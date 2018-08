Az egyik akár i9-es processzoral is rendelhető, a másik egyedi hangszórót vonultat fel, a harmadik pedig akár kopogtatással is nyitható. Meglestük a legújabb Lenovókat.

A napokban Berlinben zajló IFA szakkiállításon debütált a Lenovo új ThinkPad X1 Extreme notebookja, mellyel a kínai gyártó nem titkoltan a MacBook Prótól kíván elhódítani felhasználókat. Míg az alap X1-esben 14 colos, addig a most debütált újdonságban 15,6 colos kijelző található, ami alaphelyzetben Full HD felbontású, de akár érintésérzékeny 4K panellel is rendelhető.

A kiváló sebesség záloga az Intel nyolcadik generációs Core i7 processzora, decembertől pedig akár Core i9-es chippel is rendelhető lesz a gép. A 4 GB-os GeForce 1050Ti MaxQ grafikusgyorsító révén a legújabb játékok is jól futnak, nem mellesleg pedig akár 64 GB RAM-ot is kérhetünk a mintegy 15 órás üzemidejű X1 Extreme-be.

Az akár két darab 1 TB-os SSD-vel is elérhető notebook 1,7 kilogrammot nyom a mérlegen. A forgalmazás szeptemberben kezdődik meg, az árcédulán minimum 1 699 eurós (555 ezer forint) összeg lesz olvasható, egy jól felszerelt példány pedig akár 3 999 eurót (1,3 millió forint) is kóstálhat.

© László Ferenc

© László Ferenc

Ugyancsak a mostani IFA-n debütált a Lenovo Yoga C930, amely a gyártó Yoga hagyományaihoz híven egy akár tabletként is használható, többféle üzemmódú notebook. Egyedi megoldás, hogy a hangszóró a szélesre vett zsanérba került, így mindig pontosan a felhasználó felé néz.

A 13,9 colos kijelző Full HD, illetve 4K felbontású változatban készül és a mellékelt cerkával is remekül használható. A nyolcadik generációs Core i5 és i7 processzorok mellett említést érdemel még a maximum 16 GB RAM, a legfeljebb 2 GB-os SSD tárhely, illetve a mintegy 9-14 órás üzemidő. Az 1 399 eurós (457 ezer forint) alapárú Yoga C930 novemberben érkezik meg a boltokba.

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

A Lenovo Yoga Book C930 egy rendkívül kompakt kis masina, mely nem rendelkezik hagyományos fizikai billentyűzettel. Ehelyett ugyanis a 10,8 colos hagyományos Full HD/QHD kijelző alatt egy e-ink technológiájú érintőkijelzőt vonultat fel a gép, ami nemcsak audiovizuális és rezgős visszajelzéssel szolgáló klaviatúraként és digitális rajzlapként, hanem akár e-book-olvasóként is remekül használható.

Az új Yoga Bookot akár úgy is ki lehet nyitni, hogy kopogunk a tetején, melynek hatására a kijelzőt tartalmazó rész felpattan. A gyártó szerint ezzel a kényes körömmel rendelkezők életét szeretnék könnyebbé tenni. Íme:

A mindössze 260x179x9,9 milliméteres, illetve 775 grammos készülékben Intel Core i5/m3 processzor és 4 GB RAM található. A szeptember végétől kapható Lenovo Yoga Book C930 alapára 999 euró (326 ezer forint).

© László Ferenc

