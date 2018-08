Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába tudta a Magyar Közút és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. is, hogy egymástól néhány kilométerre végeznek munkákat, mégsem tettek ellene semmit, emiatt aztán a Csepel-szigeten tízezrek állnak minden reggel a dugóban. A megoldás? Rendőrt a posztra.","shortLead":"Hiába tudta a Magyar Közút és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. is, hogy egymástól néhány kilométerre végeznek...","id":"20180831_Rendorokkel_oldana_meg_az_altala_eloidezett_katasztrofalis_szigetszentmiklosi_helyzetet_a_Magyar_Kozut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1b1a24-03e2-4d6d-9b8a-17832da75aad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Rendorokkel_oldana_meg_az_altala_eloidezett_katasztrofalis_szigetszentmiklosi_helyzetet_a_Magyar_Kozut","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:57","title":"Rendőrökkel oldaná meg az általa előidézett katasztrofális szigetszentmiklósi helyzetet a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea a francia Kristina Mladenovic oldalán a második fordulóba jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében.","shortLead":"Babos Tímea a francia Kristina Mladenovic oldalán a második fordulóba jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság női...","id":"20180829_babosek_tovabbjutottak_fucsovicsek_kiestek_us_open","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dfd07e-f984-4443-8f50-3fa12b7a6365","keywords":null,"link":"/sport/20180829_babosek_tovabbjutottak_fucsovicsek_kiestek_us_open","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:58","title":"Babosék továbbjutottak, Fucsovicsék kiestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem spórolunk sokkal többet, mint a válság éveiben, de legalább az eladósodottság csökkent.","shortLead":"Nem spórolunk sokkal többet, mint a válság éveiben, de legalább az eladósodottság csökkent.","id":"20180830_A_jovedelmuk_tizedet_tudjak_felretenni_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78e8a0c-38a7-4d85-9180-a82279ed9a3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_A_jovedelmuk_tizedet_tudjak_felretenni_a_magyarok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:08","title":"A jövedelmük tizedét tudják félretenni a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea4d6fd-0f6e-4148-91ac-45b10a3a1aa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az allergológus szerint a nagyobb gond, hogy képtelenség kiirtani, és a szigorú szabályozás sem hozott érdemi eredményt. ","shortLead":"Az allergológus szerint a nagyobb gond, hogy képtelenség kiirtani, és a szigorú szabályozás sem hozott érdemi...","id":"20180830_A_vilagban_sehol_mashol_nincs_annyi_parlagfu_mint_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ea4d6fd-0f6e-4148-91ac-45b10a3a1aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb21f5b2-ca04-43b8-9df1-97bfc9380c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_vilagban_sehol_mashol_nincs_annyi_parlagfu_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:43","title":"A világon sehol máshol nincs annyi parlagfű, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemes lehet egy kis kerülőt tenni az olcsóbb töltőállomásokhoz.","shortLead":"Érdemes lehet egy kis kerülőt tenni az olcsóbb töltőállomásokhoz.","id":"20180830_60_forintos_kulonbseg_is_lehet_a_benzinarakban_az_egyes_kutaknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f520b227-2a27-4ebd-a436-4c05485d9a12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_60_forintos_kulonbseg_is_lehet_a_benzinarakban_az_egyes_kutaknal","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:37","title":"60 forintos különbség is lehet a benzinárakban az egyes kutaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pedig folyamatosan erősödik az április választások óta, most a választókorú népesség körében 35 százalékon állnak. Ugyanekkora embertömegnek nincs pártja.","shortLead":"A Fidesz pedig folyamatosan erősödik az április választások óta, most a választókorú népesség körében 35 százalékon...","id":"20180830_A_Kutyapart_megelozte_a_Parbeszedet_behozta_az_LMPt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f8b8c5-c406-4c0d-a497-e95b3b1cd1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_Kutyapart_megelozte_a_Parbeszedet_behozta_az_LMPt","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:08","title":"A Kutyapárt megelőzte a Párbeszédet, behozta az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3f5cda-405a-4254-8402-393207ad5e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamis állításon alapul, és több helyen is pontatlanságot tartalmaz az a sajtóértesülés, amely szerint a Mastercard részletes adatmegosztási megállapodást kötött a Google-lel – közölte a kártyatársaság. Azt ugyanakkor elismerték, hogy bizonyos (anonimizált) adatokat megosztanak partnereikkel, de konkrét vásárlások konkrét tételeit azok nem tartalmazzák.","shortLead":"Hamis állításon alapul, és több helyen is pontatlanságot tartalmaz az a sajtóértesülés, amely szerint a Mastercard...","id":"20180831_mastercard_google_adatmegosztas_anonimitas_aggregalt_adatok_vasarlasi_kartya_tranzakciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c3f5cda-405a-4254-8402-393207ad5e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff7394d-f541-4cf9-b195-849c893e4c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_mastercard_google_adatmegosztas_anonimitas_aggregalt_adatok_vasarlasi_kartya_tranzakciok","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:33","title":"Mastercard: bizonyos (tömbösített) adatokat tényleg kiadunk, de személyeset soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha mindenki, vagyis a nemzet Dzsudzsija ügyes lesz, visszakerülhet a válogatottba. Mindenesetre a csapat edzője megígérte, állandó kezdő lesz a ballábas szélső.","shortLead":"Ha mindenki, vagyis a nemzet Dzsudzsija ügyes lesz, visszakerülhet a válogatottba. Mindenesetre a csapat edzője...","id":"20180830_A_megye_Ies_Siklos_ajanlatott_tett_Dzsudzsaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60932ef-a3c0-43f5-a153-ea2d6af8c373","keywords":null,"link":"/sport/20180830_A_megye_Ies_Siklos_ajanlatott_tett_Dzsudzsaknak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:41","title":"A megye I.-es Siklós ajánlatot tett Dzsudzsáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]