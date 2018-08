Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb piros pontot kapott a mediterrán étrend.\r

","shortLead":"Újabb piros pontot kapott a mediterrán étrend.\r

","id":"20180831_Az_olivaolaj_jobb_mint_a_Viagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15065a10-e5c0-48f3-8209-04f42b9105d0","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Az_olivaolaj_jobb_mint_a_Viagra","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:50","title":"Az olívaolaj jobb, mint a Viagra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52620b9f-910d-4f60-beb2-d6a94a942208","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201835_kiszoritosdi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52620b9f-910d-4f60-beb2-d6a94a942208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de53250f-6f4b-402a-9fd9-776b1b889666","keywords":null,"link":"/itthon/201835_kiszoritosdi","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:20","title":"Hamvay Péter: Kiszorítósdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","shortLead":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","id":"20180831_410_forint_a_gazolaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8419d5-9d13-4e85-87a7-59623cff8321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_410_forint_a_gazolaj","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:06","title":"410 forint a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre, életműveket dobnak a süllyesztőbe, embereket lehetetlenítenek el. Egy év sem telt el az első nagy sztorik kipattanása óta, és úgy tűnik, maguk a vádlottak cáfolnak rá ezekre a félelmekre: a nagyvadak a visszatérésre készülnek.","shortLead":"A Me Too mozgalom hajnalán az egyik legkomolyabb aggály az volt, hogy az áldozatok vádjai karriereket tesznek tönkre...","id":"20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a37d02d-7bf0-4ebd-8078-2c24a6dff107","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Me_too_szexualis_zaklatas_louis_ck_matt_lauer_marton_laszlo_kerenyi_miklos_gabor","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:31","title":"Me Too: ő is lebukott, ő is azt gondolja, elég volt a bűnhődésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matolcsy évek óta tartó küzdelme folytatódik. Az MNB szerint semmi ilyesmiről szó sincs.","shortLead":"Matolcsy évek óta tartó küzdelme folytatódik. Az MNB szerint semmi ilyesmiről szó sincs.","id":"20180831_24hu_Matolcsy_szamfobiaja_folytatodik_eltunt_a_8as_a_cimekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c20594-0ae6-45ad-a38c-67c340502941","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_24hu_Matolcsy_szamfobiaja_folytatodik_eltunt_a_8as_a_cimekbol","timestamp":"2018. augusztus. 31. 06:47","title":"24.hu: Matolcsy számfóbiája folytatódik, eltűnt a 8-as a címekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És exjobbikosok, ex-LMP-sek is jelentkeztek. Az Éjjeli Őrségnek még csak a híre létezik, de máris több csatornán rátámadtak. ","shortLead":"És exjobbikosok, ex-LMP-sek is jelentkeztek. Az Éjjeli Őrségnek még csak a híre létezik, de máris több csatornán...","id":"20180829_Exfideszesek_is_lesznek_a_Migration_Aid_uj_partjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fa9f25-9c0c-473f-87c1-88105b608b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Exfideszesek_is_lesznek_a_Migration_Aid_uj_partjaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:14","title":"Exfideszesek is lehetnek a Migration Aid új pártjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f23e33-3fdd-4c33-9c04-24103eb410ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy táskát és benne egy tabletet loptak el egy nyitva hagyott ablakú autóból Budapesten. Az RTL Klub szerint az egyik helyettes államtitkárt károsították meg, ezért a BRFK nagyobb bűnügyekre specializálódott felderítő főosztálya dolgozott a piti lopáson, és rövid idő alatt meg is oldották az ügyet.","shortLead":"Egy táskát és benne egy tabletet loptak el egy nyitva hagyott ablakú autóból Budapesten. Az RTL Klub szerint az egyik...","id":"20180830_Nagy_erokkel_nyomozott_a_rendorseg_a_helyettes_allamtitkar_ellopott_taskaja_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65f23e33-3fdd-4c33-9c04-24103eb410ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed38b528-c078-41c6-bfb8-1d6727ec576e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Nagy_erokkel_nyomozott_a_rendorseg_a_helyettes_allamtitkar_ellopott_taskaja_utan","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:54","title":"Nagy erőkkel nyomozott a rendőrség a helyettes államtitkár ellopott táskája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a017c37-69d3-4b7f-b688-9809338d030e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább gyengült a török líra, értékének csaknem 5 százalékát veszítette el a dollárral szemben csütörtökön, miközben lemondott a jegybank egyik alelnöke, Erkan Kilimci.","shortLead":"Tovább gyengült a török líra, értékének csaknem 5 százalékát veszítette el a dollárral szemben csütörtökön, miközben...","id":"20180830_Lemondott_a_torok_jegybank_alelnoke_tovabb_zuhant_a_lira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a017c37-69d3-4b7f-b688-9809338d030e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c3dbe2-f8f8-4fbc-ab1d-59015f938ca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Lemondott_a_torok_jegybank_alelnoke_tovabb_zuhant_a_lira","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:28","title":"Lemondott a török jegybank alelnöke, tovább zuhant a líra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]