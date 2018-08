Egy frissítésnek köszönhetően azt is jelzi mostantól a népszerű videomegosztó, ki mennyi időt tölt el a YouTube-on. Az idő megjelenítése mellett a szolgáltatás segítséget is ajánl annak, aki úgy érzi, ideje visszavenni kicsit.

Több, prevenciós céllal fejlesztett funkció is élesedett májusban a YouTube mobilos felületén, most pedig újabb ilyen segítség érkezett: a profilon belül megjelent egy új fül, a “Megtekintési idő”, amely óramű pontossággal mutatja, ki mennyi időn át használta a szolgáltatást az előző nap, illetve az előző hét nap alatt. A rendszer emellett napi átlagot is számol.

A fejlesztés a Google új, Pie nevű Android-verziójához kapcsolódóan készült el, amelyben több olyan fejlesztés is megtalálható, amelyek a mobillal töltött időből igyekeznek lefaragni valamennyit. A YouTube-on most élesedett újdonságok szintén kínálnak ilyen segítséget, miután a fejlesztők az alkalmazás használatát korlátozó több beállítást is élesítettek most.

Egyrészt kérhetünk emlékeztetőt, hogy az alkalmazás bizonyos idő elteltével jelezzen, ideje szünetet tartani, másrészt kikapcsolhatjuk a hangot és a rezgést, hogy a feltöltött videókról szóló értesítések egyáltalán ne legyen hallhatók. Az “Ütemezett kivonat” aktiválásával pedig az értesítéseket nem az új felvételek megjelenését követően, hanem napi kivonatban jeleníti meg az alkalmazás, így elkerülhetjük, hogy a folyamatos csipogás bármilyen tevékenységünket megzavarja.

Az amerikai cég aktiválta funkciók minden YouTube-felhasználónak segítséget nyújtanak, főleg, hogy a túlzásba videonézés miatt nem csupán a tengerentúlon élők kerülhetnek veszélybe: egy korábbi felmérés szerint a magyar fiatalok csak ezzel a szolgáltatással két órát töltenek el naponta(!), de ők nem csak nézik, a videósok hatására vásárolnak is.

Az utóbbi időben a YouTube mellett az Instagram és a Facebook is fejlesztésbe kezdett, hogy házon belüli segítséget adjon azoknak, akik a szolgáltatásokat túl sokáig pörgetik. Ezek már szintén használhatóak.

