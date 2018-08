Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0ad9536-6553-4cfd-9259-01428d87592f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi értékét egyrészt a ritka mivolta, másrészt korábbi híres tulajdonosa növeli az egekbe.","shortLead":"Az olasz sportkocsi értékét egyrészt a ritka mivolta, másrészt korábbi híres tulajdonosa növeli az egekbe.","id":"20180830_rod_stewart_ikonikus_lamborghinije_500_millio_forintert_cserelhet_gazdat_miura_rm_sothebys_aukcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0ad9536-6553-4cfd-9259-01428d87592f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f33bd60-8ebf-4983-afdd-11998282e964","keywords":null,"link":"/cegauto/20180830_rod_stewart_ikonikus_lamborghinije_500_millio_forintert_cserelhet_gazdat_miura_rm_sothebys_aukcio","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:21","title":"Rod Stewart ikonikus Lamborghinije 500 millió forintért cserélhet gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117cad3f-a909-4845-82ea-ebfc7cb67bbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180830_Hazasnak_nyilvanitottak_egy_amerikai_leszbikus_part_harom_honappal_az_egyikuk_halala_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117cad3f-a909-4845-82ea-ebfc7cb67bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c77399-79da-4efc-9b4c-59d51046a6ed","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Hazasnak_nyilvanitottak_egy_amerikai_leszbikus_part_harom_honappal_az_egyikuk_halala_utan","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:54","title":"Házasnak nyilvánítottak egy amerikai leszbikus párt három hónappal az egyikük halála után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f8475-db1d-4394-b186-4fea69ce6abb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy fiatal színésznő azt állítja, Depardieu most augusztusban támadta le. ","shortLead":"Egy fiatal színésznő azt állítja, Depardieu most augusztusban támadta le. ","id":"20180830_Nemi_eroszak_miatt_nyomoznak_Gerard_Depardieu_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f8475-db1d-4394-b186-4fea69ce6abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfcd72f-8b84-49e5-8b2c-53ab56ed2669","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Nemi_eroszak_miatt_nyomoznak_Gerard_Depardieu_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 30. 19:53","title":"Nemi erőszak miatt nyomoznak Gérard Depardieu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77598666-b93b-4aaf-9dc8-dcd4d10da3ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lesz gond a beosztással. ","shortLead":"Lesz gond a beosztással. ","id":"20180830_baba_szuletes_terhesseg_rendorseg_rendorors_Kentucky","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77598666-b93b-4aaf-9dc8-dcd4d10da3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bd5fa5-426d-4932-9163-b7e1830d0e00","keywords":null,"link":"/elet/20180830_baba_szuletes_terhesseg_rendorseg_rendorors_Kentucky","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:10","title":"Cuki: egyszerre született nyolc baba egy amerikai rendőrőrsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb piros pontot kapott a mediterrán étrend.\r

","shortLead":"Újabb piros pontot kapott a mediterrán étrend.\r

","id":"20180831_Az_olivaolaj_jobb_mint_a_Viagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15065a10-e5c0-48f3-8209-04f42b9105d0","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Az_olivaolaj_jobb_mint_a_Viagra","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:50","title":"Az olívaolaj jobb, mint a Viagra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992a3195-78da-43b0-abb2-1ff829e7f490","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Gboard billentyűzete ismét egy különleges funkciót kapott, amivel még személyesebbé tehető a csevegés.","shortLead":"A Google Gboard billentyűzete ismét egy különleges funkciót kapott, amivel még személyesebbé tehető a csevegés.","id":"20180830_google_gboard_billentyuzet_letoltese_matrica","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=992a3195-78da-43b0-abb2-1ff829e7f490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676b07e7-b77e-4b56-b8b5-39d20f4962ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_google_gboard_billentyuzet_letoltese_matrica","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:03","title":"Csak nézzen bele a telefonja kamerájába, a Google új funkciója gyorsan \"lerajzolja\" önt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53f511d-8792-4e00-abf4-0fe725036610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vujity Tvrtkóval beszélgetett az ATV-n Márki-Zay Péter, aki elkövette azt a végzetes hibát, hogy kétszer is túrós rétest mondott, miközben bizonyára túrós lepényre, a helyi gasztronómiai hírességre gondolt. A helyi fideszes újság szerint ezzel porba tiportak egy szelet vásárhelyiséget, ezért elvárják, hogy a polgármester kövesse meg a vásárhelyi túrós lepényt.","shortLead":"Vujity Tvrtkóval beszélgetett az ATV-n Márki-Zay Péter, aki elkövette azt a végzetes hibát, hogy kétszer is túrós...","id":"20180830_A_vasarhelyi_ujsag_MarkiZay_kovesse_meg_a_helyi_turos_lepenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53f511d-8792-4e00-abf4-0fe725036610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2d7b9a-fb7a-4a71-95fa-e0784689a76e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_vasarhelyi_ujsag_MarkiZay_kovesse_meg_a_helyi_turos_lepenyt","timestamp":"2018. augusztus. 30. 22:11","title":"Vásárhelyi újság: Márki-Zay kövesse meg a helyi túrós lepényt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyébként is egyre több nő jelentkezik járművezetőnek a BKV-hoz.","shortLead":"Egyébként is egyre több nő jelentkezik járművezetőnek a BKV-hoz.","id":"20180830_a_fovarosi_villamosvezetok_40_szazaleka_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fa4bba-fe16-4279-ad1a-bcca9ff5c438","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_a_fovarosi_villamosvezetok_40_szazaleka_no","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:55","title":"A fővárosi villamosvezetők 40 százaléka nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]