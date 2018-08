Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hiába kérte egy mozgássérültekből álló társaság és több utas is, hogy a 30-as busz sofőrje engedje le az ilyen helyzetekre a járműbe épített rámpát, az illető „kiskirályként terpeszkedett a vezetőfülkében”. A BKK ugyan máshogy emlékszik a hétfő esti történetre, de az érintetteknek tanúja is van.","shortLead":"Hiába kérte egy mozgássérültekből álló társaság és több utas is, hogy a 30-as busz sofőrje engedje le az ilyen...","id":"20180830_Megvarta_a_buszsofor_a_mozgasserult_csoportot_majd_vegignezte_ahogy_az_utasok_segitenek_a_felszallasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be7b1f8-5190-4f60-a397-6ea7deabf455","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Megvarta_a_buszsofor_a_mozgasserult_csoportot_majd_vegignezte_ahogy_az_utasok_segitenek_a_felszallasban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:15","title":"Nem szállt ki a buszsofőr kinyitni a rámpát, megvárta, amíg az utasok beemelik a mozgássérülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e33e73d4-9af3-432b-a460-66f5a27c75ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a Corvin-negyed állomáson történt, pótlóbuszok jártak. ","shortLead":"A baleset a Corvin-negyed állomáson történt, pótlóbuszok jártak. ","id":"20180830_Itt_a_video_a_szerdai_metrogazolasrol_igy_huztak_ki_a_kocsi_alol_a_serultet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e33e73d4-9af3-432b-a460-66f5a27c75ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb172f3e-c692-4d8e-9f47-644dac76a9c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Itt_a_video_a_szerdai_metrogazolasrol_igy_huztak_ki_a_kocsi_alol_a_serultet","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:47","title":"Itt a videó a szerdai metrógázolásról, így húzták ki a kocsi alól a sérültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3837e9-4359-4470-9382-80d6c529fcef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügy az EU és Washington tárgyalásaitól teszi függővé a további együttműködést Teheránnal.","shortLead":"A külügy az EU és Washington tárgyalásaitól teszi függővé a további együttműködést Teheránnal.","id":"20180830_Semmit_nem_lehet_tudni_a_magyarirani_egyuttmukodes_jovojerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc3837e9-4359-4470-9382-80d6c529fcef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b89bb49-b75c-43c1-afe3-2098c50c4ad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Semmit_nem_lehet_tudni_a_magyarirani_egyuttmukodes_jovojerol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:46","title":"Semmit nem lehet tudni a magyar–iráni együttműködés jövőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9cbf19-98bd-416a-8231-acb40d71bf8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A porvafélék (Dermestidae) családjába tartozó új bogárfajt fedeztek fel kutatók egy part menti erdőségben Dél-Morvaországban, a Morva és a Thaya folyók összefolyásánál magasodó öreg tölgyfákon.","shortLead":"A porvafélék (Dermestidae) családjába tartozó új bogárfajt fedeztek fel kutatók egy part menti erdőségben...","id":"20180828_uj_bogarfaj_porvafelek_dermestidae_paranovelsis_moravicus_del_morvaorszag_oreg_tolgyfak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b9cbf19-98bd-416a-8231-acb40d71bf8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ca0302-6e5c-4695-abb4-8b8062b3c80b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_uj_bogarfaj_porvafelek_dermestidae_paranovelsis_moravicus_del_morvaorszag_oreg_tolgyfak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 21:33","title":"Új bogárfajt fedeztek fel ott, ahol már nem nagyon számítottak ilyesmire a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6e128c-ccf7-48a9-9194-7f055518828b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nagyvárad tér és a Deák tér között szünetel a közlekedés, pótlóbusz jár.","shortLead":"A Nagyvárad tér és a Deák tér között szünetel a közlekedés, pótlóbusz jár.","id":"20180829_Gazolas_miatt_jokora_szakaszon_nem_jar_a_3as_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a6e128c-ccf7-48a9-9194-7f055518828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c8c00-2209-4cd7-ac56-f86f66a60da7","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Gazolas_miatt_jokora_szakaszon_nem_jar_a_3as_metro","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:44","title":"Gázolás miatt jókora szakaszon nem jár a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Bajban vagyok – írja a hvg.hu-nak Ananya Azad, aki Budapestre készült, hogy a CEU segítségével folytathassa félbeszakadt újságírói tanulmányait. A hazájában halállal fenyegetett, Hamburgban menedéket talált bangladesi férfi ösztöndíjat kapott 54 további diákkal együtt, és szeptembertől kezdte volna az Európai Unió által társfinanszírozott tanulmányait. Ebből nem lesz semmi, mert a CEU utolsó pillanatban a bevándorlási különadóra hivatkozva törölte az OLIve programot. Ananya most nulláról kezdheti újra életét.","shortLead":"Bajban vagyok – írja a hvg.hu-nak Ananya Azad, aki Budapestre készült, hogy a CEU segítségével folytathassa...","id":"20180828_A_CEU_alaveti_magat_a_kormany_akaratanak_nem_tanit_szeptembertol_menekultet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79612e3-2676-4652-ac42-306cefbb26f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_A_CEU_alaveti_magat_a_kormany_akaratanak_nem_tanit_szeptembertol_menekultet","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:04","title":"A CEU aláveti magát a kormány akaratának, nem tanít szeptembertől menekültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ladislav Bartonicek, a PPF-csoport kisebbségi tulajdonosa és távközlésért felelős vezetője tagadta, hogy bárkitől is vételi ajánlatot kaptak volna a Telenorra. ","shortLead":"Ladislav Bartonicek, a PPF-csoport kisebbségi tulajdonosa és távközlésért felelős vezetője tagadta, hogy bárkitől is...","id":"20180830_Meszaros_megsem_kopogtatott_be_Egy_fejes_szerint_senki_nem_kereste_oket_hogy_megvennek_a_Telenort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1c1b5f-4d51-47de-9ae4-bf9a88ae992c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Meszaros_megsem_kopogtatott_be_Egy_fejes_szerint_senki_nem_kereste_oket_hogy_megvennek_a_Telenort","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:33","title":"Mészáros mégsem kopogtatott be? Egy fejes szerint senki nem kereste őket, hogy megvenné a Telenort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7683c614-5023-4c41-bdae-8afbab9c3a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt a márkát (technológiát) vásárolta most meg (vissza) a HMD Global a Microsofttól, amelyet jó pár éve egy Nokia telefonjainak fotózási képességei kapcsán ismerhetett a világ.","shortLead":"Azt a márkát (technológiát) vásárolta most meg (vissza) a HMD Global a Microsofttól, amelyet jó pár éve egy Nokia...","id":"20180830_hmd_global_nokia_pureview_visszavasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7683c614-5023-4c41-bdae-8afbab9c3a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ce91b8-67d3-4f92-aaa0-a92d0f5f04d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_hmd_global_nokia_pureview_visszavasarlas","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:03","title":"Visszavásárolták a fotós márkát, ami egykor a Nokiáé volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]