Novak Djokovictól az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában.","shortLead":"Büszkén és szomorúan nyilatkozott Fucsovics Márton, miután kedden 6:3, 3:6, 6:4, 6:0-ra kikapott a 13-szoros Grand...","id":"20180829_fucsovics_marton_novak_djokovic_us_open","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba108a82-4119-4a58-ab2d-d89861f5c0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feefac21-fde6-4ac9-b2d2-823d87f6a42a","keywords":null,"link":"/sport/20180829_fucsovics_marton_novak_djokovic_us_open","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:18","title":"Fucsovicsot lefagyasztotta a jeges fürdő, Djokovicot csak lehűtötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c90bb4-8974-4079-a45a-5ae2942816d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sárrétudvari telephelyen engedély és szakképesítés nélkül ült a rakodógép volánja mögé az állatgondozóként dolgozó férfi, és véletlenül elütötte társát, aki a bikaistálló mellett állt.","shortLead":"A Sárrétudvari telephelyen engedély és szakképesítés nélkül ült a rakodógép volánja mögé az állatgondozóként dolgozó...","id":"20180829_Munkageppel_preselte_falnak_egyik_allatgondozo_a_masikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c90bb4-8974-4079-a45a-5ae2942816d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9fb174-c80b-477e-a4ac-e5a5a64269ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Munkageppel_preselte_falnak_egyik_allatgondozo_a_masikat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:16","title":"Munkagéppel préselte falnak egyik állatgondozó a másikat, próbára bocsátják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6df1e8-8e89-48db-b031-766f30dcac81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Képek érkeztek a felújítás alatt levő újpesti metrószakaszról.","shortLead":"Képek érkeztek a felújítás alatt levő újpesti metrószakaszról.","id":"20180830_Igy_all_a_3as_metro_ujpesti_szakaszanak_felujitasa__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff6df1e8-8e89-48db-b031-766f30dcac81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d567608-b7fa-4ca5-82de-2dd6a293453e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Igy_all_a_3as_metro_ujpesti_szakaszanak_felujitasa__fotok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:17","title":"Így áll a 3-as metró újpesti szakaszának felújítása – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]