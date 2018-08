Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4efdcfe-78ad-4d02-9111-2e97c4836681","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utána az északnyugati megyékben kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"Utána az északnyugati megyékben kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20180830_delutanig_kitart_a_napsutes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4efdcfe-78ad-4d02-9111-2e97c4836681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd96100-6ac4-412a-ba81-c5b56bd53c54","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_delutanig_kitart_a_napsutes","timestamp":"2018. augusztus. 30. 05:08","title":"Délutánig kitart a napsütés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves férfi egy utcán fekvő, erősen ittas nő ujjáról húzta le gyűrűjét, mivel többszörösen büntetett előéletű, két és fél év börtönre ítélték.\r

","shortLead":"A 24 éves férfi egy utcán fekvő, erősen ittas nő ujjáról húzta le gyűrűjét, mivel többszörösen büntetett előéletű, két...","id":"20180830_Utcan_fekvo_no_ujjarol_lopta_le_a_gyurut_bortonbe_mehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275eb71e-a187-4ff2-85c4-5c63e0a1f8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Utcan_fekvo_no_ujjarol_lopta_le_a_gyurut_bortonbe_mehet","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:50","title":"Utcán fekvő nő ujjáról lopta le a gyűrűt, börtönbe mehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50684215-168a-4dc8-a068-82dd8fa435df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ért be a csepeli polgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésére, egy út felújításának elhalasztását már az autójából facebookozva bejelentette.","shortLead":"Nem ért be a csepeli polgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésére, egy út felújításának elhalasztását már az autójából...","id":"20180829_Elhalasztanak_egy_csepeli_utfelujitast_miutan_a_polgarmester_is_beragadt_a_dugoba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50684215-168a-4dc8-a068-82dd8fa435df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1441511c-3f36-44cf-bc79-b06d577baded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Elhalasztanak_egy_csepeli_utfelujitast_miutan_a_polgarmester_is_beragadt_a_dugoba","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:17","title":"Elhalasztanak egy csepeli útfelújítást, miután a polgármester is beragadt a dugóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban az elnök újabb kirohanást intézett a közösségi oldalak és a Google ellen, mert szerinte elfogultak a konzervatív táborral szemben.","shortLead":"A napokban az elnök újabb kirohanást intézett a közösségi oldalak és a Google ellen, mert szerinte elfogultak...","id":"20180830_Sajat_kozossegi_oldalban_gondolkoznak_Trump_kornyezeteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7b4d53-bd90-4f46-9fd4-e68f9c280056","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_Sajat_kozossegi_oldalban_gondolkoznak_Trump_kornyezeteben","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:03","title":"Saját közösségi oldalban gondolkoznak Trumpék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79542a0b-9120-4dd7-b5c6-d3461beaecc9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Berlinben járva botlottunk bele a bajor gyártó egyik legújabb modelljébe, melynek nyitásához és motorindításához már egyáltalán nem kell hagyományos kulcs. ","shortLead":"Berlinben járva botlottunk bele a bajor gyártó egyik legújabb modelljébe, melynek nyitásához és motorindításához már...","id":"20180830_korbefotoztuk_a_digitalis_kulcsos_vadonatuj_8as_bmw_kupet_samsung_galaxy_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79542a0b-9120-4dd7-b5c6-d3461beaecc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5914c173-3eda-4f58-ace2-fe7f0c5dfb56","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_korbefotoztuk_a_digitalis_kulcsos_vadonatuj_8as_bmw_kupet_samsung_galaxy_okostelefon","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:44","title":"Körbefotóztuk a virtuális kulcsos vadonatúj 8-as BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c454bf-f81a-41ec-b8e6-c03f7790ddbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engedik el nyugdíjba 55 évesen a nőket, és 5 évet emelnek a férfiaknál is. Putyin a tízezreket megmozgató tüntetések hatására csak a nők tervezett korhatáremelését volt hajlandó mérsékelni.","shortLead":"Nem engedik el nyugdíjba 55 évesen a nőket, és 5 évet emelnek a férfiaknál is. Putyin a tízezreket megmozgató...","id":"20180829_Oriasit_esett_Putyin_nepszerusege_mert_megpiszkalta_a_nyugdijkorhatart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16c454bf-f81a-41ec-b8e6-c03f7790ddbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa737809-1c51-4e6a-9a6d-4392e337848c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Oriasit_esett_Putyin_nepszerusege_mert_megpiszkalta_a_nyugdijkorhatart","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:18","title":"Óriásit esett Putyin népszerűsége, mert megpiszkálta a nyugdíjkorhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c90bb4-8974-4079-a45a-5ae2942816d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sárrétudvari telephelyen engedély és szakképesítés nélkül ült a rakodógép volánja mögé az állatgondozóként dolgozó férfi, és véletlenül elütötte társát, aki a bikaistálló mellett állt.","shortLead":"A Sárrétudvari telephelyen engedély és szakképesítés nélkül ült a rakodógép volánja mögé az állatgondozóként dolgozó...","id":"20180829_Munkageppel_preselte_falnak_egyik_allatgondozo_a_masikat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c90bb4-8974-4079-a45a-5ae2942816d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9fb174-c80b-477e-a4ac-e5a5a64269ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Munkageppel_preselte_falnak_egyik_allatgondozo_a_masikat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:16","title":"Munkagéppel préselte falnak egyik állatgondozó a másikat, próbára bocsátják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee9aea8-cc0c-42a9-add9-36f3e4aa0ec0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha a férfi teniszezők büntetlenül levehetik a felsőjüket, egy nőt miért figyelmeztetnek miatta? – kérdezik, akik nem értik, miért intették meg Alize Cornet-t.","shortLead":"Ha a férfi teniszezők büntetlenül levehetik a felsőjüket, egy nőt miért figyelmeztetnek miatta? – kérdezik, akik nem...","id":"20180829_alize_cornet_us_open_tenisz_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ee9aea8-cc0c-42a9-add9-36f3e4aa0ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855520ec-19f7-4c39-9be4-124353a8a733","keywords":null,"link":"/sport/20180829_alize_cornet_us_open_tenisz_buntetes","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:19","title":"Miért csak a nőt büntetik, ha leveszi a pólóját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]