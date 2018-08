A Berlinben zajló IFA 2018 szakkiálításon megnéztük a Full HD-nél tizenhatszor nagyobb felbontású új tévéket, amelyek ősszel a boltokba is megérkeznek. Sőt, jönnek a kamerás hűtők és a két részre osztott okossütők is.

Néhány évvel ezelőtt még nagy szám volt, ha egy televíziós készülék Full HD, vagyis 1920x1080 pixeles felbontású volt. Aztán a közelmúltban mindent elárasztottak az ennél négyszer több képponttal rendelkező 4K tévék , melyek 3840x2160 pixeles képét akár közvetlen közelről is nézhetjük, a minőség semmit sem romlik.

Mivel a 4K készülékek ára elképesztő iramú csökkenésnek indult és ma már az elérhető árú tévék között is sok ilyen modell található, az idei televízió-eladások 70 százalékát ezek az Ultra HD-ként is emlegetett termékek teszik ki. Sőt, 2018-ban az 55 colos, illetve ennél nagyobb készülékeknek már a 97 százaléka 4K felbontású.

A 4K tehát már itt van, csakúgy, mint a nagy dinamikatartománnyal kecsegtető HDR, miközben a 3D és az íveltség mára már teljesen kihalt. De akkor mi a következő nagy dobás, amivel a gyártók a pénztárcánk nyitogatására próbálnak ösztönözni bennünket? A válasz egyszerű: a 8K.

© László Ferenc

Pixelháború

A 8K-ról nem most hallunk először, azonban a technológia most jutott el olyan szintre, hogy akár a nappalinkba is megérkezhessen ez a hatalmas felbontás. Konkrétan 7680x4320 képpontról beszélünk, ami a 4K-nál négyszer, a Full HD-nél tizenhatszor több képi információt jelent. Vagyis a másodpercenként megannyiszor elénk rajzolt képkockák felbontása az évek során 2-ről 8, majd pedig 32 megapixelre nőtt.

A Samsung az idei IFA szakkiállításon leplezte le a kereskedelmi forgalomba szánt első 8K modelljeit, melyek az ígéretek szerint idén október-november magasságában érkeznek meg a boltokba. Az előzetes információk szerint minimum 1,5-2 millió forintot kell majd fizetni a 65 colos legkisebb modellért, a 82 colos példányok pedig 5 millióért kelletik majd magukat. A 85 colos csúcsmodell árát egyelőre sűrű homály fedi.

Mivel a Samsung nem gyárt OLED tévéket, 8K fronton is a már bejáratott QLED technológia tarol nála. Ami ugyebár nem más, mint egy a végletekig optimalizált LED-es LCD. Ennek hátránya a háttérmegvilágítás szükségessége, előnye viszont a nagyon nagy, esetünkben 4000 nites fényerő. Ha valaki saját erőből világító képpontokra vágyik, az inkább a rivális LG-nél kopogtasson, mely gyártó a mostani IFA-n mutatta be 88 colos 8K OLED készülékét.

© László Ferenc

Kell ez nekünk?

Ahogy a 4K, úgy a 8K előnyei még inkább akkor jönnek elő, ha minél nagyobb méretű tévét nézünk minél közelebbről. Ha a kanapénk 3 méterre van a 42 colos tévénktől, akkor még a 4K-nak sincs értelme, nemhogy a 8K-nak. Közel kell kuporodni egy 80+ colos készülékhez, és akkor már van ráció az otthoni 8K mozizásban.

A másik kérdés, hogy milyen felbontásúak az általunk fogyasztott tartalmak. A Barátok közt várhatóan még jó ideig 4K felbontású sem lesz, nemhogy 8K, viszont némileg javít a helyzeten az új tévék felkonvertálási képessége. Ennek lényege, hogy például egy 4K filmet szoftveresen feljavítanak 8K-ra, melynek végeredménye valahol a 4K és a valódi 8K között lesz.

8K tartalom jelenleg szinte nem is létezik, de azért már látszik a fény az alagút végén. A Samsung büszkén jelentette be, hogy a jövőre debütáló új és egyben utolsó Trónok harca-évad epizódjai már ilyen felbontásban is elérhetők lesznek. Azt viszont még nem tudni, hogy milyen formában, hiszen egyelőre még sem a hagyományos műsorszolgáltatók, sem a Netflixhez hasonló streaming szolgáltatók nem tudnak mit kezdeni a 8K-val. És persze a jelenlegi optikai lemezek kapacitása is édes kevés a 8K-hoz.

© László Ferenc

Fal és keret

Ami más gyártóknál az OLED, az a Samsungnál a MicroLED. Ez az új technológia mostantól végre elérhetővé vált, igaz első körben csak professzionális felhasználók számára. Így a hotelek lobbyjaiban, vagy a ruhaboltok sorai között hamarosan összefuthatunk az első ilyen "The Wall" termékekkel, melyek méretét a megrendelők személyre szabhatják.

© László Ferenc

A MicroLED és a Wall egyelőre még nagyon drága, és a technológia egyelőre még nem olyan kiforrott, hogy a nappalinkban is hasonló elven működő tévé legyen. De nagyon úgy tűnik, hogy a Samsungnál néhány éven belül a MicroLED léphet majd a QLED helyére, vagy érkezhet meg a fölé.

Az akár trendi digitális képkeretként is használható Frame-et tavaly dobta piacra a Samsung, és újdonság, hogy mostantól egy 49 colos példány is csatlakozik az eddigi 43, 55 és 65 colos modellek mellé.

© László Ferenc

Irány a konyha

Mivel a Galaxy Note9 okostelefont és a Galaxy Watch okostelefont nemrégiben már leleplezték, és az 5G és az IoT gyakori puffogtatása pedig kezd unalmassá válni, az IFA-ra inkább néhány konyhai újdonságot hozott el a cég.

A kijelzős hűtők egyes piacokon már évek óta jelen vannak a piacon, a most debütált új modellekre azonban a korábbinál nagyobb és okosabb képernyők kerültek. Már itt is elérhető a telefonokról ismerős digitális személyi asszisztens, a Bixby, így akár szóbeli kérdéseket is felhetünk a hűtőknek. Leginkább persze csak angolul.

© László Ferenc

© László Ferenc

Az okoshűtők számos különböző alkalmazást képesek futtatni, megjelenítik az időjárást és a kedvenc receptjeinket, sőt a szerencsésebb országokban akár Uber-sofőrt is rendelhetünk a segítségükkel. A belső kameráknak köszönhetően feleslegesen nem kell kinyitni a hűtő ajtaját, az élőkép ugyanis megjeleníthető az ajtón. Vagy akár a mindig nálunk lévő valamelyik kütyünkön.

Az IFA-n kaptunk hideget és meleget is a Samsungtól, ugyanis sütő fronton is tudott újat mutatni a gyártó. Ez pedig nem más, mint egy két részre osztott okossütő, melyben egymástól szeparált módon készíthető egyszerre akár két étel is. Például egy sült hús és egy sütemény. A sütő speciális osztott ajtaja ilyen kialakítású:

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, kövesse a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.