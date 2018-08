Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6773296-3a86-498f-a362-7ec5c668f5cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabadfogás újraindul, csak más vendégekkel, visszatér a képernyőre Gajdics Ottó. A másik nagyágyú nevét nem árulta el Szikszai Péter.","shortLead":"A Szabadfogás újraindul, csak más vendégekkel, visszatér a képernyőre Gajdics Ottó. A másik nagyágyú nevét nem árulta...","id":"20180828_Hir_Tv_Puzser_sorsa_12_napon_belul_eldol_meglepetesek_is_lesznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6773296-3a86-498f-a362-7ec5c668f5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9739d9cd-cb74-468c-8b04-6bf7cf9f2be4","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Hir_Tv_Puzser_sorsa_12_napon_belul_eldol_meglepetesek_is_lesznek","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:26","title":"Hír Tv: Puzsér sorsa 1-2 napon belül eldől, meglepetések is lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee95d45-f702-4782-99fd-fbbc8f094019","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A látogatókat hajókkal menekítették a szomszédos szigetre, az egyik munkás megsérült.","shortLead":"A látogatókat hajókkal menekítették a szomszédos szigetre, az egyik munkás megsérült.","id":"20180828_Ki_kellett_uriteni_a_New_Yorki_Szabadsagszobrot_es_kornyeket_harom_langolo_gazpalack_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fee95d45-f702-4782-99fd-fbbc8f094019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53b56bf-b6aa-40b1-9214-59ee46150e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_Ki_kellett_uriteni_a_New_Yorki_Szabadsagszobrot_es_kornyeket_harom_langolo_gazpalack_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:43","title":"Ki kellett üríteni a New York-i Szabadság-szobrot és környékét három lángoló gázpalack miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2866f6d6-e838-44a6-a2a0-d4ed3fa990d7","c_author":"G. M.","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180829_Az_RTL_Klub_elleni_szellemi_honvedelmet_hirdet_Jurak_Katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2866f6d6-e838-44a6-a2a0-d4ed3fa990d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9756c8-038d-4a8d-8912-0d6f95e09ace","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Az_RTL_Klub_elleni_szellemi_honvedelmet_hirdet_Jurak_Katalin","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:24","title":"Az RTL Klub elleni szellemi honvédelmet hirdet a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfeb864-b253-4f5a-a534-aec4257eddcd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Légiutas-kísérőkből ugyancsak komoly hiány mutatkozik.","shortLead":"Légiutas-kísérőkből ugyancsak komoly hiány mutatkozik.","id":"20180828_Ez_aztan_a_munkaerohiany_240_000_uj_pilotat_vesznek_fel_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcfeb864-b253-4f5a-a534-aec4257eddcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2166d2-a52d-4bf3-b93f-0b009b3afd91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_Ez_aztan_a_munkaerohiany_240_000_uj_pilotat_vesznek_fel_Kinaban","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:26","title":"Ez aztán a munkaerőhiány: 240 000 új pilótát vesznek fel Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50684215-168a-4dc8-a068-82dd8fa435df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ért be a csepeli polgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésére, egy út felújításának elhalasztását már az autójából facebookozva bejelentette.","shortLead":"Nem ért be a csepeli polgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésére, egy út felújításának elhalasztását már az autójából...","id":"20180829_Elhalasztanak_egy_csepeli_utfelujitast_miutan_a_polgarmester_is_beragadt_a_dugoba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50684215-168a-4dc8-a068-82dd8fa435df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1441511c-3f36-44cf-bc79-b06d577baded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Elhalasztanak_egy_csepeli_utfelujitast_miutan_a_polgarmester_is_beragadt_a_dugoba","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:17","title":"Elhalasztanak egy csepeli útfelújítást, miután a polgármester is beragadt a dugóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0807d5a-65cb-43db-ba0c-5634ad62e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180828_Egy_azaz_egy_drukker_ult_a_Felcsut_szektoraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0807d5a-65cb-43db-ba0c-5634ad62e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d931a30-08ad-40ad-a763-90b9d00b9f31","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Egy_azaz_egy_drukker_ult_a_Felcsut_szektoraban","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:54","title":"Egy, azaz egy drukker ült a Felcsút szektorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava szerint ez az első jele annak, hogy fokozatosan átállítják az Echo Tv-t.","shortLead":"A Népszava szerint ez az első jele annak, hogy fokozatosan átállítják az Echo Tv-t.","id":"20180830_telekom_veszprem_meszaros_lorinc_simicska_lajos_kezilabda_kozvetites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21403203-0e18-49af-8b5c-681cc9d5598c","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_telekom_veszprem_meszaros_lorinc_simicska_lajos_kezilabda_kozvetites","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:40","title":"Mészáros tévéjében közvetítik Simicska kedvenc csapatának meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e526e88-9c4e-48f3-afdb-63277276b782","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy pillanat is elég ahhoz, hogy súlyos baleset történjen az úton. A videóban szereplő furgonnak nem volt szerencséje, számára a legrosszabbkor jött el ez a pillanat.","shortLead":"Egy pillanat is elég ahhoz, hogy súlyos baleset történjen az úton. A videóban szereplő furgonnak nem volt szerencséje...","id":"20180829_frontalis_karambol_baleset_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e526e88-9c4e-48f3-afdb-63277276b782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6be056-0fce-4d0c-9ef5-fa23a4020418","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_frontalis_karambol_baleset_video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 04:01","title":"Elaludt a sofőr, frontális karambol lett a vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]