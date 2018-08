Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54ebdaea-58fb-43b0-ab46-a4398f572563","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szaúd-Arábia is ismerkedik a költségvetési megszorításokkal, amelyek szokatlan, korábban elképzelhetetlen változásokat indítottak el a munkaerőpiacon.","shortLead":"Szaúd-Arábia is ismerkedik a költségvetési megszorításokkal, amelyek szokatlan, korábban elképzelhetetlen változásokat...","id":"20180830_Vege_az_aranyeletnek_mar_a_szuletett_szaudiak_is_kenytelenek_izzaszto_munkat_vallalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54ebdaea-58fb-43b0-ab46-a4398f572563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e81a452-1838-42e6-aff4-b6d8af62e08f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Vege_az_aranyeletnek_mar_a_szuletett_szaudiak_is_kenytelenek_izzaszto_munkat_vallalni","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:41","title":"Vége az aranyéletnek: már a született szaúdiak is kénytelenek izzasztó munkát vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek megpróbálták menteni, ami még menthető, de a kár így is hatalmas.","shortLead":"A helyiek megpróbálták menteni, ami még menthető, de a kár így is hatalmas.","id":"20180830_Egyetlen_ejszaka_alatt_tomegesen_pusztultak_ki_halak_a_pilisvorosvari_Nagytobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec85529-a981-42b5-9acc-60ef2231c551","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Egyetlen_ejszaka_alatt_tomegesen_pusztultak_ki_halak_a_pilisvorosvari_Nagytobol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:45","title":"Egyetlen éjszaka alatt tömegesen pusztultak ki halak a pilisvörösvári Nagy-tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialistáknak ugyanis ott lehet a Párbeszéd szövetségesként, ha akarják. Nem mindenki akarja.","shortLead":"A szocialistáknak ugyanis ott lehet a Párbeszéd szövetségesként, ha akarják. Nem mindenki akarja.","id":"20180830_Gyurcsanyek_onalloan_vagnak_neki_az_EPvalasztasnak_az_MSZP_feszult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e78a5f-3ab0-4b2e-97b1-e8ba923cbef4","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Gyurcsanyek_onalloan_vagnak_neki_az_EPvalasztasnak_az_MSZP_feszult","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:32","title":"Gyurcsányék önállóan vágnak neki az EP-választásnak, az MSZP feszült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves férfi egy utcán fekvő, erősen ittas nő ujjáról húzta le gyűrűjét, mivel többszörösen büntetett előéletű, két és fél év börtönre ítélték.\r

","shortLead":"A 24 éves férfi egy utcán fekvő, erősen ittas nő ujjáról húzta le gyűrűjét, mivel többszörösen büntetett előéletű, két...","id":"20180830_Utcan_fekvo_no_ujjarol_lopta_le_a_gyurut_bortonbe_mehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275eb71e-a187-4ff2-85c4-5c63e0a1f8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Utcan_fekvo_no_ujjarol_lopta_le_a_gyurut_bortonbe_mehet","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:50","title":"Utcán fekvő nő ujjáról lopta le a gyűrűt, börtönbe mehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Észlelik a vegyszer ízét a táplálékukban, aztán egyre többet és többet akarnak.","shortLead":"Észlelik a vegyszer ízét a táplálékukban, aztán egyre többet és többet akarnak.","id":"20180829_Raszokhatnak_a_mehek_a_rovarirtok_izere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce5afcf-9474-4ad7-bc6e-ae3e207bb552","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_Raszokhatnak_a_mehek_a_rovarirtok_izere","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:20","title":"Rászokhatnak a méhek a rovarirtók ízére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A magyar kormány újabb jogi csatára készülhet az Európai Bizottsággal – értesült a hvg.hu. A testület ugyanis vizsgálja, hogy a bevándorlási különadó összeegyeztethető-e ez uniós joggal. A lapunknak megküldött állásfoglalás szerint az nem is kérdés, hogy a jogszabály célja számukra elfogadhatatlan.","shortLead":"A magyar kormány újabb jogi csatára készülhet az Európai Bizottsággal – értesült a hvg.hu. A testület ugyanis...","id":"20180830_Brusszel_helyteleniti_a_bevandorlasi_kulonadot_es_vizsgalja_a_beavatkozas_lehetoseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d78997-3193-487a-b523-59f4ddbc2282","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Brusszel_helyteleniti_a_bevandorlasi_kulonadot_es_vizsgalja_a_beavatkozas_lehetoseget","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:00","title":"Brüsszel helyteleníti a bevándorlási különadót, és vizsgálja a beavatkozás lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f23e33-3fdd-4c33-9c04-24103eb410ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy táskát és benne egy tabletet loptak el egy nyitva hagyott ablakú autóból Budapesten. Az RTL Klub szerint az egyik helyettes államtitkárt károsították meg, ezért a BRFK nagyobb bűnügyekre specializálódott felderítő főosztálya dolgozott a piti lopáson, és rövid idő alatt meg is oldották az ügyet.","shortLead":"Egy táskát és benne egy tabletet loptak el egy nyitva hagyott ablakú autóból Budapesten. Az RTL Klub szerint az egyik...","id":"20180830_Nagy_erokkel_nyomozott_a_rendorseg_a_helyettes_allamtitkar_ellopott_taskaja_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f23e33-3fdd-4c33-9c04-24103eb410ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed38b528-c078-41c6-bfb8-1d6727ec576e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Nagy_erokkel_nyomozott_a_rendorseg_a_helyettes_allamtitkar_ellopott_taskaja_utan","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:54","title":"Nagy erőkkel nyomozott a rendőrség a helyettes államtitkár ellopott táskája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12be3c7-c20e-4051-af0e-2f26c4da9f1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fél éven át 20 ember dolgozott azon, hogy elkészüljön a világ legvadabb autójának 1:1 arányú változata – Legóból. A kocsi rádásul nemcsak tökéletes másolat, de még működik is.","shortLead":"Fél éven át 20 ember dolgozott azon, hogy elkészüljön a világ legvadabb autójának 1:1 arányú változata – Legóból...","id":"20180831_lego_bugatti_chiron_lego_technic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f12be3c7-c20e-4051-af0e-2f26c4da9f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e52075-f865-4675-b5f8-1be8deec2086","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_lego_bugatti_chiron_lego_technic","timestamp":"2018. augusztus. 31. 06:41","title":"1 millió darabból készült minden férfi álma: megcsinálták a működő Lego Bugatti Chiront – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]