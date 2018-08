Dollármilliókkal rövidíti meg a Netflixet, a Hulut, az Amazont, a Spotifyt a millenniumi nemzedék (azaz az Y és a Z generáció tagjai), a fiatalok ugyanis egyre gyakrabban élnek a jelszómegosztás lehetőségével, és ahol a szolgáltató valamilyen tiltást bevezet, azt is kijátsszák (például a hozzáférési idő rotálásával).

A Magid nevű médiakutató cég jelentése szerint a millenniumi felhasználók 35 százaléka tesz így, míg az X generációnál (azaz az 1965 és 1984 között születetteknél) csak 19 százalék ez a szám, a baby boomerek (1945 és 1964 között születettek) pedig még ennél is visszafogottabbak, csak 13 százalékuk osztja meg a jelszavát.

Bár a jelszómegosztás elég ártatlannak tűnik, azonban egyre komolyabban károsítja a streaming-szolgáltatásokat, akik előfizetésekre alapozzák üzleti modelljüket. Csak egyedül a Netflix több százmillió dollártól esik el évente emiatt, ami több (tíz)milliárd forintot jelent.

Bár két évvel ezelőtt a Netflix vezérigazgatója még magabiztosan nyilatkozta, hogy a jelszómegosztás számukra nem probléma, ma már bizonyosan másképp vélekedik, s a többi szolgáltató mellett ők is megoldást keresnek erre a problémára. Mindenesetre nehéz kérdésről van szó, mert a jelszavak megosztásának elnézése egyfajta felhasználó-megtartási stratégiaként is felfogható – a felhasználók kevésbé fogják lemondani az előfizetésüket, ha a partnereik és a barátaik is használhatják a szolgáltatást. Ezzel együtt arra is fel kell készülni, hogy a helyzet tovább fog romlani. A millenniumiakat követő korosztály esetében ugyanis már 42 százalékos jelszómegosztást jósolnak.

